Utoljára a koronavírus-válságban voltak ilyen borúlátóak a magyarok

Portfolio 2022. november 28. 08:41

Az üzleti bizalmi index az októberi nagy zuhanás után novemberben némileg tovább csökkent. A fogyasztói hangulat viszont kissé javult, bár így is borúlátóbb maradt szeptemberi, rettenetes pesszimizmusánál. A GKI Gazdaságkutató által végzett felmérés szerint az üzleti várakozások a 2021 eleji covidos időszakban voltak hasonlóan negatívak. A fogyasztók pedig továbbra is pesszimistábbak, mint 2020 tavaszán, a Covid-járvány okozta pánik idején voltak. Jó hír viszont, hogy az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága kissé erősödött, áremelési törekvése gyengült, miközben a fogyasztók munkanélküliségtől való félelme és inflációs várakozása is kedvező irányba változott.