Újabb hatalmas összeget fizet ki a kormány a rezsicsökkentés fenntartására

A legfrissebb Magyar Közlöny egyik kormányhatározata értelmében 181 milliárd forint kifizetését hagyta jóvá a kormány a rezsivédelmi alapból, amelynek legnagyobb része, 148,1 milliárd forint, a „Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások” célra mehet.

Egy múlt heti kormányhatározattal a kormány már engedélyezte 169 milliárd forint kifizetését a rezsivédelmi alapból, amelynek legnagyobb tétele, 157,5 milliárd forint információink szerint az állami MVM-hez került. Ennek útja az volt, hogy a jogszabály kiegészítette az idei költségvetési törvényben a Technológiai és Ipari Minisztérium fejezetének címrendjét a „Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások” jogcímcsoporttal.

A friss, 1538/2022. (XI. 9.) kormányhatározat most erre építve több más költségvetési átrendezés mellett azt szabta meg, hogy újabb 181 milliárd forintot kell kifizetni a rezsivédelmi alapból és annak legnagyobb, 148,1 milliárd forintos, tétele szintén a fenti „Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások” jogcímcsoporthoz került.

Feltételezésünk szerint ez a pénz is a lakossági rezsicsökkentésben kulcsszereplő állami céghez kerül amellett, hogy az alábbi táblázatból kiderül: további 30 milliárd forint az energiaintenzív vállalatok támogatására kiírt pályázatra mehet ki a rezsivédelmi alapból, és a honvédelmi tárcához sport célokra további 3 milliárd forintot kell kifizetni.

A kormány szerdán a rezsicsökkentés megvédése érdekében a rendszerhasználati díjtételek emelésének blokkolását is bejelentette és ezzel összefüggésben jelent meg a friss Közlönyben a 449/2022. (XI. 9.) kormányrendelet. Ez értelmezésünk szerint a közigazgatási ügyintézésre megszabott hosszú határidő segítségével valóban blokkolja azt, hogy január 1-től, az új áramév kezdetétől rendszerhasználati díjemelésre kerülhessen sor. Ennek segítségével a lakossági rezsicsökkentett áramár emelkedése irányába ható piaci folyamatokat is blokkolja, igaz a másik oldalon a kiegyenlító energiatermelési piac szereplőitől von el pénzt extraprofitadó formájában. Ennek szabályai is megjelentek a mai Közlönyben a 459/2022. (XI. 9.) kormányrendeletben.

A Közlönyben a gázpiaci rendszerhasználati díj emelésével kapcsolatos blokkolásról nem jelent meg semmilyen jogszabály, igaz ott még van idő, hiszen a most októberi díjemelés után elvileg a következő ilyen évenkénti díjemelésre jövő októbertől kerülne sor.

