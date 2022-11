Megszületett a várva várt döntés Brüsszelben, de tényleg eldőlt a magyar EU-pénzek sorsa?

„Hozott is ajándékot, meg nem is” – talán ezzel a mesebeli példával lehetne legjobban érzékeltetni az Európai Bizottság szerdai döntését a magyar uniós forrásokról. A következő napokban-hetekben mindenki úgy magyarázza majd a döntést, ahogy neki jobban tetszik, a gyakorlatban azonban semmi nem dőlt el, most épp megint a magyar kormány térfelén pattog a labda.

Döntött a Bizottság, de sok a nyitott kérdés

Az Európai Bizottság elfogadásra javasolja a magyar helyreállítási tervet, így elvileg hozzájuthatunk az 5,8 milliárd eurónyi vissza nem térítendő forráshoz, illetve a hitelhez is, amennyiben kérjük. A 2021-27-es költségvetési ciklus kohéziós forrásaiból pedig az eredetileg javasolt 7,5 milliárd euró (mintegy 3000 milliárd forint) felfüggesztést tartja szükségesnek a testület.

Ugyanakkor mindkét esetben a pénz lehívásának feltételéül szabták, hogy a magyar kormány teljesítse a 27 úgynevezett szuper mérföldkövet. A Bizottság alelnöke kiemelte, hogy addig nem tudunk forrást lehívni, amíg ez nem történik meg. A döntésnek kétféle olvasata van:

A jó hír, hogy a helyreállítási program elfogadása a jelek szerint sínen van, így elhárulhat annak a veszélye, hogy az 5,8 milliárd eurónyi forrás jelentős részét végleg elbukjuk, ez fenyegetett ugyanis abban az esetben, ha az év végéig nem lett volna alku.

Ugyanakkor a Bizottság egyértelművé tette, hogy a feltételek teljesítéséig semmilyen uniós forrást nem tud lehívni Magyarország, csak a 2014-20-as ciklus pénzei csordogálhatnak. A feltételek teljesülését pedig folyamatosan vizsgálják majd.

Vagyis a Bizottság elismerte, hogy biztatóak a kormány eddig tett lépései és ígéretei, azonban további konkrétumokat akar látni azzal kapcsolatban, hogy ezek hogyan teljesülnek majd.

Ezzel gyakorlatilag visszadobták a labdát a magyar kormány térfelére, most rajtuk a sor, hogy megvalósítsák a megígért intézkedéseket, hiszen csak akkor tudunk valóban forrásokat lehívni.

A kormány persze sikerként értékeli

Az már most látszik, hogy az egyes szereplők saját céljaiktól függően eltérően értelmezik a bizottsági döntést. Az Európai Parlament néppárti frakciója például sikerként kommunikálta közleményében azt, hogy a feltételek teljesítéséig nem jut forrásokhoz Magyarország, szerintük ez komoly mérföldkő az Európai Unió számára. A magyar kormány pedig azt emeli ki, hogy Brüsszel zöld utat adna a magyar helyreállítási tervnek, ráadásul az egyik legjobb értékelést adta annak. Navracsics Tibor uniós forrásokért felelős miniszter összességében sikeresnek minősítette a tárgyalásokat, szerinte teljesíthető az a cél, amit júniusban kitűztek, hogy az év végéig legyen megegyezés a helyreállítási alapról és a kohéziós forrásokról is, ezzel pedig megnyíljon az út az uniós források lehívása felé. Kiemelte, hogy a most javasolt felfüggesztés sem új dolog, hiszen szeptemberben arra tett már javaslatot a Bizottság.

Valószínűleg a következő napokban-hetekben is folytatódik ez a „kettős beszéd”, a bizottsági lépés részleteit bújja majd mindenki és igyekszik belekapaszkodni abba, ami a saját igazát támasztja alá. A hírek szerint a következő mérföldkő az uniós pénzügyminiszterek december 12-i ülése lehet, ahol szavazhatnak a javaslatról. Addig valószínűleg minden kormány kialakítja az álláspontját, de komoly meglepetés lenne, ha a bizottsági javaslat után nem lenne meg a szükséges minősített többség az elfogadáshoz. Az Európai Parlamentnek elvileg nem kell jóváhagynia a döntést, azonban korábban voltak olyan hírek, hogy zsarolhatják a Bizottságot annak érdekében, hogy tartsa vissza a magyar forrásokat. Kérdés, hogy a képviselők többségét meggyőzi-e a most bejelentett szigorú feltételrendszer.

Ha az év végéig sikerül elfogadni a mostani javaslatot az Ecofin ülésén, akkor a következő lépés az lesz, hogy a kormány teljesíti-e a meghatározott feltételeket. A Bizottság a hírek szerint folyamatosan vizsgálja majd a gyakorlati megvalósítást, így 2023 első negyedéve még a további egyeztetések jegyében telhet.

Akkor most eldőlt az uniós pénzek sorsa?

A fentiekből látszik, hogy továbbra sem lehet kijelenteni, hogy Magyarország hozzáfér majd az eddig a levegőben lógó uniós forrásokhoz. Persze a kormány igyekszik azt kommunikálni, hogy nem lesz gond és 2023 második felében megnyílhatnak a csapok, addig azonban még lesz néhány csörte.

Az EP szorításában az valószínűsíthető, hogy a Bizottság tényleg szigorúan ellenőrzi majd a magyar vállalások teljesítését, nem fogja beérni látszatintézkedésekkel. A fő kérdés, hogy nyílnak-e esetleg olyan frontok, melyek a kormány számára már elfogadhatatlan kompromisszumot jelentenének. Egyelőre senki sem tudja ugyanis a pontos tételes feltételrendszert, korábban lehetett arról hallani, hogy az úgynevezett horizontális kritériumok akár a tavaly nyáron elfogadott gyermekvédelmi törvényt is érinthetik. Ha pedig Brüsszel azt kéri, hogy azon módosítson a kormány, akkor kérdés lesz, hogy azt politikailag hogyan lehet majd tálalni.

Összességében nagyjából három hónap múlva valószínűleg okosabbak lehetünk, hiszen ha március végéig nem teljesülnek a magyar vállalások, akkor újra forró lehet az uniós források kérdésköre. Addig pedig marad a „zaj”, a folyamatos nyilatkozatok a sikerről vagy az ellenfél kudarcáról.

Címlapkép: Getty Images