Kimondta Szijjártó Péter: nem támogatja Magyarország az Ukrajnának szánt közös uniós hitelfelvételt

A magyar külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Közép-Európai Kezdeményezés bulgáriai külügyminiszteri találkozóján mondta ezt el, és azzal indokolta a magyar kormány álláspontját (Magyarország nem kíván részt venni a közös uniós hitelfelvételben), mert egyrészt már eddig is jelentős pénzügyi segítséget nyújtott Magyarország Ukrajnának és erre kész a továbbiakban is. Másrészt azt az érdekes érvet is bemondta, miszerint

Mert egyszer már megtettük. Támogattuk a közös hitelfelvételt a koronavírus-járvány idején, ez azonban több mint elég volt.

A bizottsági tájékoztatás szerint a támogatás rendkívül kedvezményes, hosszú lejáratú hitelek formáját öltené, a kamatköltségek fedezésére is kiterjedne, és amely pénz az EU-tagság felé közeledéshez szükséges reformok költségeit is fedezné. Fontos, hogy az uniós finanszírozási csomag mellé még egyéb támogatók hozzájárulása is szükséges, hogy az ukrán állam jövő évi finanszírozási szükségletét fedezni lehessen.

A fentiek kapcsán a közlemény szerint a magyar tárcavezető felemlegette, hogy Magyarország jóval régebb óta segíti különböző módokon a szomszédos Ukrajnát azoknál, akik most az ország "legjobb barátaiként tüntetik fel magukat". Felszólalásában rámutatott, hogy a kormány tíz- és százmillió eurókban mérhető összegeket fordított az ukrajnai egészségügy, oktatás, kulturális intézmények, illetve egyházak támogatására, hazánk már a háború kirobbanása előtt is kivette a részét a segítségnyújtásból. Ezután leszögezte:

Készek vagyunk a pénzügyi támogatás folytatására kétoldalú alapon, kétoldalú megállapodás alapján Ukrajna és Magyarország között. De biztosan nem fogunk támogatni semmifajta közös európai uniós hitelfelvételt ezen a téren".

Szijjártó Péter a közleményben az Oroszországra kirótt eddigi uniós szankciókat is bírálta és felrótta azok súlyos európai gazdasági következményeit. Ennek kapcsán példaként említette, hogy

Magyarország tavaly hétmilliárd eurót költött energiaimportra, míg idén 19 milliárd eurót, és ha minden így megy tovább, akkor jövőre 29 milliárd eurót fog.

Újra hangsúlyozta, hogy az egyetlen megoldást a béke jelenti, amelyről azonban sajnos kevesen beszélnek. A migrációs hullám kapcsán kettős nyomásról beszélt, mert Magyarország már egymillió menekültet fogadott Ukrajna felől, és a maradni kívánóknak ellátást biztosít, így nagyjából 1300 iskolában és óvodában kezdték meg a tanévet ukrán gyerekek. Eközben a déli határon csak idén mintegy 230 ezer illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg a hatóságok.

