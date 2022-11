Fordulóponthoz érkezett a koronavírus elleni harc Németországban

A megbetegedések száma az elmúlt hetekben nem növekedett Németországban, a korábban előre jósolt késő őszi, illetve téli hullám még nem köszöntött be. Ez is magyarázza, hogy egyes tartományok most a járvány visszaszorításának új módszerével kísérleteznek, amelynek a fertőzöttek személyes felelősségvállalásán alapul.

Az élen járó két tartományban ennek megfelelően megszűnt a fertőzöttek kötelező izolációja. A bajor egészségügyi miniszter szerint más óvintézkedéseket azonban be kell tartaniuk. Bajorországban például a pozitív teszttel rendelkezők számára kötelező a maszkviselés, továbbá annak tilalma, hogy orvosi, illetve ápolói létesítményekbe lépjenek be.

Hasonló intézkedéseket vezettek be a szomszédos Baden-Württembergben is. A fertőzöttek elhagyhatják ugyan otthonaikat, de lakáson kívül öt napon keresztül kötelező a maszkviselés. A tartományi egészségügyi miniszter szerint az izoláció megszüntetése infektológiai szempontból elfogadható - írja az infostart.hu.

Két további tartomány, Hessen és Schleswig-Holstein már bejelentette, hogy a bajor és a baden-württembergi példát kívánja követni. Néhány további tartomány egyelőre még gondolkodik ezen, míg más tartományok elutasították a hasonló lépéseket.

Támogatásáról biztosította a fertőzöttek teljes elszigetelési kötelezettségének megszüntetését a német szövetségi orvosi kamara. A szervezet állásfoglalása szerint az izolációra nincs szükség, és az érintettek szabadságának ilyen jellegű korlátozása aránytalan. Az orvosi szervezetek ehelyett az állampolgárok személyes felelősségvállalására apelláltak.

A kamara elnöke úgy értékelte, hogy az izolációs kötelezettség megszüntetése "egészségügyi szempontból képviselhető". Klaus Reinhardt szerint ezt indokolja, hogy csökkenőben van a fertőződések száma, továbbá az is, hogy a megbetegedések többnyire enyhe lefolyásúak.

A leghatározottabban elutasította ugyanakkor a a fertőzöttek kötelező elszigetelésének megszüntetését a szövetségi egészségügyi miniszter. Karl Lauterbach szerint ez a lépés teljes mértékben felelőtlen. A Német Kórházak Szövetségének elnöke pedig annak a véleményének adott hangot, hogy a karanténkötelezettség feladását a járvány végétől kellene függővé tenni.

A Der Spiegel értesülése szerint egyes tartományok a maszkviselési kötelezettség felszámolását tervezi a helyi tömegközlekedésben is. Daniel Günther, Schleswig-Holstein tartomány kormányfője már jelezte is, hogy ezt a lépést az év végétől tervezik. A miniszterelnök az egyéni felelősségvállalás szükségességére apellált. Hasonló lépést helyezett kilátásba a bajor kormányfő, Markus Söder is, kiterjesztve azt a vasútra is.

Több más tartomány, köztük Alsó-Szászország, Észak-Rajna-Vesztfália és az önálló tartományi státusszal rendelkező Bréma azonban elutasította ezt, hangsúlyozva, hogy az ilyen jellegű, enyhének minősített óvintézkedéseket fenn kell tartani.

Címlapkép forrása: Getty Images