Jön a hír, amely megint a feje tetejére állíthatja a piacokat

A héten érkezik az októberi inflációs adat az Egyesült Államokban, amely a Fed szigorítási ciklusa közepette kulcsfontosságú mutató, és jelentős piacmozgató hatással bír. Az inflációs főmutató csökkenése már önmagában nem lenne elég, a piacokat (és a Fedet) a maginfláció emelkedésének lassulása nyugtathatná meg némileg. A jegybank egyébként határozott esést szeretne látni az inflációban, mielőtt leállítja a szigorítást, de ettől még nagyon messze vagyunk.

Hétfőn az MNB értékpapír-statisztikákat, a KSH turisztikai adatokat közöl szeptemberből, külföldön pedig a kínai kiskereskedelem és a német ipar alakulására érdemes figyelni.

Kedden érkezik a devizatartalék októberi alakulása, ami szintén egy nagyon fontos közlés, az MNB ugyanis a devizatartalék terhére biztosítja az energiavásárláshoz szükséges devizát az MVM-nek. Noha az októberi adatban ez még csak részlegesen látszik majd, fontos látni, mennyi tartalékkal fordulunk rá a fűtési szezonra. Jön még idehaza ipari statisztika szeptemberből, valamint kiskereskedelmi adatközlés is. Az Eurostat is közöl kiskereskedelmi adatot az eurózónára vonatkozóan, és ekkor tartják a kongresszusi választásokat az Egyesült Államokban is.

2022. november 7-13. makronaptár Magyar makrogazdaság november 7. hétfő 8:30 MNB Értékpapír-statisztikák szept. november 7. hétfő 9:00 KSH Szálláshelyek forgalma szept. november 8. kedd 8:30 MNB Devizatartalék (előzetes) okt. november 8. kedd 9:00 KSH Ipar (első becslés) szept. november 8. kedd 9:00 KSH Kiskereskedelem szept. november 9. szerda 9:00 KSH Infláció okt. november 9. szerda 9:00 KSH Külkereskedelem (első becslés) szept. november 9. szerda 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció november 9. szerda 11:00 PM Előzetes ÁHT okt. Nemzetközi makrogazdaság november 7. hétfő 3:00 Kína Külkereskedelem okt. november 7. hétfő 8:00 Németo. Ipari termelés szept. november 8. kedd USA Kongresszusi választások november 8. kedd 11:00 EU Kiskereskedelem szept. november 9. szerda 2:30 Kína Infláció okt. november 10. csütörtök 14:30 USA Infláció okt. november 11. péntek 8:00 UK GDP Q3 november 11. péntek 17:00 USA Michigan-index nov. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Szerdán a magyar inflációs adatot közli a KSH októberből, szeptemberben már 20% fölé nőttek az árak Magyarországon. Érkezik a szeptemberi külkereskedelmi adat is, és megismerjük az államháztartás októberi egyenlegét. Külföldön a kínai infláció érdemel említést.

Csütörtökön Magyarországon nem várunk fontos adatközlést, mégis ez lesz a hét legfontosabb napja a bevezetőben már említett amerikai inflációs adatközlés miatt (ennek hatását a forint árfolyamában is megérezhetjük).

Pénteken megint külföld felé fordítjuk tekintetünket, a brit GDP mellett ugyanis közzéteszi a Michigani Egyetem a hangulatindexét, amely az amerikai gazdaság aktuális állapotába kínál betekintést.

Címlapkép: Getty Images