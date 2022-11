Bréking: zárt körben devizakötvényt bocsátott ki Magyarország!

Befektetői megkeresés alapján 400 millió dollárnyi (mintegy 160 milliárd forint) devizakötvényt bocsátott ki Magyarország – közölte az ÁKK kedden. Az adósságkezelő a 2041-ben lejáró dollárkötvényünkre bocsátott rá.

2011 márciusában bocsátott ki 30 éves dollárkötvényt az ÁKK két részletben összesen 1,25 milliárd dollár értékben. Most váratlanul erre történt egy 400 milliós ráemelés, így 1,65 milliárdra emelkedik a papír piacon lévő állománya az adósságkezelő közleménye szerint.

A papír eredeti kamata 7,625%, vagyis a jelenlegi környezetben azért viszonylag drágának mondható, ezért a tranzakció több kérdést is felvet:

Ki lehetett az a befektető (vagy befektetők), aki direktben megkereste az ÁKK-t, hogy 400 millió dollárnyi kötvényt venne? Azért ez nem számít jelentéktelen mennyiségnek. Nem biztos, hogy egy konkrét befektetőről van szó. A rábocsátás során 100 százalékos árfolyamon adták el a papírokat? Ez a gyakorlati hozamszint szempontjából fontos kérdés. Valószínűsíthető, hogy az árfolyam magasabb volt, mint a 2011-es tranzakciónál, így a hozam alacsonyabb lehetett, de erről nem közölt adatot az ÁKK. A Refinitiv adatai szerint a kötvények másodpiaci hozama jelenleg 6,6-6,8 százalék az árfolyam alapján, ahhoz lehetett közelebb a mostani tranzakció árazása. Miért éri meg az államnak most húsz évre 7,625%-ot fizetni (ha ennyi volt a gyakorlati hozam)? Ahogy említettük, valószínűleg nem ennyi volt, de erről nem tudunk többet.

Azt természetesen nem árulta el az ÁKK, ki vett meg 400 millió dollárnyi magyar kötvényt hirtelen, de ekkora mennyiség esetében valószínűleg nagy kötvénypiaci szereplőkről van szó, akik egyébként is aktívak a magyar piacon. A Refinitiv adatai szerint a 2041-es papírból eddig az alábbi cégek voltak a legnagyobb ismert tulajdonosok:

BlackRock

PGIM INvestments

Vanguard

Akár közülük is kikerülhetett az, aki növelte pozícióját a papírban, de az is lehet, hogy egy új szereplő jelent meg a kötvényben. Az nem valószínű, hogy teljesen új beszállóról lenne szó, az összeg alapján vélhetően jól ismerik a magyar piacot és vannak egyéb pozícióik is.

