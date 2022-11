Árat emel a DIGI januártól

A DIGI, valamint a társaságba olvadó Invitel 2023 január 1-től módosítja vezetékes és műholdas szolgáltatásainak listaárát, az áremelés a hűségidős szerződéssel rendelkező ügyfeleket nem érinti. A DIGI csoport az árváltozás mérséklésére megújult elektronikus számlacsomagot (e-Pack) és új hűségprogramot indít, amivel a műholdas, a két vagy három vezetékes szolgáltatásra előfizető ügyfelek akár változatlan áron juthatnak majd a szolgáltatásokhoz 2023 januárja után is, míg a kizárólag vezetékes internet, vagy csak műholdas szolgáltatást igénybe vevők 1000 forinttal mérsékelhetik a díjemelést, olvasható a vonatkozó sajtóközleményben. Az elektronikus számlázásra való áttérésről, és a hűségidő vállalásáról az előfizetők a szolgáltató honlapján található ügyfélkapun vagy mobilapplikáción keresztül, illetve a DIGI és Invitel országosan működő 55 ügyfélszolgálati pontján, továbbá a 1272-es telefonszámon nyilatkozhatnak. Amennyiben ezt a nyilatkozatot a DIGI előfizetők legkésőbb 2022. december 5-ig, a jelenlegi Invitel előfizetők pedig 2022. december 15-ig megteszik, abban az esetben már 2023 januári számlájukban jóváírásra kerül a kiválasztott kedvezmény összege.

A jelenlegi makrogazdasági helyzethez igazítja szolgáltatásainak árazását a DIGI: a magyarországi árszínvonal megszokottnál jelentősen gyorsabb emelkedése és az energiaválság egyaránt növelte a vállalat működési költségeit,

ennek ellensúlyozása érdekében vált szükségessé az előfizetői díjak emelése,

olvasható a közleményben. Az árváltozás valamennyi DIGI és az Invitel kábeltelevízió, internet és vezetékes telefon szolgáltatását, valamint a DIGI műholdas szolgáltatásait is érinti. Ez alól kivételt a határozott hűségidős szerződéssel rendelkező ügyfelek jelentik, számukra a DIGI a vállalt hűségidő végéig változatlan áron biztosítja szolgáltatásait.

Az önálló vezetékes internet szolgáltatással rendelkező ügyfelek előfizetésének ára 2000 forinttal, a csak műholdas (DTH) előfizetéssel rendelkező ügyfelek szolgáltatásainak ára 1000 forinttal, míg a két vagy három vezetékes szolgáltatással rendelkezők csomagjai 1500 forinttal kerülnek többe januártól.

Az árváltozással egy időben a szolgáltató hűségprogramot és e-Pack néven új elektronikus számlázási csomagot és ehhez kapcsolódó kedvezményt vezet be, az új hűségprogrammal a 12 hónapos hűségidőt vállaló ügyfelek számára – a 2023. január 1-től érvényes listaárakhoz képest – az egy termékkel rendelkezők esetében 500 forint, a két vagy három szolgáltatásra előfizetőknél 1000 forint havidíj kedvezményt biztosít a DIGI. Emellett az az új e-Pack csomaghoz kapcsolódó kedvezmény aktiválása havonta további 500 forint szolgáltatási díjkedvezményt is jelenthet az előfizetőknek. Az új díjkedvezménnyel minden vezetékes vagy műholdas szolgáltatást igénybe vevő előfizető élhet. Fontos, hogy a korábban már elektronikus számlázásra átállt ügyfeleknek is nyilatkozniuk kell, amennyiben az új e-Pack csomagot és a hozzá tartozó kedvezményt igénybe szeretnék venni.

A kedvezményeket minden új előfizető és a már lejárt hűségidejű szerződéssel rendelkező ügyfél is igénybe veheti, a kedvezmények érvényesítésére a számlalevelek kézhezvételétől, legkorábban november 11-től lesz lehetőség.

Az ügyfelek a 2023. januártól érvényes új árakról, feltételekről és a kedvezmények igénybevételének részleteiről a meglévő előfizetők számára a számlalevéllel együtt megküldött tájékoztatóból, valamint a társaság honlapján elérhető Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó dokumentumból, vagy a www.digi.hu/kedvezmények oldalon kaphatnak teljeskörű tájékoztatást. Az elektronikus számlázásra való áttérésről, és a hűségidő vállalásáról a szolgáltató online ügyfélkapuján keresztül (ugyfelkapu.digi.hu) vagy mobilapplikációja segítségével, illetve a DIGI és Invitel országosan működő 55 ügyfélszolgálati pontján, továbbá a 1272-es telefonszámon is tájékozódhatnak, valamint nyilatkozhatnak az új és meglévő ügyfelek.

Címlapkép: Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images