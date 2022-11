Neymar számára véget ért a focivébé?

Brazília a focivébé csütörtöki játéknapján 2-0-ra nyert Szerbia ellen - de a brazilok öröme nem lehet felhőtlen: a sztárcsatár Neymar megsérült, könnyek között hagyta el a pályát.

A szupersztár Neymar könnyek között hagyta el a pályát, miután a mérkőzés vége felé ütést kapott a lábára, a képek alapján rosszul fordulhatott be a bokája a kemény szerelés hatására. Neymar a 80. percben kénytelen volt elhagyni a pályát. A PSG 30 éves játékosa a földre került a szerelés után, azonnal úgy tűnt, hogy megsérült a jobb bokája, amit a brazil orvosi stáb azonnal kezelt.

Neymar ellen az egész mérkőzés alatt kilencszer szabálytalankodtak, ami a tornán egy ember ellen elkövetett szabálytalanságok számát tekintve rekordnak számít.

"Neymarnak a jobb bokája sérült, a kispadon azonnal megkezdtük a kezelését" - mondta a brazil csapatorvos a meccs után az ESPN beszámolója szerint.

Neymar folytatja a fizioterápiát, de most 24-48 órát kell várni a pontosabb értékelésre. "Nincs MRI-vizsgálat betervezve, de holnap újabb értékelést fogunk végezni. Várnunk kell, és nem nyilatkozhatunk elhamarkodottan" - tette hozzá az orvos, de azért gyorsan tett egy elhamarkodottnak is tűnő nyilatkozatot is:

Biztosak lehetünk benne, hogy Neymar játszani fog a világbajnokságon. Ebben teljesen biztos vagyok. Játszani fog a világbajnokságon.

Az MTI tudósítása szerint a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Tite reményét fejezte ki, hogy Neymar sérülése rendbe jön, és a vb hátralévő részében is számíthatnak a játékára.

Nem is láttam, ahogy Neymar megsérült, de megvolt benne az elhivatottság, hogy leküzdje a fájdalmát. Még engem is becsapott

- mondta.

Neymar közösségi oldalán annyit üzent a brazil csapat szurkolóinak, hogy bízzanak benne, illetve abban, hogy sérülése ellenére minden rendben lesz vele.

