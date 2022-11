Vége lehet a benzinárstopnak januártól?

Nem lehet egyelőre megmondani, hogy januártól is maradhat-e az üzemanyagársapka – írja az ATV szakértőkre hivatkozva.

Az Agrárminisztérium az ATV megkeresésére közölte, hogy két feltételnek kell teljesülnie az intézkedés kivezetéséhez:

egyrészt zavartalan ellátásra van szükség Oroszország felől,

másrészt a Dunai Finomítónak folyamatosan működnie kell.

Előbbiek közül az orosz szállítás bizonytalan, ráadásul a hazai ellátás 60 százaléka csak Oroszországból szerezhető be. Holoda Attila, korábbi energetikai helyettes államtitkár szerint a Barátság kőolajvezetéken érkező nyersanyagot az Adria-vezetéken lehetséges pótolni, emellett a stratégiai készletekre is lehet támaszkodni.

„Van egy belső tartalékunk is, hiszen a szénhidrogén készletező szövetség tartályparkjaiban, illetve az ő általa bérelt tartályparkokban többfelé tárolnak nyers kőolajat is, illetve feldolgozott üzemanyagot is, ez jelenleg, ennek a készletnek a rendelkezésre állási időtartama 70-74 nap” – mondta.

A kőolaj tehát pótolható, viszont más a helyzet a Dunai Finomítóval, amely jelenleg 60 százalékon üzemel, és amely a benzinárstop szempontjából kiemelten fontos.

Azt is halljuk benzinkutaktól, benzinkút üzemeltetőktől, dolgozóktól, hogy a nyugat-magyarországi régiót már a múlt héten is a pozsonyi finomítóból érkező tankerek látták el

- mondta Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu alapító tulajdonosa. Hozzátette: a jelenleg tapasztalt ellátási gondok akkor sem szűnnek meg, ha a battai finomító újra teljes kapacitással működne.

"Ha Batta 100 százalékos kapacitással működik, az sem elegendő ahhoz, hogy a teljes magyarországi hálózat zökkenőmentesen kiszolgálásra kerüljön, hiszen az ársapka miatt az importőrök továbbra sem szállítanak Magyarországra üzemanyagot, vagy csak nagyon korlátozott mennyiségben" - mondta. Bujdos Eszter szerint most az ársapka feladása kevésbé lenne fájdalmas, hiszen az üzemanyagárak hetek óta csökkennek.

