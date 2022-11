Lenyűgöző fotók: ezért lesz egyedülálló a BMW gigantikus debreceni gyára

Portfolio 2022. november 26. 13:28

Tegnap jelentették be, hogy a BMW Group a tisztán elektromos meghajtású Neue Klasse modellgeneráció nagyfeszültségű akkumulátorainak összeszerelő üzemét is felépíti a Debrecenben épülő csúcstechnológiás gyára területén. 2025 végéig a müncheni központú vállalatcsoport ezzel további több mint 500 új munkahelyet hoz létre, az építkezésbe és a komplett létesítmény beindításába pedig összesen több mint 2 milliárd eurót fektet be. Mutatjuk a gigantikus gyár látványterveit és az építésről készült képeket.