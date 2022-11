Katasztrófa zajlik a Balatonban - Százezrek kikapcsolódása válhat pokollá a betolakodók miatt

Szandányi Levente 2022. november 26. 06:10

A törpeharcsa, mint jelenség, nem új keletű a Balatonban, az invazív faj már évtizedekkel ezelőtt megjelent az egyik legkedveltebb magyar horgászvízben, így a horgászatok alkalmával óhatatlanul is horogra csalhattuk. Saját és ismerőseink tapasztalatai, horgásztársaink beszámolói alapján viszont elmondhatjuk, valami nagyon megváltozott a Balatonban 2022-ben. Az eseti fogásokat a törpeharcsák rendszeres jelenléte váltotta fel, amely sok bosszúságot okozott idén, függetlenül attól, hogy békés, vagy éppen ragadozó halra horgásztunk. A törpeharcsa-állomány robbanásszerű növekedését már friss kutatások és statisztikák is igazolják, tehát elmondható, a problémával a szakértők is tisztában vannak, szorosan követik az eseményeket és próbálnak tenni ellene. Az igyekezetük nem véletlen, hiszen súlyos következményekkel járhat a Balaton élővilágára nézve, ha a törpeharcsa-állomány tovább nő a következő években. A kialakult helyzetben kiemelten fontos, hogy a magyar horgásztársadalom is kivegye a részét a védekezésből és minden legális eszközzel igyekezzen útját állni a balatoni törpeharcsa-inváziónak, mielőtt az százezrek kikapcsolódását változtatja pokollá.