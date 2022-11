Brüsszeli beavatkozást kérnek a magyar kormány célkeresztjébe került kiskercégek

Ahogy jelezte: a panaszait osztja a többi nagy külföldi hátterű magyarországi kiskereskedelmi lánc is, így a német hátterű Aldi és Lidl, a francia Auchan (igaz abban résztulajdont szerzett egy magyar hátterű szereplő), az ír Penny Market, az osztrák Spar és a brit Tesco. A panasz lényege pedig az, hogy

„A magyar kormány által meghatározott körülmények között egyszerűen lehetetlen fenntartható módon nyereségesen működni”, és a rájuk vonatkozó törvény „ellentétes az EU belső piacának alapelveivel”.

Ezért a névtelenül nyilatkozó felszólította az Európai Bizottságot, hogy lépjen közbe.

A lap felvette a kapcsolatot az érintett külföldi kiskereskedőkkel, akik vezetői mindannyian elzárkóztak attól, hogy névvel nyilatkozzanak.

A cikk a minden kiskereskedelmi szereplőre vonatkozó és a minap kiterjesztett árstop intézkedéseken túl két olyan törvényt említett, ami a kiskereskedelmi szektor nagy külföldi szereplőit sújtja, míg a franchise rendszerben működő hazai hátterű hálózatokat nem:

az egyik ilyen az a tavaly decemberi parlamenti döntés, miszerint 48 órával a lejárati dátum előtt ellenszolgáltatás nélkül be kell szolgáltatnia a 100 milliárd forint feletti éves forgalmú láncoknak az élelmiszereket, (amellyel párhuzamosan a kiskereskedelmi különadó mértéke 2,5%-ról 2,7%-ra emelkedett),

a másik ilyen pedig az az idén tavaszi döntés, miszerint a válságkezelésre és a költségvetési helyzet javítására hivatkozva 2,7%-ról 4,1%-ra megemelték ezen szereplők számára a különadó kulcsát (a 30-100 milliárd forint közötti árbevételű szereplők számára a 0,4%-os adókulcs 1%-ra emelkedett, míg az ez alatti kategóriában változatlan maradt az adókulcs).

A lap beidézi Lázár János akkori kormánybiztos Portfolio-nak adott tavaly novemberi interjúját, amelyben nyíltan a külföldi hátterű kiskereskedelmi láncok kiszorítását vázolta (abcúg multik, vitát magyarok), illetve Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter idén májusi kijelentését, miszerint növelni kell a hazai tulajdon arányát az élelmiszer kiskereskedelemben és az építőiparban.

Arra is emlékeztet a lap, hogy a Tesco 2020-ban elvesztette az Európai Bíróságon azt a pert a magyar állammal szemben, amelyben a progresszív kulcsú kiskereskedelmi különadót támadta. Most pedig megszólaltatta a Szecskay ügyvédi iroda szakértőjét, Sam Baldwint, aki azt jelezte: most sem biztos, hogy jobb helyzetben vannak az érintett külföldi láncok, igaz az árstop intézkedések kapcsán kijelentette:

Az árak befagyasztása korlátozhatja a belső piaci szabadságjogokat, például az áruk szabad mozgását. Bár a magyar kormány kétségtelenül a fogyasztói jólétet fogja felhozni jogos védekezésként, mégis meg kell mutatnia, hogy az intézkedés nem torzítja szükségtelenül a versenyt.

Ezzel arra utalhatott, hogy a célkeresztbe került kiskereskedelmi szereplők lépésekben gondolkodhatnak, a lap pedig felvázolta, hogy ha az Európai Bizottság beavatkozna Magyarországon az érintett külföldiek mellett, akkor az úgy is felfogható lenne, hogy az uniós bürokrácia a nagy kiskereskedelmi szereplők mellé állna egy olyan időszakban, amikor az emberek megélhetési nehézségekkel küzdenek és a magyar kormány az ország számos egyéb bajáért is rendre Brüsszelt okolja.

Ezzel együtt is azt hangsúlyozta Sam Baldwin, hogy

Ha Magyarország megússza az ilyen szigorú intézkedéseket" - mondta a lakossági képviselő - "az nagyon negatív példaképül szolgálhat más EU-tagállamok számára is.

Címlapkép forrása: Getty Images