Indulhat a roham az IKEA-ba: kiderült, mikor és mennyiért érkezik a karácsony slágerterméke, amiért szó szerint sorok kígyóznak

A magyarországi IKEA áruház máris meghirdette a nagy 2022-es karácsonyi fenyőfaakcióját, melynek keretén belül 8990 forintért juthatnak hozzá a szemfüles vásárlók a karácsonyi ünnep nélkülözhetetlen kellékéhez. A svéd bútoráruházban december 1, csütörtöktől lesznek kaphatóak a fenyőfák, amelyekért szó szerint kígyóztak a sorok tavaly.

Az IKEA ajánlata azért is különleges, mert az ár mérettől függetlenül 8990 forint, így az egy méter magasságú fenyőfától kezdve az akár 3 méteres fák ára is megegyezik. Így azok a vásárlók, akik nagyobb karácsonyfában gondolkodnak, idén akár jelentősebb összeget is spórolhatnak, ha az utcai árusok helyett a svéd bútoráruház ajánlatát választják. Az IKEA tavalyi karácsonyfa akciója alapján érdemes lesz sietni, hiszen 2021-ben már az akció kezdetekor a korai órákban is kígyózó sorok alakultak ki a svéd áruház üzletei előtt.

Ráadásul az IKEA egy különleges akcióval is készül az IKEA Family klubtagsággal rendelkező vásárlói számára: 50 százalékos kedvezménnyel, mindössze 4500 forintért vihetőek el a minőségi fenyőfák, pontosabban egy ezzel azonos értékű utalványhoz juthatnunk, amit 2023. január 2. és 2023. március 31. között válthatnak be.

Mi sem jelzi jobban az IKEA ajánlatának versenyképességét, hogy az arbitrázs és a korlátozott készletek korai kifogyása ellen idén is mennyiségi korlátozást vezettek be az értékesítésre. Csakúgy, mint tavaly, egy vásárló maximum tíz fenyőfát vásárolhat.

Érdemes megjegyezni, hogy a tavaly még 6990 forinton kínált fenyőfákhoz idén már közel 30 százalékkal drágábban lehet hozzájutni.

Az IKEA ugyan nem közölte, hogy pontosan milyen fenyőfákat lehet majd megvásárolni, de a korábbi tapasztalatok alapján várhatóan idén is nordmann fenyőket árulnak majd.

Összehasonlításképpen, az utcai árusok a 125-150 centiméter közötti nordmann fenyőért már 2020-ban is hajlamosak voltak 10 ezer forint feletti összeget elkérni.

A most bemutatott karácsonyi fenyőfák drágulása kapcsán azt is érdemes felidézni, hogy múlt csütörtökön közölte az Eurostat az egyes tagállamok inflációs rangsorát októberből. Minden termékre vonatkozóan a magyar infláció a harmadik legnagyobb volt Európában, így várható volt, hogy a karácsony nélkülözhetetlen termékeit is utoléri az infláció.

