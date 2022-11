Ideje megnyugodni: nem lesz súlyos válság Európában

Portfolio 2022. november 22. 09:59

Nem vehető biztosra a recesszió az eurózónában, és ha lesz is, az rövid és enyhe lesz - válaszolták a Portfolio megkeresésére külföldi elemzők. A gazdasági aktivitás lassulása miatt a munkanélküliség kis mértékben emelkedhet, de a munkaerőpiacon sem számíthatunk drámai visszaesésre. Sőt, tartósan inkább a munkaerőhiány okozhat problémát a valutaövezet gazdaságában. A megkérdezett elemzők egyetértenek abban is, hogy az infláció már jövőre jelentősen mérséklődhet. A hosszú távú kilátásokat viszont továbbra is bizonytalanság övezi.