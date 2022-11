Hatott a kormány újabb árstopja: nagyot szakadtak az állampapírpiaci hozamok

Az Államadósság Kezelő Központ közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A pénteken megállapított értékekhez képest nagyot mozdult lefelé a hozamgörbe, azonban ezúttal nem a nemzetközi hangulat lehet a fő ok.

A tegnapihoz képest 92 bázisponttal mérséklődött az 5 éves lejáratú papír referenciahozama, de a hozamgörbe szinte teljes egésze 50-90 bázisponttal került lejjebb. Az elmúlt hetekben megszokhattuk a nagy hozameséseket, amit elsősorban az magyaráz, hogy a világ valamelyest optimistábbá vált az infláció elleni küzdelem sikerességét illetően. A mai esésben azonban valószínűleg sokkal nagyobb szerepe van a kormány újabb kamatstopjának: március 31-éig nem fizethetnek magasabb kamatot a bankok a 3 hónapos diszkont kincstárjegy hozamánál más pénzügyi intézmények és a legalább 20 millió forintot elhelyező lakossági ügyfelek számára. Ezzel egy széles kör számára bezárult a 18%-os jegybanki irányadó kamat által befolyásolt megtakarítási eszközök elérhetőségének a lehetősége. (Így például a pénzpiaci alapokban szép hozamokat tudtak kínálni a bankok.)

Emiatt a befektetők újra az állampapírpiac felé fordulnak, így érthetőnek látszik a hozamesés. Ugyanakkor a magyarázat mégsem tökéletes, hiszen ez alapján főleg a legrövidebb lejáratú, 3 hónapos papír hozamának kellett volna esnie, márpedig éppen az nem esett egyáltalán. Piaci információink szerint a jelenségnek két oka van. Egyrészt a 3 hónapos diszkont-kincstárjegynek nincs igazán másodlagos piaca, ezért érdemes a piaci mozgásokat a holnapi aukció eredményein lemérni. Várhatóan jelentős hozamesés következhet be ott is. Másrészt a piac úgy spekulál, hogy a kormány azért bátorkodhatott egy újabb, a piaci mechanizmusokat kiiktató lépést bejelenteni, mert az uniós forrásokkal kapcsolatos vita rendeződésében biztos a kormány. Ez viszont kockázatcsökkentő a magyar gazdaságot illetően, így a piac is optimistábbá válhatott az állampapírpiacon.

Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás 2022-11-21 3M D230222 11.95 0.03 0.47 2022-11-21 6M D230517 12.63 -0.65 -0.69 2022-11-21 12M D231018 12.28 -0.48 -1.14 2022-11-21 3Y 2025/C 9.05 -0.86 -4.15 2022-11-21 5Y 2028/B 8.24 -0.92 -3.98 2022-11-21 10Y 2032/A 7.54 -0.8 -3.05 2022-11-21 15Y 2038/A 7.25 -0.71 -2.44 2022-11-21 20Y 2041/A 7.25 -0.68 -2.05 Adatok forrása: ÁKK.

Címlapkép forrása: Nick Dolding