Váratlanul változik a legújabb magyar különadó

A Magyar Közlöny szerda esti számában megjelent rendelet értelmében a kormány máris alapjaiban változtatja meg a légitársaságok különadóját.

A Kormány 452/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején a légitársaságok hozzájárulásának károsanyagkibocsátás-alapú átalakításáról címet viselő kormánydöntés lényege, hogy változik a légitársaságok hozzájárulásának nevezett, idén bevezetett legújabb különadó mértéke. Eddig a hozzájárulás összege az úticél függvényében változott: 3900 forint volt az EU-s és más európai országok esetén utasonként, és 9750 forint volt minden más ország esetében.

Az új szabályozás értelmében a számítás módszertana sokkal összetettebb lesz. Így fog kinézni:

1. EURÓPAI CÉLPONTOK ESETÉN. Ha az utas végső úti célja az Albán Köztársaság, az Andorrai Fejedelemség, Bosznia-Hercegovina, az Észak-macedón Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Koszovói Köztársaság, a Liechtensteini Fejedelemség, a Moldovai Köztársaság, a Monacói Hercegség, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királysága, a Norvég Királyság, San Marino Köztársaság, a Svájci Államszövetség, Szerbia Köztársaság, Ukrajna és az Európai Unió területén található,

10,50 kilogrammnál alacsonyabb egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 2700 forint,

10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 3900 forint,

17,50 kilogramm vagy annál magasabb egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 5100 forint.

2. MINDEN MÁS ORSZÁG ESETÉN. Ha a meghatározottakon kívüli országokba végső úti céllal repülő utasonként:

10,50 kilogrammnál alacsonyabb egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 6800 forint,

10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 9750 forint,

17,50 kilogramm vagy annál magasabb egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 12 700 forint.

A légitársaságok különadójának módosítása váratlannak mondható, például a szerdai Kormányinfón sem érkezett ezzel kapcsolatos bejelentés a kormány részéről. Ez alapján azt is nehéz megmondani, hogy mi áll a módosítás mögött, és hogy a különadó mértékének változtatása több költségvetési bevételt eredményez-e.

A rendelet azt is tisztázza, hogy mi is az az egy ülésre jutó kibocsátási érték, ami meghatározza a fizetendő összeget. "A légi járművet üzemeltető légitársaság a tárgyhót követő hónap 5. napjáig elkülöníthető és beazonosítható módon megküldi a földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezetnek az adott hónapban üzemeltetett valamennyi érintett légi járműve vonatkozásában az ACI Airport Carbon and Emissions Reporting Tool szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték és a motorszám szorzatának egy ülésre jutó értékét". Az Orbán Viktor által aláírt kormánydöntés arról is rendelkezik, hogy ha a légi járművet üzemeltető légitársaság a fenti adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, akkor a hozzájárulást az utas végső úti céljától függően a legmagasabb mértékkel kell megállapítani.

A változások 2023. január elsején lépnek hatályba.

Mi is ez a különadó?

Mint ismeretes, a kormány idén májusban jelentette be, hogy új különadókat vezet be, illetve meglévő különadók kulcsát emeli meg, hogy beszedje az általa "extraprofitadónak" nevezett plusz bevételeket. Ennek a költségvetési kiigazító csomagnak a keretében jött a képbe új adónemként a légitársaságok hozzájárulása, amelytől a kormány idén éves szinte 30 milliárd forintos plusz bevételt remél, és a tervek szerint biztosan marad 2026-ig.

Szeptemberben írtuk meg, hogy a légitársaságok hozzájárulása költségvetési bevétel soron augusztusban 3 milliárd forint feletti összeg folyt be, majd szeptemberben ehhez jött még 3,4 milliárd forintnyi bevétel.

Címlapkép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt