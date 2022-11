Csillapodik végre az infláció? Beütött Európában a válság? Pár nap, és többet tudunk majd

A héten érkeznek a novemberi inflációs adatok az eurózónából, és az Egyesült Államokban is közzéteszik a Fed által figyelt inflációs adatokat. Emellett munkanélküliségi és konjunktúraadatok jönnek Európából és Amerikából is, az utóbbi ismét heves csapkodásokat hozhat a piacokon.

Hétfőn Magyarországon a KSH közli a harmadik negyedéves beruházásokat, illetve demográfiai adatok érkeznek még októberből. Külföldön unalmas napnak ígérkezik a hétfő, nem várunk fontos makroaadatot.

Kedden ezzel szemben kezdődik a dömping: jön a spanyol és német inflációs adat, amely fontos előrejelzője lesz az eurózóna átlagos inflációjának, bár önmagában legfeljebb a német adatnak lesz piacmozgató hatása. Az USA-ban jön a Conference Board széles körben vizsgált fogyasztói hangulatindexe.

2022. november 28 - december 4. makronaptár Magyar makrogazdaság november 28. hétfő 9:00 KSH Beruházások Q3 november 28. hétfő 9:00 KSH Népmozgalom okt. november 30. szerda 9:00 KSH Termelői árak Q3 november 30. szerda 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció december 1. csütörtök 9:00 KSH GDP (második becslés) Q3 december 1. csütörtök 9:00 KSH Külkereskedelem (második becslés) szept. december 2. péntek 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege okt. Nemzetközi makrogazdaság november 29. kedd 9:00 Spanyolo. Infláció nov. november 29. kedd 14:00 Németo. Infláció nov. november 29. kedd 16:00 USA Fogyasztói hangulat nov. november 30. szerda 0:50 Japán Ipari termelés okt. november 30. szerda 2:00 Kína BMI (feldolg. és szolg.) nov. november 30. szerda 8:45 Franciao. Infláció nov. november 30. szerda 9:55 Németo. Munkanélküliség nov. november 30. szerda 11:00 EU Infláció nov. november 30. szerda 14:15 USA ADP-munkanélküliség nov. november 30. szerda 14:30 USA GDP (második becslés) Q3 november 30. szerda 19:30 USA Powell-beszéd december 1. csütörtök 2:45 Kína Caixin BMI (feldolg.) nov. december 1. csütörtök 8:00 Németo. Kiskereskedelem okt. december 1. csütörtök 11:00 EU Munkanélküliség okt. december 1. csütörtök 14:30 USA PCE-infláció okt. december 1. csütörtök 16:00 USA ISM BMI nov. december 2. péntek 8:00 Németo. Külkereskedelem okt. december 2. péntek 14:30 USA Munkanélküliség nov. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Szerdán az ipari termelői árak harmadik negyedéves adatait közli a KSH, de nem emiatt lesz fontos a nap. Az Egyesült Államokban érkezik a magánszektorban alkalmazottak számának változása, a GDP második becslése, és Jerome Powell is beszédet tart magyar idő szerint este fél nyolckor. A hét egyik legfontosabb eseménye pedig az eurózóna novemberi inflációjának közlése, amely a jövő heti EKB-döntés előtt kulcsfontosságú.

Csütörtökön a GDP második becslését közli a KSH, ez már részletesebb adatokat is tartalmaz a harmadik negyedéves teljesítményről. Emellett a szeptemberi külkereskedelem második becslését is közlik. Ezen a napon Kínából és Németországból és az USA-ból is érkeznek adatok a reálgazdaság állapotáról, valamint érkezik az eurózóna munkanélküliségi adata - ez szintén befolyásolhatja az EKB következő ülését. Közzéteszik a Fed által figyelt PCE-inflációt is, de ez az adat még októberi, így kevésbé valószínű, hogy megmozgatja a piacokat.

Pénteken az MNB ismerteti a magyarok bankok mérleg-statisztikáit, jön német kiskereskedelmi adat, és a hét másik legfontosabb adata, az amerikai munkanélküliségi adat is érkezik. Utóbbit szintén nagyon figyeli a Fed, a jegybank azt várja, hogy a monetáris politikája miatt hamarosan lassulni fog a foglalkoztatottság. Ha erre sor kerül, az enyhülést hozhat a részvénypiacok számára, egy vártnál sokkal jobb adat viszont ismét leforduláshoz vezethet.

