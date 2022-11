Meglepő csökkenés a cseh inflációban

Októberben 15,1 százalékra esett vissza az éves infláció Csehországban a szeptemberi 18 százalékról - közölte a Cseh Statisztikai Hivatal csütörtökön Prágában. A drágulás ütemének lassulása jóval nagyobb, mint amit az elemzők vártak, akik néhány tized százalékpontnyi fékezésre számítottak. Az előző hónaphoz viszonyítva átlagosan 1,4 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak.

Az árszínvonal alakulását októberben leginkább a kormányzati intézkedések, azaz a lakossági áramfogyasztásra kifizetett állami támogatások befolyásolták - mutatott rá a statisztikai hivatal.

A kormány takarékossági intézkedéseinek köszönhetően 2020 decembere óta most első ízben csökkent havi összehasonlításban az áram ára - jegyezte meg Pavla Sedivá, a statisztikai hivatal szakigazgatója. A villanyáram ára októberben évi 38,2 százalékkal, havi összehasonlításban pedig 53,9 százalékkal csökkent Csehországban. A földgáz ára októberben 2,7 százalékkal volt magasabb, mint egy éve. Ez alapján elképzelhető, hogy a mai adatban a meglepetést a számbavételi bizonytalanság jelentette. Éves összevetésben a húsfélék 26,6 százalékkal, a cukor 54,3 százalékkal, a vaj 27 százalékkal, a csirkehús 2,7 százalékkal, míg a zöldség 9,4 százalékkal drágultak októberben, vagyis jól látható, hogy továbbra is magas az árnyomás. Ugyanakkor a cseh infláció az utóbbi hónapokban szép lassan lejjebb süllyedt az európai rangsorban (a magyar például őszre már meghaladta azt), és várhatóan a friss adat is közeledést jelent majd az uniós átlaghoz (9,9%).

Kapcsolódó cikkünk 2022. 11. 04. Már magasan a magyar inflációs nyomás a legnagyobb Európában

Címlapkép: Shutterstock