Kimondta az agrárminiszter: jövő év közepéig maradhatnak az árstopok az élelmiszereknél

Rendkívül érdekes kijelentéseket tett Nagy István agrárminiszter az Inforádió Aréna című kedd esti műsorában az élelmiszerárak drasztikus emelkedése, a háború és az árstopok kilátásai kapcsán. Így például kijelentette, hogy az árstopos termékekre kereskedelmi akcióként kell tekinteni és úgy gondolja, hogy „a jövő esztendő derekán valamikor ennek be kell fejeződnie, hiszen a háború sem tarthat a végtelenségig”, így az általa kiváltott hatásoknak is „jövőre véget kell érnie, és akkor a normális piaci viszonyokat vissza kell tudni vezetni”. Ezzel együtt azt a várakozását is megfogalmazta az árstopos termékek kapcsán, hogy „a háború előtti árak szerintem nem fognak visszajönni”. Így mindez afelé mutat, hogy nagy árugrások jöhetnek az év közepén, ha valóban megszűnnek az élelmiszer árstopok, hiszen az árstopos termékek piaci ára jelentősen magasabb.

A műsor elején azt a kérdést kapta Nagy István, hogy az októberben immár 40%-os év/év alapú élelmiszerár inflációt mi tudja megállítani, és erre úgy reagált:

Nagyon remélem, hogy abban a pillanatban, hogy vége lesz a háborúnak és a világ normális menete helyreáll, abban a pillanatban megfékeződik és remélem, hogy teljességgel mérséklődik is.

Azon kérdés kapcsán, hogy szerinte mennyi idő kell, hogy visszaálljanak az élelmiszerárak és hogyan fog ez megtörténni, egyik irányként azt mondta, hogy Ukrajna helyreállításában, újjáépítésében komoly feladatok lesznek és ezzel együtt a mezőgazdasági termelés is fokozatosan helyreáll. A másik normalizációs ágként pedig hozzátette: „azt remélem, hogy (az Oroszország elleni uniós – a szerk.) szankciók felfüggesztésre kerülnek”, és így az ukrajnai input anyagok behozatala, illetve az energiahordozók biztonságos és normális árú importja is megoldódik. Ezeknek szerinte "a termékek árában is meg kell jeleníteni, úgy ahogy most a drágulás megjelent pillanatok alatt, ugyanúgy vissza is kell építeni majd”.

Arra a kérdésre, hogy vissza fog-e mérséklődni a háború előtt sok évig jellemző, éves szinten 5-10%-os élelmiszeráremelkedés, illetve vissza fognak-e térni a háború előtti élelmiszerárak, úgy reagált:

A háború előtti árak szerintem nem fognak visszajönni, mert a világ egy másik állapotában lesz akkor, amikor vége lesz a háborúnak. De hogy a növekedés nem lesz ekkora, abban ezer százalékig biztos vagyok, így a normális mértékű infláció fog bekövetkezni az élelmiszerek piacán is, mint ahogy az élet más területén is.

Úgy látja, hogy az élelmiszer lesz az utolsó, amiről az emberek le fognak mondani, mert annyira alapvető, de azt is látja, hogy van egy tudatosság az élelmiszerfogyasztásban. Szerinte kevesebbet pazarlunk, kevesebbet teszünk „csak úgy találomra a táskába, megnézzük a termékek árát, és nem véletlen, hogy az ársapkás termékek fogyasztása az kirívóan magas”. Példaként említette a 2,8%-os tej fogyasztását, ami „brutális mértékben megnövekedett”.

Hozzátette: az áremelkedések „plafonjánál tartunk, nincs hova már”, hiszen az energiaárak emelkedése már megállt és az inputköltségek szintjét is ismerjük. „Most már ilyen nagymértékű áremelkedések nem várhatók”. Emlékeztetett a nyári-őszi nagy energiaár-felfutásra, ami már megfordult, illetve szerinte „volt egy izgatottság is”, hogy hogyan sikerül megkötni az őszi gázvásárlási, illetve a januári áramvásárlási szerződéseket a cégeknek és ez is okozhatta az áremelkedést. Úgy látja, hogy

De most már tiszta lappal van mindenki, tehát tudja, hogy mennyi lesz az energiaár, ezek be is épülnek a kereskedelembe, és onnantól kezdve nagy ugrásokra egyáltalán nem számítunk.

A miniszter leszögezte: úgy gondolja, hogy az ársapkás és minden más élelmiszer terméknél is „a plafonon van a drágulás mértéke”, tehát „nagy áremelkedések már nem várhatók”, mert az energiaárak már csúcson vannak, tehát

Nincs indoka annak, hogy óriási, 10, 20, 30%-os áremelkedések legyenek.

Nagy István az árspakás termékek értelmezése kapcsán azt mondta: ezeket úgy kell érteni, mintha a kereskedelem akciózná ezeket a termékeket és az ársapkás termékek „terhét a kiskereskedelem árrésében kell keresni”. Arra a kérdésre, hogy meddig maradhatnak ezek a miniszter szavai szerint akciónak nevezett lépések, amelyek a jelek szerint folyamatossá váltak, úgy reagált Nagy István:

Azt reméljük, hogy vége lesz ennek, én azt gondolom, hogy a jövő esztendő derekán valamikor ennek be kell fejeződnie, hiszen a háború sem tarthat a végtelenségig.

Hozzátette: így mindazok a hatások, amik ennek következtében is bekövetkeztek, „ennek jövőre véget kell érnie, és akkor a normális piaci viszonyokat vissza kell tudni vezetni”.

Elismerte, hogy a kiskereskedők azon tevékenységét, hogy az árstopos termékeken elszenvedett veszteséget áthárítsák az összes többi termékre, „nem akadályozza semmi sem”. Hozzátette: „egy dolog akadályozza: a piaci árverseny”, mert „azt gondolom, hogy a kereskedelem azon dolgozik, hogy minél több vásárlója legyen és ezt az árversenyt megnyerje, tehát nem a kirívó nagy árkülönbözetre hajt”. Utalása szerint a statisztikák egyébként is arra mutatnak, hogy a kiskereskedelem profitja szűkül, tehát az árstop egyértelműen hat a működésükre.

Ígérete szerint a minap a falusi kiboltoknak meghirdetett kormányzati támogatási csomagot gyorsan el fogják bírálni és január első napjaiban már meg is fogják kapni a pénzeket. Meglátása szerint ez a támogatás felfogható ezen 2000 fő alatti települési kisboltoknál egyfajta energiaár támogatásként is,

De igazából az ársapkás termékek bevezetésének, tartásának megkönnyítését fogja szolgálni a számukra.

Úgy látja, hogy konkrét termelési problémák hiányában csak a „vásárlási láz”, „a pánikvásárlás”, a szükségesnél több termék bespájzolása az oka annak, hogy időnként nem található termék a polcokon az ársapkás termékekből, de „holnapra lesz”, tehát megoldódik ez a kihívás.

Megjegyezte, hogy friss információja szerint jött egy lengyelországi tojásszállítmány és a 100 forint körüli ársapkás szinthez képest 66 forintért árulják, amit kivizsgálnak, de ezt a példát is felhasználta arra, hogy kijelentse:

Olyan nem fordulhat elő, hogy több napon keresztül ne lehessen kapni valamilyen (ársapkás – a szerk.) terméket. Ebben egészen biztos vagyok.

A tojás ársapkája kapcsán kijelentette: a magyar termelés a mindennapi felhasználás 80-85%-át tudja biztosítani, de az ünnepek körül, amikor megemelkedik a fogyasztás, akkor hoznak be a tojáscsomagoló szereplők importból tojást.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz az üzemanyagár sapka esetleges elengedésekor a gazdákkal, úgy reagált:

Nagyon remélem, hogy ezt végig fent tudjuk tartani.

