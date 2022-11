Drágul az élet Magyarországon, nem csak az élelmiszerek ára egyre magasabb

A ma reggeli, vártnál magasabb inflációs adat kapcsán a Magyar Nemzeti Bank is közzétette a saját értékelését, amiből nem rajzolódik ki szebb kép az árak alakulását illetően, mint a KSH jelentéséből, ám több dolgot tisztábban láthatunk.

A szeptemberi 20,1 százalékról októberben 21,1 százalékra emelkedett a magyar inflációs ráta, ezzel a várakozásoknál kissé nagyobb mértékben gyorsult az infláció – közölte a KSH szerda reggel. A jegybank hagyományosan egy gyors értékelést jelentet meg a friss inflációs adat kapcsán, illetve néhány saját árindexet is közread.

A jegybank kiemeli, hogy az infláció gyorsulása döntő mértékben az élelmiszerek nagyobb drágulásának a következménye. Az MNB ábráján jól látszik ugyanakkor, hogy még az élelmiszerárak hatásától tisztított maginflációs mutató is emelkedik, tehát az árnyomás igen széles körű a gazdaságban.

A jegybank által számolt inflációs mutatók szintén emelkedtek, így a keresletérzékeny, illetve ritkán változó árú termékek drágulása is a nyomás növekedéséről tanúskodik.

Az MNB az utóbbi időben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az átárazási döntések mennyire intenzívek, ehhez pedig havi alapon nézik a drágulást. Ezt kétféleképpen is megteszi, egyrészt az üzemanyagárak és szabályozott árak nélküli inflációs mutatót, másrészt a feldolgozott élelmiszerek nélküli árindexet mutatja be. Mindkét esetben igaz: a havi átárazás továbbra is sokszorosa a megelőző évek átlagának, és ami kellemetlen, hogy elakadt az előző két hónapban megfigyelt csökkenés. Ugyanakkor azt fontos megjegyezni, hogy ennek részben szezonális oka van, hiszen októberben elve általában magasabb a havi árindex, mint augusztus-szeptemberben.

A ma megjelent adatok között van egy olyan, ami azért már sugall egyfajta enyhülést az árnyomásban. A háromhavi évesített infláció több mint egy évnyi folyamatos és meredek emelkedés után tudott kissé csökkenni. Ez nem jelent nagy meglepetést, a fő kérdés az lesz, hogy a következő hónapokban ez tud-e érdemben csökkenni, vagy magasabb szinten marad.

