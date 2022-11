Kiderült: a magyar háztartások 72%-ának nem nőtt a rezsije, máshol elszálltak az árak

„A korábbi számítások helyesnek bizonyultak: a háztartások 72%-a maradt meg a rezsicsökkentett sávon belül” – közölte további részletek nélkül Facebook-oldalán Steiner Attila energiaügyi államtitkár azzal párhuzamosan, hogy az Energiahivatal októberi európai összehasonlításából kiderült: a magyar lakossági rezsicsökkentett áram- és gázár a legalacsonyabb az összes uniós tagállam között. Sőt, még abban az esetben is a legolcsóbbak között van a magyar lakossági „piaci ár”, ha az adott fogyasztó 20%-kal fölé lóg a meghatározott limitnek.

A lakossági fogyasztók által fizetendő villamos energia ára Dublinban 44, Rómában 30, Bécsben 24, Berlinben pedig 15 százalékkal emelkedett szeptemberhez képest – derült ki a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal havi európai összehasonlításából. Ebben emlékeztetnek arra, hogy idehaza októberben sem nőttek a lakossági rezsiárak és így a rezsivédett árkategóriába tartozó átlagfogyasztás (2.523 kWh/év) esetén a legolcsóbb árat (9,17 eurocent/kWh) fizették a villamos energiáért az uniós tagállamok között (Szerbia nem EU-tag).

A MEKH a nyári rezsiváltozások óta azt a példát is beleteszi az összefoglalóba, hogy mi van akkor, ha egy háztartás 20 százalékkal többet fogyaszt a megadott éves átlagfogyasztásnál. Az ő esetükben az átlagfogyasztás feletti részre közel dupla olyan magas áramárat számláz itthon az szolgáltató, ami így 10,56 eurocent/kWh árra jött ki és ez Belgrád után szintén a második legolcsóbb ár európai összehasonlításban.

Érdemes a nominális összehasonlítás után a vásárlóerő-paritásos adatokat is összevetni a MEKH részletes kimutatásából, mert ez az árszínvonal különbségét is figyelembe veszi. Itt a 15,94 eurócent/KWh-s rezsicsökkentett ár a máltai főváros után a második legalacsonyabb az uniós fővárosok között, igaz több, mint a belgrádi. A 20%-kal a limit fölé lógó háztartás esetén az áramdíj még mindig nagyon alacsony.

A gázpiacra áttérve azt is írja az összesítés, hogy miközben szeptemberhez képest a lakossági földgáz ára októberben Rómában 97, Luxembourgban 64, Lisszabonban pedig 58 százalékkal emelkedett, aközben a rezsicsökkentett áron vásárolható földgáz továbbra is nálunk volt a legolcsóbb. Átalagfogyasztás (63.645 MJ) esetén a földgázért októberben is a magyar fogyasztók fizették a legalacsonyabb árat (2,52 eurocent/kWh). Az átlagot 20 százalékkal meghaladó fogyasztás esetén a magyar háztartások 5,12 eurocent/kWh áron jutottak földgázhoz, amely európai összehasonlításban a második legkedvezőbb ár.

A vásárlóerő-paritásos adatokra ránézve a magyar rezsicsökkentett gázár továbbra is kirívóan alacsony, és még a 20%-kal a limit fölé lógó fogyasztás esetén is csupán a horvátokat, a szlovákokat és a szerbeket előzi meg a fizetendő ár.

Végül azt is érdemes megnézni, hogy egy fővárosi kétkeresős, gyermek nélküli háztartás az együttes nettó jövedelméből átlagosan hány százalékot költött októberben gáz- és áramszámlára. Ez Budapesten 2,6% volt, ami régóta stabilan rendkívül alacsony, csupán a londoni és luxemburgi adat alacsonyabb.

