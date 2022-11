Összejött az alku az árampiaci rezsicsökkentéshez a román kormánypártok között

A román kormánykoalíció pártjai megegyeztek a villamos energia árának a kategóriánkénti maximálásáról - közölte csütörtökön Nicolae Ciuca miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke.

A koalíciós pártok a háztartások számára a fogyasztás függvényében három árkategóriát szabtak meg. A száz kWh alatti átlagos havi fogyasztású háztartásoknak 0,68 lejt (55,87 forint), a száz és 255 kWh közötti havi fogyasztású háztartásoknak 0,8 lejt (65,73 forint) kell fizetniük egy kilowattóra villamos energiáért. A 255 kWh fölötti fogyasztásúak esetében a küszöb alatti energia árát szintén 0,8 lejjel számolják, a küszöböt meghaladó részt azonban kilowattóránként 1,3 lejjel (106,80 forint).

A miniszterelnök azt is megjegyezte, hogy a kis- és középméretű vállalatoknak fennmarad az egy lejes (82,16 forint) ársapka, a nagyfogyasztók pedig 1,3 lejt fizetnek majd egy kilowattóra villamos energiáért.

Nicolae Ciuca kitért arra, hogy a kormány sürgősségi rendeletet fogad el az ársapkáról, amely januártól lép életbe, és a 2023-as év végéig érvényben marad. Arra is kitért, hogy szükséges megőrizni a rugalmasságot az energiaárak tekintetében, és a nagyfogyasztókat is védeni kell, hiszen ettől is függ a román termékek versenyképessége a nemzetközi piacokon.

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke egy csütörtök délutáni sajtótájékoztatón elmondta: arról is megállapodtak, hogy kedvezményes besorolást biztosítanak az egyházaknak, a közszolgáltatásokat végző cégeknek, a vízműveknek, a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint azoknak a családoknak, amelyekben nagy áramfogyasztású orvosi műszert használnak beteg családtag ellátására. A PSD szeretné az árszabályozást 2025-ig fenntartani.

