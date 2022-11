Nagy Márton megüzente: a bankok után a biztosítókat is kezelésbe veszi a kormány

Kevesebb figyelmet kapott az utóbbi időben a biztosítási ágazat a kormánynál, mint a bankszektor, de ez meg fog változni - mondta a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) mai konferenciájának nagy vihart kavaró nyitóelőadásában a gazdaságfejlesztési miniszter. A leghamarabb a lakásbiztosítások területén lesznek beavatkozások, ahol szerinte a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások nem hoztak áttörést. Jelezte: az Aegon és az Union után további biztosítókba szállhat be átmeneti jelleggel a kormány. A miniszter 1-1,5%-os GDP-növekedést vár jövőre, az infláció 25% körül tetőzhet, az energiaválság szerinte komolyan sérti az európai versenyképességet, és egész iparágak tűnhetnek el.

Ahogy a bankszektorra, a biztosítási szektorra is az vár, hogy együtt kell dolgozni velem. Kevesebb figyelmet kapott az utóbbi időben ez az ágazat a kormánynál, de jó vagy sem, több figyelmet fog kapni, a szabályozói eszközök sokkal aktívabbak lesz a következő években, mint volt. Több egyeztetés lesz, és remélhetőleg a piac számára jobb állapotot fog eredményezni - fogalmazott előadásában Nagy Márton.

A végén nekünk az számít, hogy az ügyfelek jobban járjanak.

Idén 4,5-5% közötti GDP-növekedés várható, inkább az 5% közelében lehet. Jövőre 1%-os vagy valamivel afölötti növekedést valószínűsít a kormány, vagyis elkerülhetjük a recessziót - mondta a gazdaságfejlesztési miniszter, kijelentve: "ezt vállalom", és ezért kell a pénzügyi szektorral nap mint nap - főleg pozitív értelemben - küzdeni.

Több sokk is éri a gazdaságot: az energiasokk, az élelmiszerproblémák, a magas kamatok és a nyersanyagárak lassuló növekedéshez vezetnek. Az energiából vezethető le minden. Európa elvesztette a versenyképességét, és az energiaszektorban is jelentős versenyhátránnyal néz szembe. Gázár, áramár szempontjából az USA "meg se nyikkant", és többszörös árak sújtják az olajpiacon is Európát.

Az energiaválság miatt megjelenik a deindusztrializáció:

iparágak tűnnek el, a vegyipar kikopik Európából, már nincs műtrágyagyártás Európában, veszélybe kerül az üveggyártás és a papíripar.

Már az energiasokk másnapján le kellett volna szabályozni a piacot, az EU versenyképessége közös energiaszabályozás és - felügyelet nélkül gyengül.

Az infláció a következő egy-két évben is velünk maradhat, de aztán le fog csengeni. Addig el fogunk érni egy 25% körüli szintre.

A 18%-os kamat extrém magasnak számít, reméljük, Magyarországon itt fog tetőzni. A Fednél 5%-os, az EKB-nál 3-3,5%-os tetőzést várnak a piacok 2023 második negyedévében. A dollár most éppen gyengül, ennek örülni kell. Jó lenne, ha a Fed és az EKB a piac várakozásánál kisebbet emelne, de ez sok dolog eredője.

Nehéz év elé néz a magyar gazdaság, de fenn kell tartani a működőtőkebeáramlást (FDI), a kormány nem enged a hiánycélból, és az államadósság csökkenni fog. Az üzemanyagársapka nélkül az infláció magasabb szintre emelkedhet, ennek a lehetőség szerinti kieengedésnek tehát negatív következménye is lehet - mondta Nagy Márton.

A koronavírusjárvány alatt Magyarországon növekedtek az egyik legnagyobb mértékben a megtakarítások, egészen 2022 harmadik negyedévééig a magyar lakosság megtakarító volt. A biztosítási szektor számára nem túl kecsegtető, hogy elsősorban a befektetési jegyekbe, a készpénzbe és a betétbe áramlottak ezek az összegek, utóbbi kettő a teljes vagyonvesztést jelenti a lakosság számára. Nap mint nap vizsgálja a kormány, hogy miért készpénzbe áramlanak a megtakarítások, amikor ez valójában egy zombi megtakarítás.

A nominális növekedés ellenére arányait tekintve a biztosítási megtakarítások szűkülnek. A szektor a kormány szerint stabil, de nem használja ki a lehetőségeit. Nincs igazi verseny és konszolidáció, megfagyott a szektor, ebben a helyzetben valakinek ki kellene mozdítania nyugalmi állapotából. 2,5% a penetráció, ami csökkenést jelez. Az aktív népességre fejenként 3 szerződés esik, ami nemzetközi összehasonlításban alacsony.

Meglepő számomra, hogy vannak még mindig ennyien. Nem fogok olyat mondani, hogy ahogy 5 nagy bank kell, úgy 5 nagy biztosító is kell, mert ez még nem forrott ki nálam.

A magyar tulajdon növekedése az Aegon és az Union 45%-ának megvásárlásával örvendetes.

A biztosítási szektor stratégiai szektor, ezért nagyobb figyelmet érdemel. Ezt a figyelmet meg fogja kapni mostantól.

A fő területek között említette Nagy Márton:

- az öngondoskodás fejlesztése

- az egészségbiztosítási szektor

- lakásbiztosítások, ahol nincs verseny, az MFO ötlete jó volt, de nem hozott áttörést, az ügyfelek nem ismerik meg más biztosítók termékeit, fog rá reagálni a kormány

- az aszálybiztosítási terület nem működik jól, szélesebb védelemre és nagyobb kockázatközösségre van szükség.

Az állam fizikailag be fog lépni a biztosítási piacra. Ahogy megvettük az MKB-t és a Budapest Bankot, itt is várhatók belépések.

Nem tartósan fogunk megjelenni, de a konszolidációt elő fogja segíteni az állam, példaként a Magyar Bankholdingot említette. Már most van a csőben állami biztosítói tulajdonszerzés, és a kollégák keresik a potenciális felvásárlási célpontokat.

Nagy Márton szavai nagy vihart kavartak a közönség soraiban, hiszen láthatóan rendkívüli aktivizmusra készül a kormány a szektorban.