20 000 olyan ember halt meg Európában a nyáron, akiknek nem kellett volna még, és lesz ez még rosszabb is

Friss adatok szerint Európa eddigi legmelegebb nyara valószínűleg több mint 20 000 többlethalálozáshoz vezetett Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban – számol be a hírről a Bloomberg

A többlethalálozás - a 2022-es nyár összes halálesete és a történelmi átlag közötti különbség - különösen magas volt a Nyugat-Európát június és augusztus között sújtó három intenzív hőhullám során – írja a lap.

Az EU földmegfigyelési ügynöksége, a Copernicus szerint Európában 2022-ben már a második egymást követő évben volt a legmelegebb nyár, amit valaha is feljegyeztek. Az éghajlatváltozás legalább tízszer valószínűbbé tette a Nagy-Britanniát júniusban sújtó hőhullámot a World Weather Attribution nevű tudóscsoport szerint. A július 19-én felállított új brit melegrekord 40,3 Celsius-fok volt, és 1,6 Celsius-fokkal megdöntötte a korábbi, 2019-ben felállított csúcsot.

Friederike Otto, a londoni Grantham Institute for Climate Change and the Environment klímatudományi főelőadója szerint a hőhullámok jelentik az egyik legnagyobb veszélyt az éghajlatváltozás miatt, a magas hőmérséklet világszerte évente több ezer halálesetért felelős.

Angliában és Walesben június 1. és szeptember 7. között 3271 többlethalálozás történt a Nemzeti Statisztikai Hivatal jelentése szerint. Itt fontos megjegyezni, hogy az ONS jelentése nem veszi figyelembe a koronavírus okozta haláleseteket, és kitér arra is, hogy a halálesetek száma a melegebb napokon magasabb volt.

A Santé Publique France kormányzati ügynökség szerdán közzétett adatai szerint Franciaországban több mint 10 400 ember halt meg a nyári hónapokban. A francia jelentés szerint minden negyedik haláleset hőhullám idején következett be, és az extrém hőmérséklet miatt vörös riasztás alatt álló régiókban 20%-kal magasabb volt a halálesetek száma.

Spanyolországban a június és augusztus közötti időszakban több mint 4600 haláleset volt a hőségnek tulajdonítható az egészséggel kapcsolatos kutatásokat végző állami Instituto de Salud Carlos III szerint.

Németországban a Robert Koch Intézet kormányzati ügynökség becslése szerint a nyári hónapokban mintegy 4500-an haltak meg a szélsőséges hőmérsékletek miatt.

Eunice Lo, a Bristoli Egyetem éghajlatváltozással és egészségüggyel foglalkozó kutatója nem túl sok jóval kecsegtet a jövőre nézve sem. Szerinte a hőhullámok a Föld felmelegedésével egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak, így a jövőben több és forróbb hőhullámra számíthatunk. A megfigyelt hőhullámok előfordulásának valószínűségének vagy intenzitásának megugrása az üvegházhatású gázok emberi kibocsátásának tulajdonítható – tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images