Lényegében megerősítette Palkovics László lemondását Navracsics Tibor

Miután meghallotta szerdán a Palkovics László lemondásáról szóló híreket, felhívta őt Navracsics Tibor és beszéltek a témáról, ami kapcsán a lapnak azt mondta, hogy meglepte őt a fejlemény ("beszéltünk erről és meglepett”).

Hivatalosan természetesen nem erősítette meg Navracsics Palkovics lemondását, mert ahogy fogalmazott: „azért nem hivatalos megerősítés, mert a miniszterelnök hozza meg a döntést”. Arról pedig, hogy Orbán Viktor döntött volna, nem tud, de nem is beszélt vele azóta, hiszen a kormányfő Üzbegisztánban van. Palkovics távozásának okáról is kérdezte a lap Navracsicsot, azt mondta, nem tudja mi az oka, de ezt nem is kérdezte tőle.

A lap egyébként úgy tudja: a távozás hátterében energiapolitikai véleménykülönbségek állnak. Információik szerint a kormányfő az energetikai válsághelyzet miatt külön Energetikai Minisztériumot akar létrehozni, ami miatt a Technológiai és Ipari Minisztérium portfoliójának egy jelentős területe kerülne más tárcához.

Az is lényeges a Palkovics László kapcsán, hogy holnapra volt meghirdetve egy olyan energetikai esemény, amelyen ő is részt vett volna, de a Moltól kapott tájékoztatás szerint ez elmarad.

Érdemes egyébként megjegyezni, hogy Orbán Viktor kormányfő posztolt tegnap a reggeli kormányülésről és a képen nem látszik, hogy Palkovics is ott lett volna.

