Akár rendkívüli bérmegállapodás is lehetséges?

A Magyar Nemzeti Bank már elküldte az idei és jövő évi gazdasági várakozásait a bértárgyalásokon érdekelt munkáltatói és munkavállalói szervezetek felé, de a kormány még nem közölte a saját előrejelzéseit. Ettől függetlenül úgy tűnik, hogy jövő héten tárgyalóasztalhoz ülnek a munkaadók és a munkavállalók, de a korábbi évekkel szemben jóval nehezebb tárgyalások várhatók. Már csak azért is nehéz lehet majd a béralku, mert az infláció magas – októberben már 21,1 százalékos volt –, viszont a cégek teherviselőképessége a többszöröződő energiaárak miatt igencsak véges. A munkaadói oldal így nem éves, hanem ennél rövidebb távú béregyezségnek örülne. Ezt azonban a szakszervezetek egyelőre elutasítják.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vetette fel nemrég, hogy a bizonytalan energiaár-helyzet és a magas infláció miatt nem tartaná rossz megoldásnak, ha csak fél évre kötnének minimálbér megállapodást a munkaadók és a munkavállalók. A Portfolio megkeresésére Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke úgy reagált, hogy ő már 3 hónappal korábban előállt egy hasonló javaslattal, mert már akkor érzékelhető volt, hogy egy rendkívül bonyolult gazdasági helyzet kezd kialakulni.

Nagyon nagy a bizonytalanság. Nem tudjuk, hogy mi történik a világban jövőre

- mondta Rolek Ferenc.

"Az ukrajnai háború váratlan fordulatai miatt akár olyan helyzet is kialakulhat, hogy az előre lefektetett gazdasági prognózisok nem pár százalékkal, hanem akár 100 százalékkal eltérhetnek, vagy éppen mínuszba fordulhatnak" – részletezte az aggályait Rolek Ferenc. A munkaadói oldalt képviselő gyáripari szövetségi alelnök ezért egyetért azzal, hogy a jövő évi bérekkel kapcsolatban most egy rövidtávú megállapodás lenne a legcélravezetőbb. Mert, mint mondta, egy ilyen béralku nem szakadna el a valóságtól.

"Ha például 10 százalékra várjuk a jövő évi inflációt, akkor hasznosabb lenne január elejétől egy 5 százalékos, júliustól pedig egy újabb 5 százalékos emelésben megállapodni a minimálbér tekintetében. Fél év alatt ugyanis sok minden kiderül a gazdaság folyamatait illetően, ráadásul így nem kellene a cégeknek előre megfinanszírozniuk egy nagyobb arányú béremelést, aminek a bevételi oldala csak év vége felé folyna be a saját kasszájukba" – vázolt egy lehetséges alkufolyamatot Rolek Ferenc.

Egy ilyen megállapodással azonban szinte bizonyosan rosszul járnának a munkavállalók, hiszen az év első felében még 20 százalék környékén lesz az infláció, ráadásul a kétszer 5 százalékos emeléssel éves átlagban sem jönnek ki a 10 százalékos emelés. A kétszer 5 százalékos emeléssel éves átlagban nem érné el a 8 százalékot a béremelés mértéke, miközben a példa alapján a feltételezett infláció 10 százalékos.

A legtöbb elemző ráadásul - az egyre romló inflációs kilátások fényében - tovább emelte a jövő évi prognózisát az elmúlt hetekben. Amíg egy-két hónapja még a 14 százalékos 2023-as infláció reálisnak hangzott, ma már a legtöbb közgazdász 15-16 százalékos pénzromlással számol. Sőt, megjelentek már a piacon a 17 százalékos inflációs előrejelzések is.

Rolek Ferenc szerint néhány százalékos inflációnál nem volt gond az éves megállapodás, de kétszámjegyű fogyasztói árindexnél ez már komoly likviditási problémát jelenthet a cégek számára, arról nem is beszélve, hogy egy fedezetlen, magasabb bérkiáramlás a gazdasági logika szerint még tovább fűtheti a magyarországi inflációt.” A munkaadók most úgy látják tehát, hogy egy kétlépcsős béralku megkönnyítené a fizetésemelésekről szóló alkut, mert számukra is tervezhetőbbé válna a jövő év.

A munkavállalók egy része egyelőre elutasítja a félévenkénti bérmegállapodást. Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke megkeresésünkre úgy nyilatkozott, hogy ők a maguk részéről nem szeretnének ilyen megállapodást kötni. Jelezte, hogy ezen a héten, csütörtökön kapták meg a Magyar Nemzeti Bank előrejelzéseit tartalmazó adatokat, és elkezdik ezek érdemi értékelését, mielőtt tárgyalóasztalhoz ülnek.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség a reálbérek csökkenését elkerülő, inflációt követő minimálbéremelést követel

– közölte Zlati Róbert. Jelezte azt is, hogy 2023-ban is szeretnék megőrizni a fizetések vásárlóértékét, ez a határozott célja a szakszervezetnek. Nem tartanak attól, hogy az esetleges gazdasági visszaesés miatt nem lehet majd megállapodni az inflációkövető béremelésben.

Vagyis egyelőre úgy látszik, hogy a munkaadói oldal támogatja a rövid időre szóló megállapodást, míg a munkavállalók elzárkóznak ettől. Információink szerint jövő héten a munkaadói és a munkavállalói oldal akkor is leül egymással egyeztetni a jövő évi bérekről, ha a Magyar Nemzeti Bank gazdasági várakozásai mellé nem érkeznek meg a kormány idei és jövő évi számai, amire egyébként már jó ideje várnak a tárgyalófelek.

