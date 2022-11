Megfejtették a katari stadionok rejtélyét

A nyitómeccs helyszínének, az al-Bajt Stadionnak például 60 ezer helyett már 68 895 széke van. A legnagyobb stadion, a Luszail is hasonló "növekedésen" ment át: 80 ezer helyett 88 966 embert tud már fogadni a The Guardian cikke szerint. Az adatok azt követően változtak meg hivatalosan, hogy a meccsek látogatottsága meglepő módon felülmúlta a stadionok kapacitását.

A szervezőkhöz közel álló források szerint az eredeti stadionkapacitások a FIFA elvárásait mutatták, azaz hogy minimum 40, 60 és 80 ezer férőhelyes stadionokat követeltek meg. Ezeket az adatokat is tüntették fel a katariak, ám azóta kiderült, hogy a médiának, szponzoroknak fenntartott helyekre nincs olyan mennyiségben szükség, mint ahogyan azzal eredetileg terveztek.

A Luszail 92 ezer embert is be tud fogadni, he nem számolunk a médiával – állítja a forrás. Most a kezdeti 380 ezer helyett már 426 221 fő a stadionok befogadóképessége. A friss adatok részben magyarázatot adnak, hogy miként lehetett a (hivatalosan) maximális kapacitásként feltüntetettnél (hivatalosan) több néző a meccseken. Igaz, továbbra is kérdéses , hogy miért van annyi üres szék a meccseken, és ezzel együtt is pontosak-e az így is közel teltházat jelző nézőszámok.

A Luszailban kedden 88 ezer ember látta az argentinok vereségét, de láthatóan sok hely maradt üresen. A legvalószínűbb magyarázat, hogy sokan bár jegyet vettek, mégsem mennek el a meccsre. A legtöbb üres hely a legdrágább kategóriájú székek körül található, ez valószínűsíti, hogy a szponzorok nincsenek ott.

Az is lehetséges, hogy sok helyi drukker nem megy el mégsem a meccsekre: a FIFA korábban nyilvánosságra hozta, hogy a legtöbb jegyet katariak vették meg, a pontos számot ugyanakkor nem hozták nyilvánosságra. A The Guardian találkozott olyan katarival, aki két felhasználói fiókkal 20 meccsre váltott jegyet – ez nem legális, de gyakori taktika. Az is lehet, hogy olyan külföldi látogatók, akik jegyet vettek, mégsem utaztak el Katarba végül.

A helyszínen is árulnak jegyeket: könnyen megtörténhet az is, hogy ezek nem találnak gazdára, ettől foghíjasak a stadionok.

Az azonban biztos, hogy a szervezők túlbecsülték a tornára érkező emberek számát. A FIFA elnöke, Gianni Infantino pénteken azt mondta: "Hárommillió ember nézi majd a lelátókon a meccseket."

