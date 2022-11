Lemondott Palkovics László ipari miniszter

Palkovics László technológiai és ipari miniszter bejelentette lemondását – értesült a Telex több egymástól független forrásból. A minisztériumban már főosztályvezetői szinten is értesítették a munkatársakat az átadás-átvétel előkészítéséről. A 24.hu úgy tudja : a miniszter már lemondott, és a kormányfő el is fogadta azt. A lap úgy tudja, a távozás hátterében, energiapolitikai véleménykülönbségek állnak. Időközben a Portfolio is úgy értesült megbízható forrásból, hogy valóban lemondott Palkovics László. Az Index már arról ír, hogy az új energetikai tárca élére Lantos Csaba üzletember érkezhet.

Értesülés

A Telex megkereste az ügyben Havasi Bertalant, Orbán Viktor sajtófőnökét, aki érdemben nem válaszolt, de nem is cáfolta az értesülést. "A miniszterelnök úton van Üzbegisztánba; a kormányzati ügyekkel kapcsolatos kérdésekkel kérem, a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez forduljanak" - írta a lapnak. A Telex kereste az ügyben a Miniszterelnökséget, és magát Palkovics Lászlót is, egyelőre azonban nem érkezett válasz.

Megerősítés

Közben a 24.hu arról számolt be, hogy lemondott Palkovics László technológiai és ipari miniszter, miután a kormányfő elfogadta Nagy Márton tárca nélküli miniszter javaslatát arról, hogy önálló energetikai tárca jöjjön létre. A miniszter a gyors távozását már be is jelentette a minisztériumban.

Az ok

A háttérben az állhat, hogy a miniszterelnök elfogadta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter javaslatát, amelyben egy külön energetikai minisztérium felállítását indítványozta. Ez viszont azt jelentette, hogy Palkovics tárcáját megfosztják az energiaügyek felügyeletétől. Palkovics László viszont ezt nem fogadta el, a minisztérium vezetői előtt azt mondta, hogy nem erre szerződött - írja a 24.hu.

Az új minisztérium

Az Index közben azt írja, hogy a TIM-től elkerülhet a közlekedés is, vagyis a minisztériumi struktúra is változik alapjaiban. A portál is azt írja, hogy Palkovics László nem vállalta, hogy a jövőben egy karcsúsított minisztériumot vezessen. Úgy tudja az Index, hogy a kormányfő a technológiai és ipari minisztériumot karcsúsítaná, a közlekedés átkerülhet Lázár János irányítása alá.

Az új energetikai tárcát Lantos Csaba vezetheti.

Lantos Csabával idén év elején a Pénzcentrum Első Yard című podcastjában beszélgettünk karrierútjáról, életének legfontosabb állomásairól.

A lemondott miniszter

Palkovics László miniszter szeptemberben és októberben is szerepelt a Portfolio konferenciáin előadóként. Szeptember 6-án a Portfolio Sustainable World 2022 konferenciáján tartott előadásában jelezte: a rezsicsökkentés megvalósítása úgy tűnik, hogy az ország gázfelhasználásának jelentős változását fogja elhozni. Majd október 4-én a Portfolio Energy Investment Forum rendezvényén a kormány energiapolitikájának részleteit ismertette.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI/Vasvári Tamás