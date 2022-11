Több ponton módosítaná a jegybanktörvényt a kormány

Számos ponton módosítaná a kormány a jegybanktörvényt a Pénzügyminisztérium által egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint – írja a Bank360.hu-ra hivatkozva a hvg.hu . A tervezet szerint, amely az Országgyűlés honlapján is elérhető, 1. a jegybanknak a nyeresége 50 százalékát kötelezően be kell fizetnie a költségvetésnek, viszont 2. nagy jegybanki vesztség esetén a költségvetés terhei időben látványosan szétterülnének, 3. az MNB elnöke pedig újabb adósságféket vezethet be a magánszemélyek hiteleire, 4. a jegybanki tisztségviselők fizetése pedig emelkedne.