Közeleg a kormány új árstopdöntése: ez most a legfontosabb lista

Orbán Viktor miniszterelnök 1,5 héttel ezelőtti kijelentése, valamint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter hétfő esti mondatai alapján biztosra vehető, hogy újabb élelmiszerek esetében jön árstop. A tárcavezető olyan új szempontokat is közölt, ami alapján jól körülhatárolható azon termékek köre, amelyek esetében kormányzati beavatkozás jöhet, vagyis hatósági ár.

Nagy Márton az InfoRádió Aréna című műsorában az árstop kiterjesztéséről is új részleteket árult el.

Az élelmiszerek esetén bővülhet az árstopolt termékek köre.

esetén bővülhet az árstopolt termékek köre. Az élelmiszerek árstopjának kiterjesztéséről a kormány napokon belül dönthet.

dönthet. A kormány meg fogja nézni az élelmiszerinflációt kiadó fogyasztói kosárban az egyes termékek árának emelkedését, elmúlt egy évre visszamenőleg.

Olyan termékeket kell átstopolni, ahol a magyar előállítás domináns.

Ami az élelmiszerinfláció átlagos szintje, vagyis 40% felett van, ott jöhet árstop.

Az árstop továbbra is a kiskereskedelmi árra lesz érvényes. Ezért a veszteség nagy része szerinte a nagy áruházláncokban képződik. Úgy vélekedett, hogy a termelőkre ez nem üt vissza.

Emlékeztetett: az üzemanyagok és élelmiszerek esetében a jelenlegi szabályok szerint az idei év végéig van érvényban az árstop.

Vagyis Nagy Márton miniszter megerősítette Orbán Viktor 1,5 héttel ezelőtti bejelentését az árstopok kiterjesztéséről, valamint lényeges új információkat árult el a miniszter: olyan élelmiszerekre jöhet a hatósági ármegállapítás, amelyek ára több mint 40%-kal emelkedett egy év alatt.

Nagy Márton jelzése és a legutóbbi, szeptemberi részletes inflációs adatok alapján tovább lehet szűkíteni azon élelmiszerek körét, amelyekre az újabb árstop intézkedés vonatkozhat (1,5 hete az akkori információk alapján elvégeztük ezt a vizsgálatot).

Az év/év alapon 40% feletti ütemben dráguló élelmiszerek listája Megnevezés 2021. szeptember 2022. szeptember A drágulás mértéke Sajt, trappista, tömb, kg 1 970 3 850 95% Rétesliszt, kg 232 449 94% Kenyér, fehér, kg 399 766 92% Félbarna kenyér, kg 351 673 92% Vaj, legalább 80% zsírtartalom, 100 g-os csomagolásban, db 341 638 87% Tejföl, 20% zsírtartalom, 140–175 g-os, db 176 328 86% Zsemle, 1 db 31 57 84% Tejföl 12% zsírtartalommal, 325–450 g-os, db 306 536 75% Tejes margarin, 200–250 g, db 335 585 75% Sertészsír, 400–500 g (kivéve mangalica) 463 795 72% Spagetti, 4 tojásos, gyári készítésű, 500 g-os, db 409 686 68% Pasztőrözött ESL tej, 1,5%, liter 246 410 67% Csirkecomb, kg 732 1 210 65% Pasztőrözött ESL tej, 2,8%, liter 272 441 62% Bontott csirke, kg 790 1 260 59% Marhahús, rostélyos, csontos, kg 2 550 4 050 59% Őrölt kávé 200–250 g, csomag 715 1 130 58% Tojás, 10 darab 462 723 56% Rizs, hántolt, fényezetlen, kg 437 683 56% Csirkeszárny, kg 719 1 100 53% Fejes káposzta, kg 298 454 52% Görögdinnye, kg 214 325 52% Kakaós csiga, db 155 229 48% Háztartási keksz, csomagolt 800–1000 g,csomag 659 970 47% Kései brugonya, kg 244 352 44% Hamburger, db 860 1 220 42% Forrás: KSH, Portfolio-gyűjtés

Ugyanez az információ nem táblázatba, hanem egy ábrába sűrítve:

Mi jöhet az újabb árstop intézkedések nyomán?

Arról több cikkünkben is írtunk korábban, hogy mi jöhet, ha a kormány kiterjeszti az árstopot több termékre.

Elemzők szerint, akik a téma érzékenysége miatt nevük elhallgatását kérték, a piacellenes lépésekkel nem igazán lehet leszorítani az inflációt, miközben a kiskereskedelmet már olyan sok intézkedés sújtja, hogy a kisboltoknál csődhullám várható. Van, aki a kormány céljának megvalósulását sejti az újabb árstopok mögött: mégpedig azt, hogy ezzel is csökkentsék a láncok értékét, hogy könnyebben meg tudják venni hazai szereplők (Lázár János éppen egy évvel ezelőtt, akkor még kormánybiztosként fogalmazott a Portfolio-nak adott interjújában úgy, hogy "überelni kell a külföldi kiskereskedelmi láncokat, diszkontokat, abcúg multik, vivát magyarok").

Másik cikkünkben pedig arra mutattunk rá, hogy az élelmiszerárstopok már most komoly kockázatokat rejtenek magukban. Egyrészt ugyanis a vállalatok igyekeznek az alacsony minőségű termékeket kínálni az árstoposak közül, hiszen ezeken keletkezik a legkisebb veszteségük, másrészt a többi (nem árstopos) termék árába beépítik a veszteséget, így habár az árstopos termékek árai a polcokon változatlanok, az áremelkedésüket (termelői, beszerzési) más termékekben megfizetjük, harmadrészt hiány alakul ki az árstopos termékekből, ahogy azt korábban is láttuk. Az árstop kiterjesztése így azt a veszélyt rejti magában, hogy további termékek esetében csökken a minőség, illetve alakul ki áruhiány, miközben a nem árstopos termékek ára még gyorsabban emelkedik majd, ami összességében inkább felfelé húzhatja az inflációt is. A Portfolio október végén megjelent extra Checklist adásában Surányi György korábbi jegybankelnök is beszélt az árstopok következményeirol. Arra mutatott rá többek között, hogy az árstopok hatását kétszer is megfizeti a vásárló.

Idén februártól, tehát még a háború kitörése előtt, vezette be (és idén januárban jelentette be) a kormány a meglóduló élelmiszerárak miatt néhány alapvető élelmiszerre az ársopot. Az érintett termékek köre így néz ki:

kristálycukor (fehér cukor),

búzafinomliszt BL 55,

finomított napraforgó étolaj,

házi sertés comb (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva),

csirkemell, csirkefarhát – hát, egyben vagy külön far és szárnyvég (ideértve a csontos, bőrös,filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva),

ultra magas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% tömegszázalék zsírtartalmú tehéntej.

A árstop a gyakorlatban azt jelentette, hogy a 2021. október 15-i értékesítési áron kellett fixálni a boltok üzemeltetőinek az árakat és ezen azóta sem változtatott a kormány.

A Nagy Mártonnal készült teljes videó itt megnézhető:

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök kormányülésen vesz részt a Karmelita kolostorban 2022. október 19-én. A Magyarország energiabiztonsága szempontjából kiemelkedő fontosságú témákat tárgyaló kétnapos brüsszeli EU-csúcs előtt a kormányfő vezetésével egész nap ülésezik Magyarország kormánya teljes körben, valamint az uniós ügyekben illetékes miniszterek részvételével külön is. Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán