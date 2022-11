Őrült roham a Lidlben: van, ahol már kora reggel elfogyott a régóta várt slágertermék

A közösségi média zárt csoportjaiban már arról írnak, hogy a Lidl régóta várt slágerterméke, a játékkonyha a hatalmas érdeklődés hatására a boltlánc több üzletében is a reggeli órákban, sőt valahol az első percekben elfogyott.

Szerdán írtunk arról, hogy sietnie kell azoknak, akik érdeklődnek a Lidl slágertermékének számító, és közel egy év után visszatérő játékkonyha iránt. A lapunknak szerdán nyilatkozó források ugyanis hangsúlyozták, voltak olyan Lidl üzletek, amelyek a tavalyinál kisebb raktári készlettel várják a mai nyitást.

Kiemelték azt is, hogy a vártnál nagyobb érdeklődés esetén néhány áruházban már a kora reggeli órákban, vagy akár az első napokban is készlethiány alakulhat ki a slágertermékből. A zárt csoportokban megjelent információk alapján igazuk is lett, néhány Lidl-üzletben valóban elkapkodták a gyerekkonyhát a vásárlók.

A Portfolio birtokába jutott információk alapján feltételezhető, hogy az áruházlánc azon döntésében, hogy egyes üzletekbe kevesebbet küld a népszerű játékkonyhából az is szerepet játszhatott, hogy a tavalyihoz képest jelentősen emelkedett annak ára, amely akár visszavetheti az iránta mutatkozó keresletet is.

Egy másik nyomós ok, amely szintén indokolhatta azt, hogy egyes üzletekben a tavalyinál kisebb darabszámú játékkonyha érkezett, hogy információink szerint a nagy népszerűség és a felvásárlási láz ellenére bizonyos boltokban a tavalyi készlet közel 25-30 százaléka megmaradt decembert követően is.

annak, aki a számos kiegészítőt tartalmazó minőségi fajátékot haza szeretné vinni, a legfrissebb katalógusár szerint 29 999 forintot kell fizetnie a lidl üzletében.

