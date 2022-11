Nagy Márton: napokon belül dönthet a kormány arról, milyen élelmiszerekre terjeszti ki az árstopot

A vállalati szektor és a lakosság erősen alkalmazkodik, a magyar gázfogyasztás akár 20-30 százalékkal is visszaeshet – mondta hétfőn az Inforádió Aréna című műsorában Nagy Márton. A gazdaságfejlesztési miniszter elárulta azt is, hogy napokon belül döntés születhet az élelmiszerek árstopjának kiterjesztéséről.

Úgy tűnik, hogy megnyugodtak a piacok, a dollár paritás körül stabilizálódott az euróval szemben, a gáz- és árampiacon is az látszik, hogy talán egy stabilabb középtávú szintre álltak be az árak – mondta az Inforádiónak adott interjúban Nagy Márton. A világpiaci gázárak esetében szerinte sikeres volt a spekulatív befektetők kiszorítása a piacról, ez akár 50-70 euróval is csökkenthette a tőzsdei árakat.

A gazdaságfejlesztési miniszter szerint az USA gazdasága várhatóan nem fog recesszióba csúszni, miközben az eurózóna esetében most 80-90% annak valószínűsége, hogy lesz egymást követő két negyedévben GDP-visszaesés. Ez ugyanakkor nem jelenti automatikusan azt, hogy a magyar gazdaság is recesszióba süllyed, de egyelőre nem látszik ennek a veszélye, mivel a magyar kivitel jelentős része ma már tovább exportálásra kerül.

Nagy Márton várakozásai szerint a harmadik negyedévben 4%-kal bővülhetett a magyar gazdaság, míg a negyedik negyedévben nulla körüli, enyhén pozitív lehet a növekedés.

Így a gazdasági miniszter úgy látja, hogy az éves növekedés akár 4,5% felett is lehet. Jövőre pedig várakozásai szerint 1 százalékkal növekedhet a magyar GDP.

A recessziót el kell kerülnünk, erre van is esélyünk, a kormány ezen dolgozik most

- szögezte le Nagy Márton.

Azt látjuk, hogy a vállalati szektor és a lakosság is alkalmazkodik, a gázfogyasztás nagyon jelentősen, akár 20-30 százalékkal is visszaeshet. Közben az áramfogyasztás alig csökkent, ami részben annak eredménye, hogy a kormány is az átállást támogatja gázról áramra – mondta Nagy Márton. Szerinte Magyarország energiaellátása biztonságban van, nincs okunk az aggodalomra. A vállalatok szerinte a termelés átmeneti visszafogásával fognak reagálni a növekvő költségekre, mivel nem tudják áthárítani a fogyasztókra a megemelkedett energiaárakat, kamatköltségeket és bérköltségeket. Reményei szerint a munkaerőpiac erős marad, mivel a feszes piac miatt a vállalkozások nem fognak jelentős számban elbocsátani.

A Gyármentő Program első körében 18 perc alatt fogyott el a 150 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatás, azonban a kormány további intézkedésekkel készül. Hamarosan elindulhat a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) garanciaprogramja a vállalati hitelek mögött, az Eximbank pedig 100 milliárd forintos hitelprogramot indít, forintban legfeljebb 5%-os, devizában pedig 3,5%-os kamat mellett. Ezeket nem csak azok igényelhetik, akik vissza nem térítendő támogatást kapnak, de minden esetben beruházást kell végrehajtani, melyek energiahatékonyságot szolgálnak – mondta a gazdaságfejlesztési miniszter.

Egyelőre maradnak az árstopok, az üzemanyag és az élelmiszer jelenlegi állás szerint december végéig, a kamatstop jövő év közepéig.

Ezek sorsát az infláció fogja meghatározni, ami még nem tetőzött, év végére akár a 25%-ot is megközelítheti

- mondta Nagy Márton. Az elemzők most ennél alacsonyabb, 21-22%-os csúcsra számítanak az év végén.

A miniszter elárulta, hogy a kormány a következő napokban dönthet az élelmiszer-árstop kiterjesztéséről más termékek esetében. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy

olyan termékekre kell átstopot bevezetni, melyekből a hazai termelés domináns, illetve olyan termékekben kell gondolkodni, melyek áremelkedése kiemelkedő volt, meghaladta a 40%-os élelmiszer-inflációt.





Fontos, hogy a kormány messze kerülje el a bértárgyalásokat, ez kizárólag a munkaadók és a munkavállalók ügye kell, hogy legyen. Nekik kell tudni, mit tudnak kigazdálkodni és elfogadni - szögezte le a miniszter. Szerinte minden vállalat más helyzetben van, jelentős különbségek vannak az egyes szektorok között, ugyanakkor mindenkinek jár a reálbér-emelkedés.

A diákhitellel kapcsolatban Nagy Márton azt mondta: a jövő év elején a kormánynak javasolni fogja, hogy fagyasszák be a kamatát. A postákkal kapcsolatban pedig kiemelte, hogy a liberalizáció és a digitalizáció miatt át kell alakítani az állami vállalatot, véglegesen csak Budapesten zárnak be olyan postákat, ahol nagyon alacsony a forgalom, a vidéki hivatalokat csak átmenetileg zárják be.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio