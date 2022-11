Indulhat a roham a Lidlbe: kiderült, jó lesz sietnie azoknak, akik lecsapnának a régóta várt slágertermékre

Sietnie kell azoknak, akik érdeklődnek a Lidl slágertermékének számító, és közel egy év után visszatérő játékkonyha iránt. Információink szerint ugyanis vannak olyan Lidl üzletek, amelyek a tavalyinál kisebb raktári készlettel várják a holnapi rohamot.

A boltlánc korábbi tájékoztatása szerint Magyarország minden üzletében kapható lesz a slágertermék november 17-től, kivéve a budapesti kis üzletek, ahol nincs non-food. Így a vásárlóknak nem lesz érdemes keresniük a fa játékkonyhát a VI. kerület Király utca 112., az V. kerület Ferenciek tere 2. és az V. kerület Arany János u. 27-29. szám alatt található Lidl-üzletben.

A Portfolio birtokába jutott információk alapján feltételezhető, hogy az áruházlánc azon döntésében, hogy egyes üzletekbe kevesebbet küld a népszerű játékkonyhából az is szerepet játszhatott, hogy a tavalyihoz képest jelentősen emelkedett annak ára, amely akár visszavetheti az iránta mutatkozó keresletet is.

Annak, aki a számos kiegészítőt tartalmazó minőségi fajátékot haza szeretné vinni, a legfrissebb katalógusár szerint 29 999 forintot kell majd fizetnie a Lidl üzletében.

Egy másik nyomós ok, amely szintén indokolhatta azt, hogy egyes üzletekben a tavalyinál kisebb darabszámú játékkonyha érkezett, hogy információink szerint a nagy népszerűség és a felvásárlási láz ellenére bizonyos boltokban a tavalyi készlet közel 25-30 százaléka megmaradt decembert követően is.

A lapunknak nyilatkozó források ugyanakkor azt is hangsúlyozták, hogy a vártnál nagyobb érdeklődés esetén néhány áruházban már a kora reggeli órákban, vagy akár az első napokban is készlethiány alakulhat ki a slágertermékből. Hozzátették, ilyenkor érdemes egy másik boltot is felkeresni.

A Lidl ünnepi katalógusa szerint holnaptól a játékkonyhán kívül számos más, fajáték elérhető lesz az üzletben. A tavalyi tapasztalatok alapján

ezek közül szintúgy nagy népszerűségnek örvendenek a babaházak és a vasút- és autópálya-készletek.

