Az ukrán fegyveres erők által lelőtt rakéta maradványa lehetett, ami Lengyelországban becsapódott

Két ember meghalt Lengyelországban, amikor az ukrán határhoz közeli Przewodów városban rakéta csapódott egy gabonaszárítóba, ez az első alkalom, hogy az orosz-ukrán háború NATO-területet érint.

Hivatalos konkrét információk egyelőre nincsenek, a fejleményről elsők között beszámoló Mariusz Gierszewski azonban azt posztolta Twitterre, hogy a rendelkezésére álló források azt mondják, hogy

ami Przewodówban becsapódott, az nagy valószínűséggel az ukrán fegyveres erők által lelőtt rakéta maradványa volt.

Moje źródła w służbach twierdzą, że to co uderzyło w Przewodowo to najprawdopodobniej szczątki rakiety zestrzelonej przez Siły Zbrojne Ukrainy. {:url}