Javult Magyarország versenyképessége, szinte a teljes régiónkat lenyomtuk

Magyarország három helyet javított az IMD nemzetközi versenyképességi ranglistáján, de még mindig a mezőny második felében vagyunk. Ami nagy sikernek tekinthető, az az, hogy a régiónk szinte minden országát megelőztük. Az egyes területeket vizsgálva egyértelmű, hogy a gazdasági szereplők a magyar adórendszert tartják a legversenyképesebbnek, az ország "attitűdjeit", valamint a jogrendszert viszont nagyon kevesen tartják versenyképesnek. Az élen főleg észak-európai országok végeztek.

Feljebb került Magyarország a ranglistán

Javított tavalyi helyezésén Magyarország a svájci IMD versenyképességi rangsora szerint. Míg egy éve a 42. legversenyképesebb ország volt Magyarország a vizsgált 63 ország közül, 2022-re a 39. helyre jöttünk fel – derül ki az IMD által közzétett anyagból. 2018 és 2020 között egyaránt a 47. helyen állt Magyarország, vagyis két év alatt számottevő javulás következett be a gazdaságunk versenyképességében.

A legversenyképesebb gazdaság az IMD rangsora szerint Dánia (a rangsor 34 éves története óta először), őket követi Svájc, Szingapúr, Svédország, Hongkong és Hollandia ebben a sorrendben. Az észak-európai országok kimagaslóan teljesítenek, Finnország a nyolcadik, Norvégia a kilencedik helyen áll. A nagygazdaságok közül az USA a 10. helyet szerezte meg, Németország a 15-ik, Kína a 17-ik, az Egyesült Királyság a 23-ik, Franciaország a 28-ik.

A mi régiónkból Csehország szerepel a legelőkelőbb helyen, a 26. a ranglistán, de egy hellyel előzött minket még Szlovénia is. Horvátország (46.), Szlovákia (49.), Lengyelország (50.) és Románia (51.) pedig mögöttünk van, de a magyarnál fejlettebb Olaszországot is sikerült lehagyni (41.) A listán mögöttünk szereplő országok nagy része a dél-amerikai, ázsiai fejlett régiókból kerül ki néhány afrikai példával,

így a magyar helyezés elsősorban a régiós versenytársakhoz képest tekinthető sikeresnek.

Az öröm csak korlátozottan indokolt, mert az élmezőnytől továbbra is messze vagyunk, és a 63 vizsgált ország kevésbé versenyképes felében helyezkedünk el.

Mitől versenyképes az ország?

Részletesen megvizsgálva a Magyarországról szóló jelentést azt látjuk, hogy egyes területeken nagyon eltérő az ország versenyképessége. A nemzetközi beruházások terén például a negyedik helyet sikerült elérni, ami kimagaslóan jó eredmény, az „attitűdök és értékek” terén viszont majdnem a legutolsók vagyunk a 60. helyen. Jó értékelést kapott az ország a nemzetközi kereskedelem (15. hely) és az árak versenyképessége terén is (23.). A munkaerőpiac viszont nem túl versenyképes (53. hely), ez a strukturális munkaerőhiány miatt is lehetséges, összességében viszont nagyon nagy szórás látszik:

Most nézzük meg azt, hogy mely területen sikerült a legnagyobb előrelépést elérni, és hol szenvedtük el a legnagyobb visszaesést. A legnagyobb javulást a GDP-növekedés terén értük el, ezt követte a beruházások, vízgazdálkodás, emberölések száma, átláthatóság, és meglepő módon a deviza stabilitása is ide tartozik (ez azért különösen érdekes, mert míg 2021-ben viszonylag stabil volt a forint árfolyama, addig 2022-ben jelentősen leértékelődött).

A legnagyobb visszalépés a folyó fizetési mérleg területén történt, ami egyértelműen a magas energiaáraknak tudható be, ez tehát egy externális tényező. Visszalépés történt még a népesség tekintetében, az idegenforgalmi bevételek is estek (ez a koronavírus-járvány lecsengése miatt volt így, többen utaztak ugyanis külföldre), az infláció, az energiaárak és a fiatalok foglalkoztatottsága terén is visszalépés történt. Az utóbbit leszámítva a fentiek javarészt Magyarországtól független okok miatt következtek be, és sok más országban is hasonlóképp alakulhatott (kivéve a klasszikus turistacélpontokat, ott a turisztikai bevételek nőttek).

A ranglista készítői megkérdezték a vállalatvezetőket, hogy mi az az 5 tényező, amit vonzónak tartanak Magyarországon. A megkérdezett válaszadók 58,6%-a azt mondta, hogy a versenyképes adózás miatt vonzó számukra Magyarország,

ennélfogva pedig nem véletlen, hogy a kormány ennyire elutasító a globális minimumadóval szemben, az ugyanis a legversenyképesebb eszközt venné ki az ország kezéből.

A megkérdezettek 52,3%-a megjelölte a gazdaság dinamizmusát, 46,8%-uk a képzett munkaerőt, 37,8% pedig az elérhető finanszírozást és a megbízható infrastruktúrát. A legkevesebben a jogi környezetet tartják vonzónak, ezt a válaszadók 7,2%-a jelölte meg, de kevesen gondolják úgy, hogy az ország nyitott és pozitív attitűdökkel rendelkezik (14,4%). Az oktatást 18,9% tartja elég versenyképesnek, és csak 15,3% szerint rátermett a magyar vállalatvezetők köre (emlékezzünk, ezt a felmérést a vállalatvezetők megkérdezésével végezték).

Az IMD jelentése szól a 2022-es kihívásokról is, 5 fő feladatot említenek. Ezek között említi a magas adósságot és hiányt, amelyet úgy kéne csökkenteni, hogy ne veszélyeztessük a gazdasági növekedést. A munkavállalók fejlesztésébe is többet kéne fektetni, hogy magasabb legyen a termelékenység. A technológiai fejlesztésekkel az energiaintenzitás csökkentésére lenne szükség, lépéseket kell tenni a körforgásos gazdaság felé, és növelni kell a gazdaság ellenállóképességét a magasabb hozzáadott-értékű aktivitások felé történő elmozdulásokkal.

Az IMD versenyképessége felmérése egy egyedülálló és átfogó adatbázis a nemzetek versenyképességéről – írják magukról weboldalukon. Idősorozatokat tartalmaz az IMD World Competitiveness Yearbookból, az IMD által 1989 óta kiadott vezető éves jelentésből, az IMD World Talent Rankingből és az IMD World Digital Competitiveness Rankingből.

„Módszertanunk erőssége a statisztikai adatok (2/3 arányban) és a felmérési adatok (1/3) kombinációjában rejlik, amelyeket az exkluzív, üzleti vezetők körében végzett felmérésünk révén kapunk” - írják.

