Hidegvízű medencék, bezáró uszodák - Hol lehet majd télen sportolni?

Hidegebb medence- és zuhanyzóvíz, kevesebb vagy bezárt szaunák, rövidebb nyitvatartás, és egyre kevesebb felkapcsolt villany. Ezekkel az eszközökkel próbálnak harcolni az uszodákat üzemeltető állami cégek vagy önkormányzatok a többszörösére emelkedett rezsiárakkal szemben. Van, ahol már csak év végéig vannak nyitva, van, ahol bizonytalan ideig bezártak. A még kitartó vendégek sokszor saját költségre vesznek neoprén fürdőruhát, amelyek többtízezer forintba kerülnek.

„Jövő héttől bizonytalan ideig szünetelnek az aquafitnesz edzések a Borsóban. Amint van hírünk az újranyitásról, jelentkezni fogunk, addig is a vízitorna bérleteket a Császár-Komjádi uszodában lévő edzéseinken tudjátok felhasználni” – a Facebook oldalán így jelentette be egy rehabilitációs vízi edzésekre szakosodott edző, hogy a budapesti XVII. kerületben, egyébként az Uszoda utcában található Újlak Uszoda és Tanuszoda október 17-től bizonytalan ideig bezárt. Ez csak egy, az elszállt energiaárak miatti bezárások közül. Információink szerint hasonlóra sorsra jut a Kispesti Uszoda is január elejétől. Addig is, már az uszoda nyitó internetes oldalán arról tájékoztatja a vendégeit, hogy az úgynevezett Energiamegtakarítási Rendelkezések miatt, november 5. óta, hétvégenként már csökkentett nyitva tartással működnek, 8-tól 17 óráig, hétköznap pedig 6-tól 21 óráig tartanak nyitva. Ezen kívül november elejétől már csak egy szaunát üzemeltetnek. Sőt, arra kérik a vendégeiket, hogy a létesítmény használata során az alapvető energiatakarékossági elvek betartását vegyék figyelembe. Mindezt az extrém módon megemelkedett távhő- és áramdíjakkal indokolják.

Elégedetlen ügyfelek

„22 fokos a víz a medencében, 27-nek kéne lennie, vagy hát, van valami új rendelet, ami szerint 25-nek” – így jellemezte a helyzetet az egyik neve elhallgatását kérő női vendég, aki rendszeresen jár edzésre a Császár-Komjádi Sportuszodába. Ő épp aquafitneszre jár, heti háromszor (mint ahogy heti egyszer a cikk szerzője is). A sportolók közül sem bírja mindenki a „rezsicsökkentett” vízhőmérsékletet. Péntekenként a női szinkronúszók közül egy-két sportoló kifejezetten szenved a 21-22 fokos víztől, amíg be nem melegszik pár perc intenzív mozgás után.

A Császár-Komjádi Sportuszodában nincs melegvíz a zuhanyzóban, csak langyos. „Nem tudsz felmelegedni a fagyos medencés víz után, nem lehet saját hajszárítót használni, mert ki vannak kötve a konnektorok, vagyis a 9 darab fali hajszárító konzolért előfordul, hogy sorba kell állni. Mindez a nyáron megemelt belépődíjért” – sorolja tovább az uszoda energiatakarékos működésének részleteit forrásunk.

A Császár-Komjádi Uszodában egyébként a fali hajszárítók mozgásérzékelősek. Használat közben gyakori, hogy kikapcsolnak, majd újra indulnak. Mindez akár 10-12 másodpercenként. Emiatt sok vendég nincs meggyőződve arról, hogy ezzel valójában spórol az uszoda, ahhoz képest, ha mindenki a saját hajszárítójával folyamatosan, de összességében rövidebb ideig szárítaná a haját.

A Császár-Komjádiban egyre többen viselnek az esti edzéseken neoprén szörfruhát, hogy valahogy kibírják az alacsonyabb hőfokra beállított medencevizet. A neoprén ruhákból még a legolcsóbb is 7 ezer forint, de a jobb minőségűek már 20 és 40 ezer forint között mozognak. Főleg a női uszodavendégeken látni, mert mindig olcsóbb és persze fájdalommentesebb egy ilyen ruhát hordani, mint elszenvedni és kikezelni a felfázást.

Érdekesség, hogy az uszoda honlapján csak némileg legörgetve olvasható az, hogy elméletileg milyen hőfokokra állították be a medencéket október 1-től. Igaz, itt legalább pirossal szedték ki a mondatokat, ami miatt kissé szembetűnőbb a figyelmeztetés. Itt közlik azt is, hogy a szauna egyáltalán nem üzemel. A Császár-Komjádi Sportuszodában a megváltozott vízhőfokot a bejáratnál nem jelzik, csak a pénztárnál van kiírva, de ott sem az ablak mellé felfüggesztve, hanem a pulton, ahová már akkor pillant le az ember, ha épp a pénztárcájáért kezd el kotorászni az ember, hogy fizessen.

Többször kerestük az uszoda vezetését és az állami felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Sportközpontokat is, hogy megismerjük a döntéseik hátterét, de nem reagáltak.

A fővárosi kezelésű uszodák is energiatakarékos üzemeltetésre álltak át

A fővárosban sok uszodát és fürdőt nem az állam, hanem a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. működtet. A Fővárosi Önkormányzat válaszolt a Portfolio megkeresésére. Egyebek mellett azt írták, hogy az energiaárak hirtelen és nagymértékű emelkedésének kezelése érdekében az ő társaságuknak is energiaválságtervet kell kidolgozni. Ezen jelenleg is zajlik, adatalapú elemzéssel. Megvizsgálják a megtakarítási lehetőségeket minden fürdőegységre és szolgáltatásra külön lebontva. Azt a fővárosi cég sem titkolta, hogy a téli szezonban ők is energiatakarékossági intézkedésekre kényszerülnek. Például bizonyos időszakokban szűkített szolgáltatást nyújtanak majd, amelyek a következők lehetnek.

A fűtés hőmérsékletét még inkább az időjáráshoz igazítják

Mérsékelik a világítást

Nem vagy kevesebb ideig használjámák a nagy áramigényű reflektorokat

Az energiafogyasztás mérséklését célzó intézkedéseik a medencék hőmérsékletét is érintik. Előzetes számításaik szerint a vízhőfok 1 Celsius-fokkal történő csökkentése megközelítőleg 4 százalékos energiamegtakarítást eredményez. Ez év októbertől az úszómedencéik hőmérsékletét 1-2 Celsius-fokkal alacsonyabbra állították be, a víz hőfoka azonban legalább 25 Celsius-fok lesz a téli időszakban.

A kültéri termálmedencéiknél is elképzelhető majd 2-3 Celsius-fokkal történő csökkentés, várhatóan a hidegebb, 0 Celsius-fok alatti, téli napokon. Medencéik vízhőmérsékletét 2 óránként, méréssel ellenőrzik. A zuhanyzók melegvizének hőfokát is módosították a korábbi 45 Celsius-fokról 35-re csökkentve. Azt is megjegyezték a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részéről, hogy ennél alacsonyabb hőmérsékletet nem terveznek, a többi között a tisztasági előfürdő kötelezettségre tekintettel sem.

Az eddigi tapasztalataik szerint az energiatakarékosság érdekében történt korlátozó lépéseik nem jelentettek csökkenést a vendégforgalomban. Sőt, a vendégeik visszajelzései alapján kifejezetten nagy igény van az úszómedencékre is.

Több helyen a fővárosban és vidéken sem tudták elkerülni a bezárást

A sokszorosára ugró energiaárak miatt januártól nem működik majd 3 hónapon keresztül a XII. kerületi Városmajori Uszoda és a MOM Sportközpont sem. Szeptember közepe óta nem működik a Csepeli strandfürdő, október 1-től meghatározatlan időre bezárt Kazincbarcikán a Városi Fedett Uszoda, mint ahogy a győri Aqua Sportközpont és a szintén győri Magyar Vilmos Uszoda sem működik szeptember közepe óta, meghatározatlan ideig. A dunabogdányi városi tanuszoda és a székesfehérvári Köfém tanuszoda is zárva. Szolnokon is bezárták az energiatakarékosság jegyében a Véső úti Strandfürdőt.

A kecskemétieknek jó hír, hogy a helyi fürdő működik, ott a szaunák nyitvatartását korlátozták november 1-től. Mint ahogy Miskolcon a Kemény Dénes Városi Sportuszoda is üzemel. Debrecenben, a helyi sportuszodában november 8-től egyelőre a kedvezményes szaunás úszójegyek értékesítését szüneteltetik.

A szegedi Tiszavirág Sportuszodában október 1-től álltak át energiatakarékos üzemeltetésre. A külső-belső melegvizes medencéket nem üzemeltetik. A működőképességük megőrzése és az egészséges sportolás biztosítása érdekében pedig a verseny- és bemelegítő medence hőmérsékletét legalább 26 fokon tartják, a tanmedence hőfokát 31-32 fok közötti hőmérsékletre állítják be. A zuhanyzáshoz használt melegvíz hőmérséklete 35-37 fok között lesz.

Címlapkép forrása: MTI Fotó: Máthé Zoltán