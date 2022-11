Kiderült: rengeteg cég kiszorulhat a versenypiaci áramvásárlási szerződésekből

Arról, hogy az Audax Renewables Kft. több mint 20 ezer ügyfeléből 2-3 ezer kiszorulhat a fix áras, határozatlan idejű szerződésből és napi spot piaci áron kénytelenek áramot venni a kereskedőn keresztül 2023-tól, már írtunk a lap cikke alapján, de most olvasói jelzések és újabb információk alapján kiderült, hogy még érdekesebb a helyzet. Ennek lényege a cég ügyvezetőjének jelzése szerint, hogy az 5 ezer kWh alatti fogyasztású, valamint a háztartási méretű kiserőművel (HMKE) rendelkező ügyfeleknek nem tudnak új spotáras ajánlatot adni, mert egyszerűen nem éri meg nekik, veszteséget generálnának az energiakereskedő számára. Emiatt ennek az 1-2 ezres körnek a meglévő fixáras szerződés felmondó levelében nem is ajánlanak fel további konstrukciót 2023 elejétől kezdve. Azt is megjegyezte Fejes Tibor, az Audax ügyvezetője, hogy

az olyan ügyfeleknek pedig, akiknek napelemes rendszerrel van felszerelve az épülete, a spotáras konstrukció fizikálisan nem adható.

Az ügyvezető tapasztalatai szerint egyénként más energiakereskedők gyakorlatában is az látható, hogy az alacsony fogyasztású ügyfelekkel nem hosszabbítják meg a szerződéseket, amit megerősített a lapnak egy másik olvasó is, amely 1900 KWh-s éves fogyasztásra szeretett volna az E.ON Energiamegoldások Kft.-vel szerződni, de ott azt a választ kapta: „Az aktuális piaci helyzetben nem tudunk 1900 kWh éves fogyasztással rendelkező felhasználási helyre versenypiaci ajánlatot adni.” Az érintett olvasó egyelőre nem kapott választ az MVM Nexttől, hogy velük tudna-e szerződni a megadott fogyasztásra jövőre.

Az E.On sajtóosztálya a lapnak azonban kiemelte, hogy nem általános a tiltás a kis fogyasztású ügyfelekkel való szerződéskötésre, hanem a leterheltség lehet a fő ok. Úgy fogalmaztak: „Az E.ON esetében nem alkalmazunk éves volumen alapú szelekciót ügyfeleink között, de a nagyszámú érdeklődés és az év végéig hátra lévő kevés idő miatt nem biztos, hogy mindenkit ki fogunk tudni szolgálni. Sajnos a régi kereskedelmi konstrukciók nem tarhatók fenn az energiapiac drámai átalakulása miatt. Amennyiben a régi konstrukciós szerződés felmondásra kerül, jellemzőn alternatív új ajánlatot is küldünk ügyfeleinknek.” Amennyiben valaki nem jut szerződéshez, azt javasolják, hogy minél előbb keressenek maguknak szolgáltatót, és kössenek szerződést.

A lap körképe rámutat az Energiahivataltól kapott válasz alapján, hogy olyan esetben nem lehet kijelölni végső menedékesként egy energiakereskedőt, ha az adott kkv egyszerűen senkivel sem tud áramvásárlási szerződést kötni a 2023-as évre. Annak pedig borsos lehet az ára, ha valamely kkv engedély nélkül vételezne áramot a hálózatból, de azt is hozzáteszi a lap, hogy tudomása szerint a versenypiaci ügyfelek 3–6 hónapig csatlakozhatnak szerződés nélkül a hálózati engedélyes hálózatára.

A Portfolio a minap a friss szabályváltozások apropóján részletes cikkben bemutatta, hogy a nyári céges rezsicsökkentési átalakítás mely céges kört pontosan hogyan érintett, kik maradhattak még benne a rezsicsökkentett körben végső menedékes ellátásban és nekik, illetve az ezen kívüli körnek milyen nyilatkozattételi teendői vannak ezekben a hetekben.

Az energiakereskedő váltás biztonságos lebonyolításához egyébként már csak december 10-ig van idő, hogy 2023 elejétől gond nélkül lehessen áramot vételezni, ahogy arra az Energiahivatal is felhívta a figyelmet.

