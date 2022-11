Egyre nagyobb a gond: már több Mol-kúton is üzemanyaghiány van

Egyre több üzemanyagállomáson ütközhetnek akadályokba az autósok, amikor tankolni szeretnének - hangzott el az RTL hétfő esti híradójában.

Több Mol-kúton is az a felirat fogadja a tankolópisztolyoknál az autósokat, hogy

ez a termék átmenetileg nem elérhető.

A csatorna híradójának stábja több ilyen Mol-kúttal is találkozott hétfőn, de volt olyan is, ahonnan a dízel fogyott el. Békéscsabán is hasonló tapasztalatokról számoltak be az autósok.

A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint együtt kell élni azzal, hogy a nagykutakon is átmeneti készlethiány lehet. Grád Ottó, a szövetség főtitkára szerint a hiány oka, hogy nincs elég üzemanyag.

A csatornának a magyar olajvállalat azt írta, hogy jelenleg is közel 1,5-szeres a kereslet az egy évvel ezelőtti szintekhez képest. De a hiányhoz az is hozzájárul, hogy az ársapka miatt megszűnt az import, a Mol finomítója pedig nem győzi ellátni az egész országot - jegyzi meg a csatorna tudósítása.

Ráadásul a százhalombattai finomító egy kisebb baleset miatt továbbra is csökkentett kapacitással működik - tudta meg a csatorna.

A csatorna érdeklődésére a vállalat elárulta, hogy a napokban részleges, jellemzően pár óráig fennálló termékhiánya hálózatuk 20%-ában jelentkezett. Az RTL-nek a kormány megerősítette, hogy a benzinárstop fenntartásához két feltételnek kell teljesülnie (Dunai Finomító folyamatos működése, zavartalan kőolajszállítás Oroszországból), azt azonban nem írták meg, hogy mikor dönt a kérdésben a kormány.

A Magyar Ásványolaj Szövetség érvelése szerint ez a két feltétel nem elég a biztonságos üzemanyagellátáshoz. Grád Ottó szerint mindenképpen csökkenteni kell a kedvezményezettek körét és korlátozni kell a kedvezményezettek számára biztosított üzemanyag mennyiségét. Csak így lehet a fogyasztást csökkenteni és visszaállítani a kereslet-kínálatban egy egyensúlyt - tette hozzá.

