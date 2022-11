Kitört a cukorhiány: Budapesten és vidéken is érdemes korán kelni, ha még vásárolnál

A budapesti és a vidéki üzleteket járva is az látszik, hogy lassan hiánycikknek számít a hatósági áras kristálycukor, a cukorhiány pedig nem csak a kisboltokat érinti, hanem a nagyobb üzletláncokat (Aldi, Lidl, Tesco, Spar, Penny) is - írta tudósításában a Telex . A portál több fővárosi, vidéki nagyvárosi és kistelepülési boltot bejárva számolt be az üzletekben tapasztalható állapotokról, az eladók és a vásárlók hozzáállásáról. Egyes budapesti és vidéki üzletekben arra buzdítják a vásárlókat, hogy keljenek korán, mert nyitáskor nagyobb eséllyel juthatnak cukorhoz. A helyzetre a Spar és a Tesco mellett a Penny is reagált. A Penny szerint átmeneti készlethiány előfordulhat a cukor esetében, de ez nem lesz hosszabb, mint máskor.

Cukorhiány Budapesten

Fogjon meg gyorsan két csomaggal, mert lehet, hogy aztán napokig nem lesz!

– mondta az egyik budapesti Sparban dolgozó eladó, amikor a Telex tudósítója a hatósági áras kristálycukor iránt érdeklődött. Egyetlen csomag árválkodott a polcon, a piaci áras kockacukorból és nádcukorból nem volt hiány. Az eladó előhozott a raktárból egy tízes pakk kristálycukrot, ennyi kristálycukrot kaptak legutóbb, és kiszámíthatatlan, hogy mikor jön legközelebb áru.

Ha kitesszük, 10 perc alatt elkapkodják az emberek

– panaszolta az eladó.

A Mammutban lévő nagyobb Sparban is üres polcok fogadták a vásárlókat a cukros részlegnél.

Megdöbbentő, tisztára mint a szocializmusban! Az a háború utáni vicc jut eszembe, hogy a zsír óráról órára drágult, ahogy egyre kevesebb volt belőle

– jegyezte meg a tudósítás szerint egy idősebb vásárló, aki szintén cukrot szeretett volna venni.

Az egyik Pennyben sem volt jobb a helyzet, mint a két Sparban.

Talán ha holnap reggel nyitásra jön, akkor lesz. Ha nem, akkor ne is jöjjön, mert 30 perc múlva úgysem lesz

– magyarázta a Penny eladója.

Az egyik belvárosi Tesco Expresszben csak legyintettek, amikor a cukor felől érdeklődtek. A Lidl esetében vegyes volt a kép. A Csalogány utcai üzletükben egy raklapnyi cukor állt, míg a Király utcai Lidlben egyáltalán nem volt kapható.

Azzal biztattak a Lidlben, hogy nézzük meg a kisboltokat, talán náluk még lesz cukor

– írta a Telex.

Egy közeli Reálban a hatósági árat hirdető árcédula mögött csak porcukrot és nádcukrot találtak, a pénztárnál azt mondták, hogy hiába rendelnek, nem kapnak árut, szóval később se próbálkozzanak. Hasonló tapasztalatokról számoltak be egy belvárosi non-stopban is. Egy ideje már egyáltalán nem kapnak cukrot a beszállítótól, pedig náluk is sokan keresik a terméket, főleg így, az ünnepek előtt.

Tehát nem csak arról van szó, hogy épp nincs cukor a boltban, hanem nem is tudják, mikor kapnak legközelebb árut.

A cukorhiány pedig nem csak a kisboltokat érinti, hanem a nagyobb üzletláncokat (Aldi, Lidl, Tesco, Spar, Penny) is.

Az eladók egyértelműen a február óta érvényben lévő árstopot és az annak nyomán bevezetett mennyiségi korlátozást okolják az áruhiányért. A jelenség egyáltalán nem új, de a karácsonyi sütési láz miatt még feltűnőbbé válhat.

A vidéki nagyvárosokban és kistelepüléseken sem jobb a helyzet

Nemcsak budapesti, hanem a vidéki üzleteket járva az látszik, hogy lassan hiánycikknek számít a hatósági áras kristálycukor.

Szegeden is hónapok óta beszédtéma, hogy ritkán van a boltokban cukor; és az emberek többet vesznek belőle, mint máskor, ha valahol sikerül kapniuk.

Hiszen már hónapok óta így megy: néha van, de sokszor nincs. Nem tudom, mikor kapunk megint, kiszámíthatatlan az érkezése

– mondta az eladó az egyik szegedi Coopban, ahol múlt héten még egyetlen zacskónyi cukor sem volt, hétfőre viszont már feltöltötték a polcokat.

A Sparban is elfogyott a hatósági áras cukor, miközben a Szegedtől 20 kilométerre lévő mórahalmi CBA-ban bőven volt belőle. Egy helyi kisboltban ugyanakkor arra panaszkodtak, hogy hetente csak 20 kiló cukrot kapnak, amit hamar felvásárolnak az emberek.

A 800 fős Kisbajcs gyakorlatilag összenőtt Győrrel, a faluban működő boltban szintén nem lehetett hatósági áras cukrot kapni.

Hatósági áras cukrunk most nincs. Volt egy, azt elvitték, korábban pedig mi bontottunk meg egy zacskóval, mert a kávéhoz kell

– mondta a kisbolt tulajdonosa.

Egy pécsi Pennyben azt tanácsolják a vásárlóknak, hogy keljenek korán, mert reggel hatkor még általában van belőle; a Lidlben azonban csak az árcédula jelezte, hogy hol szokott lenni a cukor, és aznap valószínűleg nem is kaptak újabb szállítmányt. Jelentések szerint mohácsi Aldiban és Pennyben is hiány volt az ársapkás cukorból.

Mit mondanak a cukorhiányról az üzletláncok?

A Spar azt írta a Telexnek, hogy akadoznak a beszállítások, ezért kevesebb kristálycukor érhető el a Spar boltjaiban, mint tavaly ilyenkor. Van olyan árstopos termék, amiből a korábbiakhoz képest háromszoros mennyiséget értékesítenek,

a kristálycukor esetében a tavalyi egész éves mennyiség már idén nyárra elfogyott.

A Tesco szerint folyamatos az ellátás a hatósági áras élelmiszerekből, így a cukorból is, de előfordulhat, hogy egy-egy áruházban átmenetileg, egy adott napon belül nem a megszokott mennyiségű áruval találkoznak a vásárlók. Az áruházlánc ezt azzal magyarázza, hogy az árstop extra keresletet generált a cukor esetében is.

A Penny szerint a korábbi évekhez hasonlóan most is előfordulhat átmeneti készlethiány a cukor esetében is, de ez nem hosszabb és tartósabb, mint a máskor.

A karácsonyi időszakban arra számítanak egyébként, hogy általánosságban kevesebb termék fogy majd tavalyhoz képest, az előzetes számítások szerint 5-7 százalékkal. Ennek az infláció az oka, mivel októberben például 34 százalékkal nőtt a forgalmuk, viszont az értékesített áruk mennyisége 8-10 százalékkal csökkent.

