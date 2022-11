Megjött a döntés: az EU szankcionálni fogja a szankciókat kicselező személyeket

A Tanács hétfőn egyhangú szavazással elfogadta azt a határozatot, amelynek értelmében az Oroszország ellen meghozott korlátozó intézkedések megsértése felkerül az Európai Unió működéséről szóló szerződésben szereplő „uniós dimenziójú bűncselekmények” listájára.

Az EU határozottan reagált Oroszország Ukrajna elleni, provokáció nélkül indított, indokolatlan háborújára. Példátlan számú szankciót fogadott el, amelyekkel Oroszország gazdaságát vette célba annak meghiúsítása érdekében, hogy az ország képes legyen folytatni ezt az agressziót. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek, végrehajtásukhoz közös erőfeszítésre van szükség, és a mai döntés alapvető fontosságú eszköz annak biztosítására, hogy az ezen intézkedések kijátszására irányuló kísérleteknek véget vessünk - idézi a tanácsi közlemény Pavel Blažek cseh igazságügyi minisztert.

Az EU számos korlátozó intézkedést fogadott el Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborújának összefüggésében, és alapvető fontosságú ezen intézkedések teljes körű végrehajtása. A tagállamok jelenleg nagyon eltérően definiálják, hogy mi minősül a korlátozó intézkedések megsértésének, és nagyban különböznek az intézkedések megsértése esetén kiszabandó büntetési tételek is. Ez azzal járhat, hogy a szankciók eltérő mértékben érvényesülnek, és a hatályuk alá tartozó személyek kjátszhatják őket, továbbra is hozzáférve a vagyoni eszközeikhez, és továbbra is támogatva az uniós intézkedések által célba vett rezsimeket.

A korlátozó intézkedések megsértésének az „uniós dimenziójú bűncselekmények” listájába való felvétele az első azon két lépés közül, amelyek célja a szankciók EU-szerte hasonló mértékű végrehajtásának a biztosítása, valamint az uniós intézkedések kijátszására vagy megsértésére irányuló kísérletektől való elrettentés.

A tájékoztatás arra is kitér, hogy a mostani határozat elfogadását követően az Európai Bizottság irányelvjavaslatot terjeszt majd elő, amely minimumszabályokat tartalmaz az uniós korlátozó intézkedések megsértése tekintetében a bűncselekmények és a büntetések meghatározására vonatkozóan. Az irányelvtervezetet ezt követően a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek meg kell vitatnia és el kell fogadnia.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet