Hiába mától árstopos a tojás és a krumpli, majd a központ megmondja

A Telex körképében is hasonlóak a tapasztalatok. Lényeges azonban az is, hogy miután az Országos Kereskedelmi Szövetség is figyelmeztetett a tegnap éjjeli kormányrendelet után, hogy időigényes és összetett feladat az átállás, ma arról adott ki közleményt az Igazságügyi Minisztérium, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság november 14-ig csak abban az esetben fogja szankcionálni a hatósági árra vonatkozó szabályok megsértését, amennyiben az árazás átállítására a kereskedő önhibájából nem került sor. A türelmi idő alatt is kötelesek az üzletek hatósági áron értékesíteni a termékeket.

A szabályok szerint a bármilyen méretű, emberi fogyasztási célú tojást, illetve az étkezési burgonya bármilyen fajtáját csak olyan áron lehet adni mától, mint amennyiért a kereskedő szeptember 30-án adta, és ha ez az ár nincs meg, akkor az előtte lévő legutolsó ár a bázis, vagy ha az sincs meg, akkor a KSH szeptemberi havi átlagára, ami a tojás esetén darabonként 72 forint, a kései burgonya esetén 352 forint kilogrammonként.

