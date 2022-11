Az EU-nak vagy Oroszországnak fájnak jobban a szankciók? Itt a gazdasági háború eddigi eredménye

"Oroszországot a földbe döngölték az EU-s szankciók, eközben az EU meg sem rezzen" - mondják egyesek. "Tönkretesznek minket a szankciók, miközben Oroszország köszöni szépen, jól van" - mondják mások. Ez a kétféle interpretáció vívja a harcát nap mint nap a közbeszédben, azaz nem lehet azt mondani, hogy a gazdasági háború közgazdasági olvasata egységes lenne. Ma még nem látunk teljesen világosan, hogy az egyes gazdaságok veszteségei mekkorák lehetnek, de azért nem vagyunk teljesen vakon: legalábbis a közgazdászok verdiktje a jelenlegi helyzet alapján a vesztes felet illetően teljesen egységes .

Hogyan mérjük a gazdasági háború sikereit?

Gyakori beszédtéma manapság az Oroszország és Európa közti gazdasági háború, és nem úgy tűnik, hogy van egységes álláspont. Az egyik gyakran hangoztatott érv szerint az Oroszországra kivetett szankciók hatásosak, mert komoly károkat vittek be az orosz gazdaságnak, eközben Európa relatíve jól van. Az ezzel ellentétes, de szintén nagyon gyakran hangoztatott érv szerint viszont az orosz gazdaság ellenálló, miközben Európa megszenvedi a szankciók hatását. Az érveléshez mindkét fél tud tényeket rendelni, ettől függetlenül még nem mondhatjuk, hogy a két érvelés egyaránt igaz lenne.

Már az sem egyszerű kérdés, hogy miképp mérjük a szankciók sikerét.

Ha valaki azt várta az intézkedésektől, hogy Oroszország azonnal leállítsa a háborút, és kivonuljon Ukrajnából, az nyilvánvalóan csalódott (hozzá kell tenni, hogy ez azért elég irreális várakozás volt, amit egy-két nyugati politikai megszólalás is táplált, felelőtlenül). Az sem utolsó szempont, hogy hosszú vagy rövid távon nézzük a szankciók Európára és Oroszországra gyakorolt hatását, és nyilvánvalóan a szubjektív érzület is becsaphat minket (a magas rezsiszámla és a lakások átlaghőmérséklete miatt a saját bőrünkön érezzük a gazdasági háborút), és a post hoc tévedés csapdájába is belesétálhatunk például az infláció kapcsán, amelynek csak egy kis része ered közvetlenül a gazdasági háborúból.

A gazdasági háború hatásait a két gazdaságra legkönnyebben a GDP-n keresztül tudjuk mérni: kézenfekvő azt gondolnunk, hogy ahol nagyobb mértékben zsugorodik a gazdaság, ott komolyabb hatást fejtenek ki a kölcsönös szankciók – mert messze nem egyoldalú szankciókról van szó. Természetesen ez sem tökéletes mérőszám: egyrészt a GDP-hatást mérsékelheti a fiskális és monetáris politika, tehát figyelembe kéne venni a szankciók költségvetési és pénzügyi hatásait is; másrészt itt is hosszabb távon tudunk csak mérleget vonni; harmadrészt pedig a GDP-ben nem szerepelnek az olyan hatások, hogy az európaiak fáznak, az oroszok pedig a megszokott nyugati termékek helyett silányabb hazai vagy kínai termékekkel kell, hogy beérjék. És végül azt sem lehet elhanyagolni, hogy a GDP kilengéseiben nem csak a gazdasági háborúnak, de az egyéb külső- és belső folyamatoknak is szerepe van.

Jobb híján tehát az alábbiakban a GDP-hatásokból indulunk ki, hogy megbecsüljük az EU és Oroszország „veszteségeit” a gazdasági háborúban. Amellett, hogy számba vesszük a háború kitörése óta beérkező adatokat, az előrejelzéseket is megvizsgáljuk, hiszen két-három éves időtávon sokkal látványosabb a szankciók hatása. Az előrejelző intézményeknél igyekeztünk széles spektrumot felölelni: nemzetközi pénzügyi/gazdasági szervezetek mellett kormányzati, és a szélsőséges előrejelzésekre hajlamosabb piaci szereplők előrejelzései is bekerültek a vizsgálatba. Fontos elmondani, hogy ezeket az előrejelzéseket óriási bizonytalanság övezi, és természetesen semmi garancia nincs arra, hogy a GDP-adatok valóban így alakulnak majd. Az összehasonlítás így csak azt mutatja meg, hogy a jelenlegi adatok és folyamatok ismeretében a közgazdász szakmai milyen jövőt vizionál az egyes gazdaságoknak – erre viszont kiválóan alkalmasak. Az előrejelzések közül a legrégebbiek is szeptemberben készültek, de többségük októberi – nyilván ez utóbbiak némileg aktuálisabb képet mutatnak a kilátásokról, de nagy eltérés nem tapasztalható.

Mennyire fáj Európának?

Európa már recesszióban van”

– hallottuk pár héttel ezelőtt, és még ma is nagyon sok pesszimista hangot hallunk az EU jövőjével kapcsolatban. A pesszimizmus minden szempontból indokolt volt augusztus végén, amikor egy megawattóra földgáz ára 350 euró volt, ami több mint harmincszoros emelkedés az előző néhány év átlagához képest. A pesszimizmus mára, a 100 eurós földgáz korában is többnyire fennmaradt, sokak szerint elkerülhetetlen a kontinensen a recesszió –

DE a helyzet már messze nem olyan drámai.

Az eurózóna gazdasága a harmadik negyedévben 0,2%-kal nőtt az előző negyedévhez képest, ami ugyan kifejezetten gyenge teljesítmény, de messze felülmúlta az elemzői várakozásokat. Mivel az első és második negyedévben is a vártnál jelentősebb növekedést látunk (0,6 illetve 0,8% havi bázison), az idei évben kifejezetten jól teljesít az eurózóna (a vizsgálathoz a valutaövezetre gyakorolt hatásokat nézzük: a legtöbb előrejelző intézmény az eurózónára, és nem az EU-ra tesz prognózist, és az eurózóna gazdasági növekedése szorosan együtt mozog az EU növekedésével). A gazdasági háború szempontjából elsősorban az utolsó két ismert negyedév (a második és a harmadik) adata lehet iránymutató, a legrelevánsabb viszont az idei negyedik és a jövő évi első negyedév lesz, ekkor van ugyanis fűtési szezon a kontinensen, ekkor válik fájdalmassá az orosz gázfüggőség (illetve a gáz- és áramév indulásának hatásai is ekkor jelentkeznek koncentráltan).

Sajnos a negyedik negyedévre csak nagyon korlátozott mennyiségi adatunk van, de ezek is vegyes képet mutatnak. Sem a kiskereskedelmi, sem az ipari statisztikákat nem közölték még októberből. Egyelőre csak olyan puha indikátorok állnak rendelkezésünkre, amelyek a gazdaság szereplőinek megkérdezésével készültek. Ilyen a gyakran hivatkozott, de egyébként nem túl pontos előrejelző képességgel bíró beszerzésimenedzser-index, amely mind a szolgáltatások, mind a feldolgozóipar terén visszaesést mutat, októberben mindkét index 50 pont alá esett. A várakozások sem árulkodnak viszont nagy összeomlásról: 48,6 és 46,4 pontra esett a két index (szemléltetésképp említendő, hogy a koronavírus-válság mélypontján 33 pontra zuhant a feldolgozóipari, és 12-re a szolgáltatószektor indexe). A kicsit megbízhatóbbnak tartott németországi Ifo-index is alacsony szinten állt októberben, az Európai Bizottság fogyasztói hangulatindexe pedig szeptemberről októberre javult valamelyest, de még mindig történelmi mélypont közelében áll.

Fontos felhívni a figyelmet rá, hogy a fentiek mindössze a gazdasági szereplők saját bevallásán alapuló felmérések, és nem ritka, hogy a gazdaság teljesítménye ettől eltérően alakul majd. Ez történt a harmadik negyedévben is, amikor mind a BMI-k, mind az Ifo-index meredeken estek, miközben a gazdaság még növekedni tudott. Szinte kizárt, hogy a vállalatok és a háztartások hangulatromlását ne befolyásolják a kedvezőtlen előrejelzések és pesszimista hangok, na meg persze a magas infláció és az energiaárak megugrása. Nem biztos ugyanakkor, hogy ezeknek valóban annyira romboló hatásuk lesz a gazdaságra nézve, mint azt a szereplők gondolják, emiatt ezek a konjunktúraindexek a valóságnál borúsabb képet is festhetnek. Ez viszont csak jóval később derül ki, addig pedig nem marad más lehetőség, minthogy az előrejelzésekből indulunk ki:

A GDP-növekedés várható alakulása az eurózónában (év/év, %) Előrejelző 2022 2023 2024 Moody's 2,5 0,3 - EKB 3,1 0,9 1,9 IMF 3,1 0,5 1,8 Erste 3,2 0,3 - ING 3,1 -0,7 1,3 S&P Global 3,1 0,3 - Deutsche Bank 2,9 -2,2 1,2 Forrás: Portfolio-gyűjtés

Amint az látszik, kifejezetten vegyes a kép. A növekedési mutató előjelét tekintve többségben vannak az optimista becslések: A Moody’s, az EKB, az IMF, az Erste Bank és az S&P Global nem vár recessziót jövőre az eurózónában (az EKB és a Moody’s előrejelzése még szeptemberi, előbbi pedig már jelezte is, hogy a 0,9%-os növekedés szerintük már nem tartható), az ING viszont mérsékelt recessziót jósol, a Deutsche Bank pedig kifejezetten pesszimista. Az idei év kevésbé kérdéses, az eddigi adatok miatt nagyon valószínű, hogy éves átlagban (köszönhetően az erős első félévnek és az áthúzódó hatásnak) 3% felett lesz az eurózóna növekedése. A 2024-es előrejelzéseket is rátettük az ábrára, ahol voltak, de ezeket még a ’23-asnál is komolyabb bizonytalanság övezi, így ezt a többinél is erősebb fenntartásokkal kell kezelni.

Oroszország tényleg földbe áll?

Az orosz gazdaság kapcsán némileg nehezebb helyzetben vagyunk: egyrészt az adatközlés is lassabb és kevésbé transzparens, másrészt azokra a puha indikátorokra sem látunk rá, amelyeket Európa kapcsán kifejezetten jól látunk. A nagy kép viszont eddig is világos:

Oroszország jelentősen megszenvedi a szankciók hatását, de egyelőre nem olyan mértékben, ahogy azt várni lehetett.

A második negyedévben a GDP éves szinten 4,1%-kal zuhant azután, hogy az első negyedévben még 3,5% volt az éves növekedés. A harmadik negyedéves adatot még nem látjuk, csak decemberben közlik, így sokkal fontosabb szerepe van a szektorális adatoknak, amelyeket már látunk a harmadik negyedévből. Az ipari termelés júliusban fél, augusztusban 0,1%-kal csökkent éves szinten, augusztusban pedig még nagyobb, 3,1%-os az éves visszaesés. A kiskereskedelmi eladásoknál még komolyabb visszaesést látunk: júliusban és augusztusban 8,8%, szeptemberben már 9,8% volt az éves visszaesés. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a harmadik negyedév komoly visszaesést hoz: az orosz jegybank is azzal számol, hogy 7% lehet az éves esés a szeptemberrel záruló hónapban.

A GDP-növekedés várható alakulása Oroszországban (év/év, %) Előrejelző 2022 2023 2024 Moody's -7 -3 - Világbank -4,5 -3,6 1,6 CBR -3,5 -2,1 1,5 IMF -3,4 -2,3 1,5 OECD -5,5 -4,5 - Orosz kormány -2,9 -0,8 2,6 ING -5,0 -5,0 -2,0 BOFIT -4,0 -4,0 1,0 Forrás: Portfolio-gyűjtés

A fenti ábrán látszik, hogy az előrejelzések itt is széles skálán mozognak, de többnyire egy irányba mutatnak: mind idén, mind jövőre mély GDP-visszaesés várható Oroszországban. A legoptimistább az orosz kormány, amely mindössze 0,8%-os esést vár jövőre, ezzel szemben például az ING 5, az OECD 4,5%-os recessziót vár 2023-ra. Fontos most is elmondani, hogy a növekedés ettől gyökeresen is eltérhet, hiszen a gazdasági háború kitörésekor az elemzőházak a fenti számoknál sokkal mélyebb, kétszámjegyű visszaesést vártak idén és sokan jövőre is, az orosz gazdaság ennél látványosan ellenállóbbnak bizonyult. Viszont még Oroszországban sincs olyan szereplő ma, amely az ide mély, 3-7% körüli visszaesés után ne várna jövőre is recessziót.

A gazdasági háború ezáltal sokkal mélyebb válságot hozhat, mint a koronaválság, de még a 2008-2009-es pénzügyi válság hatásainak és erőteljesebb lehet.

Noha 2024-re már a legtöbb előrejelző intézet pozitív előjelű növekedést vár Oroszországban, a növekedés várt mértéke nem árulkodik gyors felpattanásról, így könnyen lehet, hogy Oroszországra végül egy L-alakú recesszió vár. Nyilván a 2024-es előrejelzéseket rendkívüli bizonytalanság övezi.

Amerika pedig csak röhög a markába?

Bár a gazdasági háború frontvonalában az EU és Oroszország áll, az ukrajnai konfliktus és a nyugati szankciók szempontjából kulcsfontosságú az USA szerepe is. Gyakran éri az a vád az Egyesült Államokat, hogy a háború nyertesének tekinthető, mivel nem érintik olyan mértékben a szankciók, azért gazdasági prosperitásról a tengerentúlon sem beszélhetünk. Az első két negyedévben csökkent az amerikai GDP, és bár a harmadik negyedév a vártnál jobb lett, az elemzők továbbra sem optimisták az amerikai kilátásokkal kapcsolatban:

A GDP-növekedés várható alakulása az USA-ban (év/év, %) Előrejelző 2022 2023 2024 Fed 0,2 1,2 1,7 Fitch Ratings 1,7 0,5 - IMF 1,6 1 1,2 ING 1,9 -0,4 1,7 Moody's 1,9 1,1 - Conference Board 1,8 0 - Goldman Sachs 0 1,1 - Forrás: Portfolio-gyűjtés

A fenti előrejelzéseken látszik, hogy a közgazdászok csekély növekedést várnak 2022-re, a jövő évre pedig összességében szintén alacsony növekedés látszik. Az ING az USA-val kapcsolatban is pesszimistább, és jövőre recessziót várnak. Meglepő talán, hogy miután annyi szó esik az amerikai közbeszédben a várható recesszióról, az előrejelzők többsége nem vár visszaesést éves átlagban. Ennek ellenére nem mondhatjuk, hogy az amerikai gazdaság acélos lesz jövőre, csakhogy az EU és Oroszország példájától eltérően a gyengélkedést nem elsősorban a háború okozza. Az USA-t ért hatások a gazdasági háborúban tehát nem olyan számottevőek: nem elszenvedői a háborúnak, de nyerteseinek sem nevezhetők.

Különböző csatornákon keresztül fáj a háború az egyes feleknek

Nem szabad amellett sem elmenni, hogy a fenti számokért mennyire tehető felelőssé maga a gazdasági háború, elvégre egy organikus lassulás nem írható a szankciós párbaj kárára, ha nem amiatt történik. Ez leginkább az USA esetére igaz: az Egyesült Államok nem ápol szoros kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal, az EU-val zajló kereskedelem pedig nem sérül az ukrajnai háború miatt (sőt, az amerikai nyersanyag-export élénkülésére jócskán kinyílt a tér a háború következtében). Az USA emellett maga is nagy nyersanyagexportőr, és a földgáz-piaca sem függ az európai gázfolyamatoktól. A gazdaság lassulása itt endogén okok miatt következik be elsősorban: a magas infláció rontja a reáljövedelmeket, a Fed kamatemelései pedig szűkítik a pénz mennyiségét.

Az infláció kiszorító hatása mind az EU-ban, mind Oroszországban jelen van, ennek egy része pedig nem írható a gazdasági háború számlájára. Emellett vannak olyan exogén tényezők is, amelyek mindhárom gazdaság növekedését visszavetik, és nem írhatók a háború rovására (a legjelentősebb exogén tényező a kínai gazdaság gyengélkedése, az ázsiai ország ugyanis mindhárom vizsgált gazdasággal élénk külkereskedelmet folytat). Az alábbiakban tehát azt nézzük meg összefoglaló jelleggel, hogy közvetlenül a háború milyen csatornákon okoz károkat az egyes gazdaságokban. Kezdjük a nyugati szankciók célországával.

Oroszországban az első és azonnali reálgazdasági sokkot meglepő módon nem is az EU által kivetett szankciók okozták, hanem a piac saját szankciós mechanizmusa:

a nyugati vállalatok tömegével állították le a termelésüket Oroszországban, és ez azonnali kiesést hozott az aktivitásban. A becslések szerint az orosz GDP 40%-át termelik nyugati vállalatok. Nyilván ekkora GDP-hatással nem kell számolni, mert nem minden nyugati vállalat állt le a termeléssel, és nagyon sok orosz tulajdonossal folytatja a tevékenységet, a kiesés így is szignifikáns. Emellé komoly problémát jelentett az európai exportpiacok kiesése a termelő, de nem nyersanyagot exportáló vállalatoknak, és elsőre talán meglepő módon a rubel mesterséges erősítése is exportkieséssel járt.

A másik oldalon az akut termékhiány is fájdalmas gyárleállásokat, fogyasztáskiesést hozott. Azzal, hogy a nyugati vállalatok felfüggesztették az exportot Oroszország felé, olyan kulcsfontosságú termékek estek ki, amelyek az ellátási láncok közbülső szakaszain nélkülözhetetlenek. A termékhiány visszavetette a kiskereskedelmi eladásokat is. Apropó kiskereskedelem: jelentős fájdalmat okozott a lakossági bizonytalanság is, és az a kieső, termékeny munkaerő, akik Szentpétervárról és Moszkvából menekültek el külföldre azért, mert az eddigi életszínvonaluk elérhetetlenné vált (most szigorúan csak a szankciók hatásait nézzük, de természetesen a háború önmaga, főleg a sorozás, szintén hozzájárult az aktív munkaerő-állomány szűküléséhez).

A fentiek még csak a piaci önszankciós mechanizmus eredményei, az EU által kivetett szankciók még szóba sem kerültek. A nemzetközi tőkeáramlás korlátozása az oroszok SWIFT-ből való kizárásával a fenti folyamatokat erősítették meg, így jelentős mértékben hozzájárultak az azonnali sokkhatáshoz. A következő fontos ütést az energetikai szankciók viszik majd be: az olajembargó elsősorban a költségvetési pozíciót rontja jelentősen, így pedig a kormányzatnak kevesebb tere marad a reálgazdasági visszaesés mérséklésére. A szankciók hatása tehát Oroszország esetén nagyon összetettek, és minden kétséget kizáróan tartós fájdalmat okoznak majd – a kérdés csak az, hogy pontosan mekkorát.

Az EU esetén sokkal egyszerűbb a helyzet: itt az energiaárak elszállása veszélyezteti a reálgazdaságot.

A közbeszéddel ellentétben az EU gazdaságában nem az Oroszországra eddig kivetett szankciók (tehát nem energetikai), hanem az azokra adott orosz válasz okoz gondokat. Azt is fontos elmondani, hogy az oroszok már a háború kitörése – és így a szankciók kivetése – előtt is korlátozták az Európába irányuló gázszállításokat, így a szankciók visszavonása esetén sem számíthatnánk arra, hogy a gáz ára azonnal visszatérne a 15 eurós árszintre megawattóránként, így nagyon leegyszerűsítő és pontatlan az az állítás, hogy a szankciók teszik tönkre az európai gazdaságot (már csak azért is, mert tönkretételről szó sincs).

A gáz ára továbbra is kulcsfontosságú tényező, ezen keresztül az oroszok valóban károkat tudnak okozni az európai gazdaságnak. Amennyiben tartósan 300 euró felett maradt volna a gáz ára, egészen biztosan mély recesszió elé nézett volna a kontinens (ez az oroszok GDP-visszaesésén nem segített volna ezzel arányosan, mert a gáz nem olyan meghatározó tétel az orosz költségvetésen belül, így nem is nyújtott volna számottevő forrásokat a kormánynak a reálgazdasági visszaesés mérséklésére). Az oroszok viszont csak a gáz eladott mennyiségét szabályozhatják, az árát nem, és a jelenlegi, csökkenő árszint mellett egyre javulnak az európai gazdaság kilátásai is.

A közel tízszeres gázszámla kiszorító hatása még így is jelentős: a vállalatok marzsait felzabálja a magas energiaszámla (a villamos energia árazásra is hatással van a földgáz ára), a háztartások jövedelmeinek kisebb részét tudják így elfogyasztani, azaz a gázár-emelkedés a teljes reálgazdaságra hatást gyakorol. A kormányzati intézkedések persze mérséklik valamelyest ezeket a károkat, ez viszont a kormányzati mozgásteret szűkíti – végeredményben a fiskus közbelépésével is a vállalatok és a háztartások fizetik meg az energiaszámlát, csak szétterítve, időben elnyújtva.

Vonjunk mérleget

A fenti előrejelzésekből egyértelműen az látszik, hogy a közgazdászok ma sokkal mélyebb visszaesést várnak Oroszországban, mint az eurózónában: az EU-ban idén 3,1%, jövőre 0,3% az általunk gyűjtött előrejelzések mediánja 2022-re és 2023-ra, Oroszországban ugyanez -4,25% és -3,3%.

Azaz eddig úgy tűnik, hogy Oroszország lesz a szankciók nagyobb vesztese.

Persze ettől még nem mondhatjuk, hogy az EU nyertese lenne a gazdasági háborúskodásnak, hiszen a GDP-hatás itt is számottevő, és a recesszió – bár nem tekinthető alapforgatókönyvnek – nem kizárható. Az idei télen már nem valószínű gázellátási válság az EU-ban, de ez nem jelenti azt, hogy jövő télen nem alakulhat ki gázhiány. A gázárak alakulását is ez a várakozás befolyásolja most, de ez könnyen a visszájára fordulhat, ha ismét aggodalmak jelentkeznek a kontinens ellátásával kapcsolatban, vagy nem sikerül a rotterdami gáztőzsdét érdemben megreformálni. Ha jövőre jelentősen nőni fognak a gázárak, akkor Európára mélyebb visszaesés vár, miközben a gázárak emelkedése érdemben nem növeli az orosz GDP-t.

A kölcsönös szankciók tehát – jelenleg eltérő mértékben – de mindkét félnek fájnak. Az önmagában nem meglepő, hogy az EU-t sokkal kevésbé viseli meg a gazdasági háború, mint Oroszországot, hiszen alapvető aszimmetriáról beszélünk: az EU egy világszinten is meghatározó nagygazdaság, míg Oroszország gazdaságának mérete az olasz és a spanyol közé tehető.

Az EU-nak nem fájna az Oroszországba irányuló export kiesése, hiszen a külkereskedelmében az orosz piac nem meghatározó – fordítva ez már nem igaz. Az EU egyedül a gáz- és olajimport miatt szenvedi meg a kétoldalú szankciókat, tehát arról szó sincs, hogy az EU úgy tudja büntetni az oroszokat, hogy az neki nem fáj. Ne feledjük el viszont: az EU a szankciók meghozatalakor nem rövid távú gazdasági, hanem hosszú távú biztonsági érdekeit vette figyelembe, ez pedig az expanzív Oroszország meggyengítése volt. A helyzet jelenlegi állása szerint áldozatok árán, de a cél elérhető.

Címlapkép: Getty Images