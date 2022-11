Megszólalt a Magyar Tojásszövetség: hiánycikk lehet a tojás

Portfolio 2022. november 11. 13:36

A tojástermelők továbbra is teljes kapacitással dolgoznak és igyekeznek a karácsonyi csúcsszezonban is a lakossági igényeket kielégíteni – reagált a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége (Magyar Tojásszövetség) a tojásra is ársapkát bevezető kormányrendeletre. Ugyanakkor, ha a termelők nem tudják az önköltséget és a megélhetéshez szükséges árbevételt realizálni, számítani kell a termék hiányára – már közép távon is.