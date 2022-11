Jön a második magyar zöld pandakötvény kibocsátás

Megbízta a magyar Államadósság Kezelő Központ a kínai bankokat a második zöld címkézésű pandakötvény kibocsátás lebonyolításával – írja a Reuters IFR News szolgáltatása.

A kínai piacon megtörténő, mérsékelt összegű devizaalapú forrásbevonás idei lebonyolítása benne volt a pakliban, az ÁKK is jelezte ezt már, illetve éppen a minap adott ki egy angol nyelvű befektetői prezentációt is, amelyben az aktuális magyar gazdasági és államadósság helyzetről tájékoztatott.

Az első szuverén, ráadásul zöld címkézésű pandakötvény kibocsátást tavaly decemberben hajtotta végre a magyar állam a kínai piacon. Akkor 3 éves lejáratú papírt adtunk el 3,28%-os kamat mellett 1 milliárd jüan értékben, ami most 138 millió dollárnak felel meg.

Az IFR azt írja, hogy az ÁKK a Bank of China-t bízta meg a kibocsátás fő feladatainak vitelével, és részt fog venni a forrásbevonásban a China Construction Bank, illetve Export-Import Bank of China is.

