Flesch Tamás: Megyünk a sötét alagút felé

Az elmúlt évtizedek legbizonytalanabb éve lesz 2023 a hazai vendéglátásban. Nemcsak a költségeiket nem látják egyelőre teljesen tiszták a hazai szállodák, hanem azt sem, hogy mekkora potenciális vendégforgalmuk lehet. A szállodák már többszörös földgázárral kénytelenek működni a téli hónapokban, a januártól induló áramárakra pedig a jelenlegihez képest 8-10-szeres ajánlatokat kaptak, ezért a többség a szolgáltatók ajánlatait nem fogadta el. Úgy döntöttek, hogy nem szerződnek le, inkább a piaci ingadozást vállalva fizetnek, bízva abban, hogy jobb lesz az energiapiaci helyezet. Csak januárban, valószínűleg az utolsó-utáni pillanatokban dől el, hogy melyik szálloda marad nyitva, és melyik zár be pár hónapra.

Még november közepén jelentette be a kormány, hogy a turisztikai hozzájárulást október 1-től március 31-ig elengedik. Önmagában ez a döntés sok vidéki szálloda vezetőjét vitte el abba az irányba, hogy mégiscsak nyitva maradnak, legalább az év végéig. A vendégforgalom alapján egyelőre még ki tudják gazdálkodni az elszállt energiaköltségeiket. A novemberi és a decemberi foglaltságok még jók, úgy tűnik, hogy az a döntés, hogy a SZÉP-Kártyák bármelyik alszámlájáról lehet fizetni a szállodai vagy éttermi szolgáltatásokat, még megdobta az év végi forgalmat.

A karácsonyi és a szilveszteri előfoglaltságok is jók. Ennél tovább azonban nem látunk. Az elmúlt évtizedekben nem volt ennyire bizonytalan a helyzet, mint most. Még a koronavírus idején sem.

– vázolt a jelenlegi helyzetet Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megválasztott elnöke.

Akkor legalább tudtuk, hogy egy idő után kinyithatunk. Most viszont nem tudjuk, hogy a magas infláció, és a megugrott energiaárak meddig maradnak velünk - tette hozzá.

Részletezve a problémákat, beszélt arról is, hogy gyakorlatilag napról-napra változik a helyzet, és ez alapján kell kalkulálniuk a szállodai vezetőknek.

„Most úgy látom, hogy a budapesti szállodáknak jobbak az esélyei arra, hogy nyitva tudnak maradni. Nemcsak azért, mert jönnek a külföldi turisták, hanem azért is, mert 2023-ban több nagy fesztivál és sportesemény lesz Budapesten. A vidéki hotelek esetében azonban jóval nagyobb a bizonytalanság, ott januárban dől, hogy tovább tudnak működni, vagy pár hónapra mindenképpen be kell zárniuk” – hangsúlyozta Flesch Tamás.

Budapesten tele lesz a város látogatókkal május 31-én, amikor Budapesten játsszák az Európa Liga döntőt, a Puskás Arénában.

Július 11. és 12. is két jó napnak ígérkezik, amikor szintén itt lesz a Rammstein dupla koncertje. Várják a budapesti szállodások a 120. Harley Davidson fesztivált is, amely 2023. június 22-25-e között lesz, de a fővárosi csúcsszezon július vége és az augusztus lehet. Egymást követik ugyanis olyan események, mint a Forma 1-es Magyar Nagydíj Mogyoródon, a Sziget Fesztivál és az Atlétikai Világbajnokság. Ráadásul az elmúlt években rendre, többnapos ünnepségsorozat volt augusztus 20-án is.

A vidéki szállodák esetében azonban már más a helyzet. Vannak ugyan szerencsés, kiemelt wellness szállodák, saját termál kúttal, amelyeket kisebb mértékben érint az energiaár-robbanás, de a többség pengeélen táncol, és azt számolgatja, hogy a kormányzati segítségekkel együtt is, hogyan tudja kigazdálkodni az év elejét, legalább tavaszig, amikor elindulhatnak a belföldi vendégek is.

Nem tudjuk, hogy mennyi pénzük lesz az embereknek pihenésre, így nem tudjuk, hogy megközelítőleg mekkora bevételből kellene kigazdálkodni a sokszoros energiaárakat, és az infláció miatt megugró nyersanyagköltségeket.

A január és a február egyébként sem túl jó hónapok a vendéglátásban, de az akkortól újra emelkedő áramárakkal és az épp visszaeső bevételekkel kalkulálva, igencsak nehéz lesz, főleg a vidéki szállodák helyzete. Sok szálloda akkor dönthet majd arról, hogy nyitva marad, vagy több hónapra bezár” – hangsúlyozta Flesch Tamás. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megválasztott elnöke beszélt arról is, hogy a kormányzati szereplőkkel folyamatosan tárgyalásban vannak és figyelik a piacot, hogy szükség esetén milyen lépésekkel lehet segíteni, legalább abban a vállalkozókat, hogy képesek legyenek megtartani a munkaerő nagy részét. Ugyanakkor azzal is tisztában vannak, hogy amit lehetett, eddig megtett a kormány a turisztikai ágazat támogatása érdekében.

Egyelőre megyünk egy sötét alagút felé, annyira nem látjuk tisztán a piaci helyzetet

– zárta a gondolatait Flesch Tamás.

