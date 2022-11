Európai Bizottság: elkerülheti jövőre a recessziót Magyarország, de ennek komoly ára lehet

Portfolio 2022. november 11. 15:31

Jelentős lassulást szenved el a magyar gazdaság ezekben a negyedévekben, és bár jövőre éves átlagban minimális, 0,1%-os gazdasági növekedésre van kilátás, de ennek komoly ára lehet: tartósan magas költségvetési hiány és csak kis mértékben csökkenő államadósság ráta – derült ki az Európai Bizottság ma közzétett őszi gazdasági előrejelzéseiből. A brüsszeli testület szakértői közben azt is vázolják, hogy jövőre még magasabb éves átlagos infláció várható Magyarországon (15,7%), mint idén (14,8%), és a folyó fizetési mérleg deficitje is magas maradhat a komoly nettó energiaimport mellett. A testület szakértői egyébként a gazdasági növekedési pályánál lefelé mutató kockázatokat látnak, ami így a költségvetési hiány- és adósságpályát felfelé tolhatja. Viszonylag kedvező hír viszont, hogy a munkanélküliségi rátánál csak kis megugrásra számít a brüsszeli testület a magyar gazdasági nehézségek mellett is.