Surányi György: Az MNB veszteségének nem konvencionális megközelítése

A tervezet időszerűségét a központi bank idei és még sok éven át várható, kiugró, sok száz milliárd forintos vesztesége, illetve az időhorizonton egyelőre nem látható esetleges nyereségének jövőbeli felhasználása adja. Utóbbi azért kerülhetett előtérbe, mert az elmúlt években keletkezett nyereség felosztása a tulajdonos állam és az MNB között legalábbis ellentmondásosan alakult. Ebben az írásban megkísérlem áttekinteni az MNB eredményének makroszintű - mindenekelőtt az inflációra gyakorolt - hatását, az MNB tőkéjének értelmezését, eredményének - nyereségének és/vagy veszteségének- helyét az államháztartás rendszerében.

Rendhagyó módon írásom elején kiemelem a legfontosabb következtetéseimet:

Egy jegybank eredményének - nyereségének vagy veszteségének - felosztása, költségvetésbe való befizetése vagy a költségvetés általi megtérítése a törvénymódosító tervezettel szemben biztosan független attól, hogy a jegybank jegyzett tőkéje hogyan viszonyul a saját tőkéjének az alakulásához. . A jegybanki nyereség (vagy veszteség) költségvetési elvonásáról (vagy költségvetésből történő megtérítéséről) kizárólag a makrogazdasági egyensúlyi helyzet, ezen belül is kiemelten az infláció, az inflációs várakozások és a külső egyensúly fenntarthatósága alapján hozható döntés. Amennyiben a makrogazdasági folyamatok, kiváltképp az infláció vagy a külső mérleg hiánya a kereslet szűkítését, a pénzkínálat - ezen belül a jegybankpénz kínálata - növekedésének lassítását indokolja, akkor azt a várható jegybanki veszteség évében azonnal ki kell egyenlíteni, mégpedig a költségvetésből, ceteris paribus a büdzsé egyensúlyának javítása mellett. A halasztott veszteségtérítés ugyanis nem kompenzálja a már elszenvedett inflációs többletet, mert az már régen beégett a folyamatokba és a várakozásokba, vissza nem vehető. Vagyis eső után köpönyeg. Előállhat olyan helyzet, amelyben egyáltalán nem indokolt a jegybanki veszteség költségvetési megtérítése – függetlenül a jegybank tőkehelyzetétől. (Egy példát erre az alábbi keretes írásban hozok.) Mindezek miatt érdemes lenne újragondolni a Pénzügyminisztérium jegybanktörvény-módosítási javaslatát - amit remélhetőleg az MNB-vel egyeztet. Nagyon összetett kérdésről van szó, amit, attól tartok, nem lehet tartósan, leegyszerűsített mechanizmusok alapján szabályozni. Nagyfokú rugalmasság, pragmatizmus és igen: a kormány és a jegybank folyamatos együttes helyzetértékelése, összehangolt együttműködése nélkül a kialakult inflációs nyomással jellemezhető helyzet sem kezelhető sikeresen. De elhamarkodott törvénymódosítással biztosan lehet rontani rajta.

Mikor nem kell a jegybanki veszteséget megtéríteni? Egy leegyszerűsített példa



Egy kis, nyitott, felzárkózó gazdaság, fenntartható egyensúlyi pályán, ezen belül árstabilitás körül horgonyzott infláció mentén fejlődik. A gyors növekedés következtében magasabb a kamat- és a hozamgörbe, mint a környezetében lévő fejlett gazdaságokban, éppen az egyensúly, az árstabilitás megőrzése okán. A permanensen magasabb kamatok és a hiteles makropolitika miatt azonban az árfolyam (reál)felértékelődési nyomás alá kerül. A jegybank az indokolatlan felértékelődés és a defláció elkerülése miatt kénytelen devizát vásárolni, interveniálni. A vásárolt deviza hozama azonban kisebb, mint a jegybank által kibocsátott hazai deviza hozama. A kibocsátott többletlikviditás sterilizálása ezért veszteséget okozhat. De a kibocsátott likviditástöbblet, éppen azért, mert a jegybank kivonja, semlegesíti, a mérlegében veszteséget okoz, viszont nem teremt az árstabilitást meghaladó inflációs többletkeresletet (esetleg éppen erre van szükség ahhoz, hogy az árfolyam túlzott felértékelődését és így a deflációt el lehessen kerülni). Ebben az esetben nincs indoka annak, hogy a jegybank veszteségét a költségvetés azonnal vagy különösen késleltetve, bármikor megfizesse. Nincs oka annak sem, hogy a fiskális politika addicionálisan megszorítsa szokásos kiadásait. (Ez a helyzet Csehországban, és hasonlóval küzdöttünk 1996 és 2001 között itthon is, noha az MNB mérlege végig nyereséges maradt). Vagyis általánosan: a deflációs veszély vagy/és jelentős tőkebeáramlás, a belső nominális kamat permanensen magasabb, illetve túlzott felértékelődési nyomás miatt kialakuló jegybanki veszteség éppenséggel az árstabilitást szolgálja, így a veszteségtérítés kontraproduktív. (ld. S. Fischer: Preparing for Future Crises, Presentation at Jackson Hole, Wyoming, 2009. augusztus 21.) Az alábbiakban a bevezetőben kifejtett tételeket szeretném alátámasztani.

I. A monetáris politikát nem minősíti az MNB eredménye

Le kell szögezni: az MNB eredménye önmagában nem minősíti a monetáris politikát. Lehet remek a monetáris politika veszteséges működés mellett, és lehet csapnivaló magas nyereség esetén is. Ezt mára az MNB vezetése is belátta, noha a nyereséges működést éveken át tévesen sikerkritériumként kezelte. Az MNB mérlege ugyanis az államháztartás része, eredménye ezért legfeljebb az államháztartás összevont, konszolidált mérlegén belül értelmezhető. Ha az MNB eredményét makroszinten, az államháztartáson belül nézzük, akkor a 2020-at megelőző években vagy elhanyagolható mértékű nettó nyereség vagy némi veszteség volt kimutatható.

Most viszont hosszan tartó, súlyos veszteség kialakulása körvonalazódik.

Az MNB speciális részvénytársaság, amelynek száz százalékos tulajdonosa a magyar állam. Az MNB nem a versenyszféra, nem az üzleti szféra, hanem az államháztartás, pontosabban a konszolidált államháztartás szerves része. Ezért az eredménye kizárólag az államháztartással való konszolidálása után értelmezhető, beillesztve a makropénzügyi/monetáris folyamatokba.

II. Az MNB tőkéje

Az MNB saját tőkéjét tulajdonosa, a magyar állam adja. Miből? Talán nem mindenkinek magától értetődő módon, de az MNB által teremtett pénzből. Vagyis az MNB alapításakor a törvényes fizetőeszköz, a ráruházott jegybankpénzteremtési monopólium alapján meghitelezte a költségvetést. Ha szakmailag helyesen járt el, akkor a forgalom lebonyolításához minimálisan szükséges jegybankpénztömeget megteremtve (lásd Ausch Sándor: Az 1945-46. évi infláció és stabilizáció, Kossuth kiadó, 1958., Riesz Miklós: Pénzforgalom és Hitel, Tankönyvkiadó, 1980). Azaz az MNB az állam által reá ruházott jegybankpénzteremtési monopóliumával élve a semmiből valamit, vagyis törvényes fizetőeszközt, pénzt teremt. Hitelt nyújtott az államnak, cserébe az államnak formálisan (le nem járó, nulla kamatozású) adóssága keletkezett. Ez az összeg kezdetben teljes egészében a kamara hasznaként (seignorage) jelentkezett. Ennek a kvázi adósságnak egy részéből pedig feltöltötte a jegybank tőkéjét. (A Bank of Englandet így alapították.) Az állam így egyidejűleg tulajdonos és adós. Tulajdonosa a jegybanknak és annak adósa is egyben.

De némi ellentmondást, aszinkronitást mutat, hogy először az MNB nyújt hitelt az államnak, majd az állam utóbb ebből tölti fel az MNB tőkéjét, és ez így megy évtizedeken át. (Precízen, persze formálisan, az MNB elsődleges tőkefeltöltésénél, 1946-ban átengedték neki az ország meglehetősen csekély aranytartalékát is. Pénzelméleti szempontból azonban az arany a felhalmozásieszköz-funkción túl már akkor sem töltött be semmilyen valóságos pénzfunkciót.) A forint a kezdetektől fogva klasszikus, belső értékkel nem rendelkező hitelpénz volt. (V. ö. . Bánfi T. Hagelmayer I.: Pénzelmélet és pénzügypolitika, Tankönyvkiadó, 1984., Michel McLeay ect. Money creation int he modern economy, BoE Quaterly Bulletin 2014 )

Ez is azt igazolja, hogy a jegybank hitelnyújtásához, pénzteremtéséhez nincs szükség tőkére.

Az állam hitelből, közvetlenül vagy közvetve az MNB által nyújtott hitelből, pénzteremtéséből, ha tetszik, adósságból tölti fel a jegybank tőkéjét.

Érdemes hangsúlyozni azt is, hogy a jegybank hitelnyújtási és egyúttal pénzteremtési képessége nem kapcsolódik a tőkeerejéhez. Egy modern jegybank pénzteremtési képességének érdemben nincs köze ahhoz, hogy mekkora a saját vagy a jegyzet tőkéje. Az állam felhatalmazza a jegybankpénz, a hivatalos, a törvényes fizetőeszköz (banki tartalék plusz készpénz) kibocsátásának a monopóliumával, ennek birtokában hitelnyújtással és/vagy devizavásárlással biztosítja, teremti meg a gazdaság működéséhez szükséges jegybankpénztömeget. Alapvető feladata ellátásában egyetlen pillanatig sem befolyásolja, hogy mennyi tőkével rendelkezik. Elsősorban azért, mert a jegybank fizetőképességét, likviditását hazai fizetőeszközben a jegyzett vagy saját tőke állománya nem korlátozza, a tőke megfelelése értelmezhetetlen. Hazai fizetőeszközben a jegybank korlátlanul fizetőképes, hiszen annyi hitelt nyújt és egyúttal annyi pénzt teremt, amennyit szükségesnek/optimálisnak ítél, jó esetben az árstabilitással összhangban. (Ez persze devizában már nem igaz, de a devizában fennálló likviditása sem a tőkeellátottságának a függvénye.)

Ebből a szempontból is gyökeresen különbözik a jegybank a kereskedelmi bankoktól. Utóbbiak üzleti vállalkozások, amelyek szintén pénzt teremtenek - de nem jegybankpénzt, vagyis nem a törvényes fizetőeszközt. Ha veszteségesek, akkor azt a meglévő tőkéjük terhére kell elszámolniuk. Fizetőképességük azonnal megkérdőjeleződik, ha a tőkéjük a hatóságok vagy/és a piac által elvárt szint alá csökken. Saját veszteségeiket - mivel nem képesek törvényes fizetőeszközt teremteni - csak új, friss tőke bevonásával vagy/és eszközeik eladásával rendezhetik. Enélkül elolvad a bizalom, és csődbe mennének.

A fentiekből levonható néhány következtetés.

A modern jegybank megfelelő működéséhez nem szükséges, hogy pozitív tőkével rendelkezzen. Szigorúan véve, feladatai ellátásához egyáltalán nincs szüksége tőkére.

Alapításkor, ha ragaszkodunk bizonyos (mára teljesen elavult) tradíciókhoz és a részvénytársasági formához, akkor minimális alaptőke-feltöltés indokolt lehet. (Ilyen lehet, ha egy jegybank kvázi fiskális funkciót betöltve a kincstár nevében devizahitel felvevője/ügynöke, mint például 1996 előtt az MNB, vagy ha magántulajdonban van, mint például a svájci jegybank, de az ECB esete is különleges.) A jegybank iránti bizalomnak azonban lényegében nincs köze a jegybanki tőke feltöltöttségéhez.

Likviditása, fizetőképessége, a monetáris politika karaktere, hitelessége nem függ a tőkéjétől.

Emellett, mivel tisztán állami tulajdonban van, az állam felhatalmazásával, az állam által nyújtott bizalom alapján működik, ha tetszik, az állam a végső mentsvár. Vagyis, ha (mint később látni fogjuk) makroegyensúlyi okokból meg kell támogatni a jegybankot, akkor a költségvetési transzferre/megszorításra nem a tőkebázis meggyengülése miatt van szükség.

Tehát a modern jegybanknak semmilyen funkciójához nincs igazán szüksége tőkére. Annál is kevésbé, mert az államháztartási mérleg konszolidálása után az állam tulajdonában lévő jegybank tőkéjével szemben (eszköz, aktíva) végső soron az MNB által közvetve vagy közvetlenül nyújtott hitel, teremtett pénz, azaz azonos mértékű államadósság (tartozás, passzíva) áll. Lefordítva: ahányszor tőkét emel az állam, annyiszor nő az adóssága is (kivéve azt a nem jellemző esetet, ha a költségvetés a tőkeemelés után is szufficites lenne).

Ezért a törvényjavaslat kiindulópontja - hasonlóan az érvényes törvényhez - tévesnek tűnik akkor is, ha ez esetleg az Európai Központi Bank elvárása.

Attól, hogy az MNB saját tőkéje a jegyzett tőkéje alá csökken, nincs automatikus ok arra, hogy a költségvetéstől támogatást kapjon.

Az MNB vesztesége, ami a tőkéjét erodálja, önmagában nem mond semmit a külső és belső pénzügyi egyensúly alakulásáról, nem utal önmagában az infláció, illetve a várakozások irányára. Ugyanakkor önmagában a saját tőke jegyzet tőke alá esése vagy akár a negatív jegybanki tőkepozíció nem veszélyezteti a jegybank törvényben rögzített funkciójának maradéktalan betöltését.

III. Megjegyzések az MNB eredményéről

Miközben az MNB nyeresége/vesztesége nem minősíti a monetáris politikát, mégis érdemes megvizsgálni az eredmény alakulásának összetevőit. A jegybank szokásos működése során jegybankpénzt teremt. A pénzteremtés két csatornán történik: (forint)hitelnyújtással és devizavásárlás révén. A pénz megsemmisülése pedig ennek a fordítottja. A jegybanki mérleg (leegyszerűsítve) aktív oldalán található a nyújtott hitel/kötvény állománya és a devizaállomány (az ország devizatartaléka), míg a forrás oldalon jellemzően a jegybanki passzívák, tartalékok (kereskedelmi banki, illetve költségvetési betét) és a készpénz.

Szokásos esetben az eredményelszámolásban a nyújtott hitelek és a devizabetétek hozama (kamata és árfolyamváltozása) meghaladja a jegybanknál elhelyezett tartalékokra fizetett kamatok és a készpénz kamatmentes forrásának a költségét. Így a jegybankok - miközben nem nyereségérdekeltek - hosszabb távon inkább nyereségesek. De nem tekinthető kivételesnek az sem, ha speciális körülmények tartós fennmaradása esetén veszteséget produkálnak. Például, a tartós tőkebeáramlás esetén felmerülő sterilizációs költség, a permanensen magasabb belföldi kamatszint vagy a válság kezelésekor vállalt kvázi-fiskális feladatok terhei egyaránt veszteséget okozhatnak.

A Cseh Nemzeti Bank például sok éven át a korona nemkívánatos felértékelődése (majd a recesszió), illetve a defláció elkerülése végett százmilliárd eurót jóval meghaladó összegben adott el koronát (vásárolt eurót). Eurót vett, koronát adott el. (Hasonló mintát láthatunk az izraeli jegybank esetében is.) Az eurózónában az idő tájt negatív volt a kamat, és a korona némileg fel is értékelődött az euróhoz képest. A deviza vásárlásával megteremtett koronát viszont alacsony, de pozitív kamatozás mellett helyezték el a jegybankban. Ezért a jegybank eredménymérlege veszteséges lett. De ezt a veszteséget - helyesen – elhatárolták (függő számlára tették), nem kértek, nem kaptak költségvetési támogatást, függetlenül a cseh jegybank tőkehelyzetétől. Ennek a hátterére visszatérek.

Nálunk nyilvánvalóan nem erről van szó. Érdemes tehát röviden áttekinteni a hazai folyamatokat. Az MNB 2021-ig, bár változó mértékben, de nyereséget jelentett. Ugyancsak változó arányban, ennek a nyereségnek egyre nagyobb hányada a forint árfolyamának (realizált) leértékelődéséből adódott. A kamateredmény egyre kisebb hányadot képviselt a jegybanki nyereségben. Majd 2021-ben már jelentős mínuszban zárt, 2022-ben pedig brutális, sok száz milliárd forint veszteség keletkezik. A forint leértékelődése, az ezen keletkező (realizált) árfolyamnyereség messze nem ellentételezi a kamatokon realizálódó veszteséget. Ez hosszú évekig így is fog maradni.

Az MNB mérlegszerkezete tartósan veszteségtermelővé alakult.

A mérleg eszközoldalán a hosszú távon bebetonozott, ultra kedvezményes hitelek dominálnak, míg a forrásoldalon egyre duzzad az MNB által a gazdaságba áramoltatott túlzott likviditást sterilizáló állomány. Ez persze a kamatemelési ciklus megkezdése előtt rejtve maradt. Mellékesen jegyzem meg, hogy ennek a veszélyére már 2015-ben a Portfolio konferenciáján felhívtam az MNB és a mellettem helyet foglaló Nagy Márton figyelmét “… nagyfokú önbizalmat jelent az MNB részéről, hogy ilyen nyitott kamat pozíciót vállal, egy felelős jegybanknak ebbe nem szabad belemenni. 10 évre fix (nulla)kamaton hitelezni lehetetlen.” (Budapest Economic Forum, 2015).

Mi történt? Nem egyszerűen arról van szó, hogy az MNB 2017 után aligha védhető módon ultra laza monetáris politikát folytatott. Ennek keretei között folyamatosan - a pandémia éve ez alól kivételt jelent - ciklus erősítő, azaz prociklikus monetáris politikát követett. Akkor is öntötte a jegybankpénzt (a növekedési hitel- és a növekedési kötvényprogrammal, túlzott állampapír-vásárlással, zöld lakáshitel révén) a gazdaságba, amikor a hitelállomány már magától is szépen nőtt, és a bankrendszer úszott a likviditásban. Ezt jól mutatja, hogy a jegybank mérlege felfújódott, folyamatosan emelkedett a szabad jegybanki tartalékok állománya. Ma már 9,5 ezer milliárd forint körüli ez az összeg, vagyis a GDP 14-15 százaléka. Ennek egy része, amit 2017 előtt helyezett ki az MNB, az indokolt és mennyiségileg is nagyjából helyes volt. Egy másik hányada, amelyet a pandémia idején, 2020-ban teremtett, irányát tekintve helyes, de mennyiségileg már valószínűleg túlzott volt. A mennyiségileg jól irányzott anticiklikus jegybanki hitelnyújtás azonban a fele sem lehet a 9-9,5 ezer milliárdnak.

De nemcsak annyi történt, hogy az MNB elárasztotta a piacot felesleges likviditással, ami szabad forrásként megjelenik a bankrendszerben, és amit az MNB-nek sterilizálnia kell. Még csak nem is egyszerűen olcsó forrással “támogatta” a konjunktúrát, ami egyébként 2016 előtt még nagyjából indokolható volt. Mindezt a hitelek esetében zömmel fix, 10-15 éves lejáratra tette, nulla kamaton, az állampapíroknál pedig mesterségesen, irreálisan leszorított hozamgörbe mentén hajtotta végre. Ezzel szakmailag példátlan mértékű nyitott, fedezetlen kamatpozíciót alakított ki.

Ebbe pedig be volt kódolva az orbitális veszteség.

Ez azonnal látszik, amint a világban és itthon is elkezd normalizálódni a helyzet, azaz el lehet mozdulni a nulla százalékos kamattól, nem beszélve az infláció meglódulásáról. Bár azt nem lehetett előre látni, hogy az infláció bőven 20 százalék fölé ugrik, de azt sem lett volna szabad feltételezni, hogy 10-15 évig defláció lesz. Az utóbbi védhetetlen tévedés. Ezért a fedezetlen kamatpozíció hosszú távú felépítése az elemi szakmai szabályok megsértése, és persze monetáris politikai hiba.

Amellett, hogy a jegybanki eredményesség nem minősíti a monetáris politikát, megjegyzendő, hogy a konszolidált államháztartás szintjén lényegében nem keletkezett nyereség. Ennek oka könnyen belátható. Az állam bár 2020-ig csökkenő, de nem jelentéktelen devizaadóssággal rendelkezett. Az MNB eredménye viszont nagyrészt a forint nominális leértékelődéséből eredt, ami egyébként fokozatosan akadályozza az MNB legfontosabb feladatának ellátását, az árstabilitás fenntartását. A forint leértékelődése viszont azonnal növeli a költségvetés devizahiteleinek adósságszolgálati (kamat- és tőketörlesztési) terheit, és átértékeli a devizaadósságnak az állományát is. Így az MNB és a költségvetés együttes, konszolidált mérlegében az államháztartás szintjén nem, vagy alig realizálódott nyereség. Azzal azonban, hogy az MNB nem fizette be teljes nyereségét (vagy formailag a költségei között számolta el az alapítványait, csökkentve a nyereségét) egyúttal növelte az államadósságot is.

Ennek tükrében lehet értékelni az MNB nyeresége felhasználásának alakulását. Elkölthető, valóságosan felhasználható profit lényegében nem keletkezett. Amennyi profitot az MNB kimutatott, nagyjából ahhoz közeli veszteség/kiadási többlet keletkezett a kincstárnál. Amit az államháztartás egyik alrendszere (az MNB) nyert, azt a másik (a költségvetés) elveszítette. Vagyis pénz az ablakban. Ehhez képest végképp érthetetlen, hogy az MNB vezetése milyen alapon feltételezte, hogy ezt a virtuális nyereséget elköltheti, vagy megtarthatja? Az alapítványi felhasználás pedig végképp kiverte a biztosítékot itthon és az Európai Központi Banknál egyaránt. Az elmúlt két-három évben aztán - feltehetően kormányzati intervenció nyomán - a jegybank „nagyvonalúan” befizette virtuális nyereségét a költségvetésbe, ami legfeljebb részben kompenzálta annak a forint leértékeléséből származó folyó veszteségét és az adósság átértékelődésének, növekedésének a hatását.

Ma már nem kérdés, hogy mi legyen az MNB nyereségével. ( A jegybankok nyereség felhasználási gyakorlatáról lásd: Daniela Buena ect. Profit distribution and loss coverage rules for central banks, OPS No 169, ECB 2016. április, illetve J. Dalton and C. Dziobek: Central Bank Losses and Experiences in Selected Countries, IMF Working Paper, 2005. április) Az idei vesztesége ugyanis sok száz milliárd forint lesz, valahol a GDP 1-1,5 százaléka körül alakulhat, s valószínűleg a jövő évi sem lesz kisebb. A veszteség mértéke olyan nagy lehet, hogy az MNB saját tőkéje a jegyzett tőke alá esik. Ez a javasolt törvénymódosítás szerint - ha jól értem - arra kötelezné a kormányt, hogy öt év alatt, fokozatosan egyenlítse ki a veszteséget. Mint írásom elején jeleztem,

a jegybank hatékony működése, a hiteles monetáris politika szempontjából semmi szüksége nincs a jegybank tőkéjének a feltöltésére.

A probléma nem abból ered, hogy az MNB saját tőkéje a jegyzett tőke alá esik. Még csak nem is abból, hogy bizonyos körülmények és mértékek között az MNB veszteséges. A probléma abból fakad, hogy az MNB monetáris politikája - egyebek mellett - érdemben hajtotta fel az inflációt. Azért ilyen mértékű a vesztesége, mert legalább 4-5 ezermilliárd forint indokolatlan jegybankpénzt és többletkeresletet teremtett 10-15 éves lejárattal, fix, 0-2,5 százalékos kamatozású hitelnyújtással egyfelől és ugyancsak 4-5 ezermilliárd forint hitelt nyújtott mennyiségileg helyesen, de szintén hibásan, fix, 0-2,5% kamattal. Így az infláció külső okokból is bekövetkező gyorsulásával párhuzamosan az MNB példátlan mértékű és egyre növekvő jövedelemtranszfert finanszíroz, indokolatlan mértékű kvázi-fiskális tevékenységet végez. Teszi ezt egyrészt az általa nyújtott hitelt felvevők, másrészt a magas sterilizációs költségeken keresztül a bankok felé. Minél magasabb az infláció, annál nagyobb a hitelfelvevő vállalatok, illetve a szabad likviditással rendelkező pénzintézetek windfall (talált) profitja. Ez viszont önmagában is a keresletet, következésképpen az inflációt fűti. Vagyis az igazi dráma nem önmagában a jegybank vesztesége, hanem az, hogy egyfelől ennek nagyobb része elkerülhető lett volna, másfelől pedig az, hogy az MNB monetáris politikája ezen a csatornán is jelentősen emeli az inflációt.

A túlkeresletet, túlfűtöttséget, addicionális inflációt kiváltó likviditási többlet persze az MNB tárcájában lévő értékpapírok eladásával is leépíthető volna. A mennyiségi lazítás, a QE során megvásárolt állampapírok állományának leépítése (tapering) vagy a növekedési kötvények eladása természetesen és hatékonyan szolgálná a likviditási felesleg semlegesítését. Ezt teszi jelenleg a Fed és bizonyára majd az Európai Központi Bank is. Ennek nagy előnye, hogy a felesleges likviditás, jegybankpénztömeg azonnal megsemmisül. Így az emelkedő hozamgörbe mentén elkerülhető a kamatkülönbözet okozta évekig tartó folyamatos kamatveszteség. Ezzel egyidejűleg viszont a kötvények eladása során tetemes árfolyamveszteséget realizál a jegybank, mert a kötvények árfolyama a hozamok emelkedésével inverz módon csökken. Annál nagyobbat esik a kötvények ára, minél nagyobb, minél meredekebb a kamat-/hozamemelkedés. A Fed esetében ez kezelhetőnek látszik, mert a kamat-/hozamkülönbözet a beszerzési árakhoz viszonyítva eddig 200 bázispont körül emelkedett. Azonban az MNB esetében ez a hozamemelkedés horribilis, valahol 800-900 bázispont, ami a kötvények eladása esetén elképesztő mértékű, azonnali realizált árfolyamveszteséget okozna. A kötvények lejáratáig tartó, teljes kamatvesztesége (elmaradt haszna) azonnal láthatóvá válna. Az MNB könyveiben viszont rejtve marad ez a veszteség, mert ha a kötvényeket deklaráltan a lejáratig tartja, akkor nem kell azokat piaci áron átértékelni, és így az árfolyamveszteséggel szemben províziót képezni. Pedig ez a folyamatosan elhúzódva realizálódó veszteség ott van, és a kamateredményen keresztül évente folyamatosan fizetni kell - amíg vissza nem esik a kamat két százalék körüli szintre.

Ezen a ponton látszik az is, hogy a költségvetés indokolatlan túlköltése különösen 2020 végén, 2021-ben és 2022 elején milyen károsan egyensúlyromboló hatású volt (akárcsak a növekedésikötvény-program). Az MNB által a QE keretében korlátlanul, nyomott hozamok mellett megvásárolt államadósságot a jegybank tartalmilag klasszikusan monetizálta, hasonlóan sok más jegybankhoz. A kormány látszólag hosszú lejáratú kötvényt bocsátott ki, de a látszat ezúttal is csal. Nem hosszú lejáratú forrás, hanem az MNB pénzteremtése, a mennyiségi lazítás révén, ténylegesen egynapos, egyhetes betétei finanszírozták a programot. ( V.ö.: R. Skidelsky: Where Has All the Money Gone?, Project Syndicate, 2021. szept. 15.) Olyan klasszikus fedezetlen pénzteremtés történt, amely mögött nemhogy hosszú, de még rövid lejáratú makroszintű megtakarítás sem volt. Ezért ez tovább növelte a túlkeresletet, az inflációt és súlyosbította a külső egyensúly romlását, még jóval az előtt, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát.

Az is kiderült, hogy a látszólag hosszú lejáratú állampapírokat a lehető leglikvidebb jegybanki forrásból finanszírozták, amelynek állománya az irányadó kamat emelkedésével azonnal átárazódik. Végső soron pedig az MNB masszív veszteségén keresztül vagy az inflációt növeli tovább, vagy ha veszteséget a költségvetés a hiányának a csökkentésével ellensúlyozza, erőteljes megszorítást kényszerít ki. Ebből a szempontból fontos kiemelni azt is, hogy az államadósság hátralévő, tényleges átlagos futamideje - a QE-t és a MÁP+-t is figyelembe véve – valójában markánsan rövidebb annál, mint ami a publikált adatokból kitetszik. Ezért az átárazódás is sokkal gyorsabb, fájdalmasabb, ami egy ilyen infláció mellett súlyos, az éves GDP emelkedő, akár 2-3 százalékát is elérő kamatszolgálati kiadási többletet okoz. Ennek jelentős része könnyen megtakarítható lett volna.

IV. Mikor kell a költségvetésnek kisegítenie a jegybankot?

Ennek a kérdésnek a megválaszolása szükségessé teszi a jegybanki veszteség értelmezését. Ez egyáltalán nem magától értetődő. Abban az évben, amikor egy jegybank veszteséges, akkor - szemben bármilyen más gazdasági szereplővel - ezt a veszteséget monetizálja, azaz a saját maga által teremtett (hitel)pénzzel finanszírozza. Vagyis a veszteség mértékével növeli a jegybankpénz kínálatát (a monetáris bázist). Mikor okoz ez bajt, mikor okoz egyensúlyromlást, mikor idéz elő a szándékot meghaladó keresletet, inflációt és/vagy külső egyensúlyromlást, mikor követel beavatkozást?

Abból lehetne kiindulni, hogy a gazdaság növekedésével párhuzamosan növekszik a gazdaság pénzigénye, ezen belül a jegybankpénz iránti igénye is. (V.ö.: Gy. Surányi: Delevereging with a Micro, Macro and Global Approach, in Bretton Woods The Next 70 years, Prudential, 2015) (Az egyszerűség kedvéért stabil pénzkeresletet, stabil pénzmultiplikátort és egyensúlyban lévő külső mérleget feltételezek.) Ha például a gazdaság várható bővülése reálértékben évi 3 százalék és az árstabilitást is 3 százalék körül definiáljuk, akkor a nominális GDP 6 százalék körül emelkedik. A 6 százalékos növekedés nagyjából hasonló, 6 százalékos pénzkínálat-növekedést igényel, ezen belül a jegybankpénz tömegének a növekedése is 6 százalékos lehet. (V.ö. Polak-modell, a fizetési mérleg monetáris megközelítése - pdf.)

Ha tehát ex ante a pénzkínálat és pénzkereslet is 6 százalékkal emelkedik, akkor jó eséllyel elérhető a nominális GDP célzott, 6 százalékos bővülése. Ebben a végletekig leegyszerűsített modellben a jegybank az egyensúlyi pálya megsértése nélkül úgy alakíthatja monetáris politikáját, hogy a jegybankpénz kínálata 6 százalékkal táguljon. Vagyis ennek megfelelő mértékben nyújthat hitelt (jellemzően bankoknak), vehet állampapírt, vásárolhat devizát és nem tipikus helyzetben hitelezheti saját veszteségét (ami technikailag történhet akár állampapír-vásárlás útján is). A pénzkínálat bővülése szempontjából ugyanis közömbös, hogy a jegybankpénz mennyiségét milyen csatornán keresztül emeli meg a központi bank. Az alapkérdés az, hogy a széles értelemben vett pénztömeg bővülése és ezen belül a jegybankpénztömeg összességében elégséges, túl sok vagy túl kevés.( V.ö.: M. Wolff: The Monetary dog is having its day, FT 2022. febr. 22.)

Ha a jegybank képes beilleszteni saját veszteségének monetizálását az ex ante egyensúlyi pálya jegybankpénz-kínálatába, akkor ez nem fog önmagában a szándékoltnál nagyobb banki pénzteremtést, illetve keresletet létrehozni, és magasabb inflációt sem fog eredményezni. Ezért, akár a jegyzett tőke alá csökken a saját tőke, akár nem, ki lehet mondani, hogy ilyen esetben nem indokolt a költségvetés terhére, különösen a szokásos költségvetési kiadások terhére megszorítani és a jegybank veszteségét megtéríteni. Különösen káros, ha a veszteség megtérítése, a költségvetési transzfer elhalasztódik és több éven keresztül folytatódik.

A veszteségtérítés mögötti szokásos érv az, hogy a jegybanki veszteség monetizálása és annak finanszírozása úgynevezett fedezetlen pénzkibocsátással, pénzteremtéssel történik. De

egyrészt, ha ez a veszteséget finanszírozó pénzteremtés nem lépi túl a gazdaság árstabilitás melletti, egyensúlyi bővüléséhez ex ante szükséges pénzkínálat-emelkedést, és

ha a jegybank képes limitálni a bankrendszer hitel- és pénzteremtését, képes hatékonyan korlátozni a széles értelemben vett pénzmennyiség növekedését, továbbá,

ha a megtakarítás/beruházás egyensúlyban marad,

akkor ennek önmagában nincs addicionális inflációs hatása. Ha a beruházás/megtakarítási ráta egyensúlyban van, ha a külső egyensúly(hiány) fenntartható pályán halad, az infláció és az inflációs várakozások az árstabilitás körül horgonyzottak, akkor a mértékében a normál pénzkínálat bővülésébe beilleszthető jegybanki veszteség finanszírozása nem okoz szükségképpen inflációs többletet. Ismételjük meg: lényegében közömbös, hogy a jegybank milyen csatornán hozza létre a gazdaság egyensúlyi pályán történő bővüléséhez szükséges jegybankpénztömeget.

Ha viszont a jegybank vesztesége erőteljesen az egyensúlyi pálya fölé emeli a pénzkínálatot, akkor nyilvánvalóan az ex ante szándékoltnál nagyobb keresletet, magasabb, a példában szereplő 3 százaléknál gyorsabb inflációt és/vagy a külső egyensúly romlását okozza.

Tehát nem az a baj, hogy a jegybank tőkéje elolvad, vagy negatív lesz, hanem az, ha az egyensúlyinál ex ante több pénzt teremt, így az infláció gyorsulása és/vagy a külső egyensúly romlása azonnal bekövetkezik.

Ebben az esetben jelenidőben, azonnal, szimmetrikusan kellene kezelnie a gazdaságpolitikának a kialakuló túlkeresletet és az infláció gyorsulását. Ezt teheti a költségvetés egyenlegének, hiányának azonnali lefaragásával, a jegybank nem konvencionális eszközeinek a leépítésével (tapering), azaz a kereslet visszafogásával. Nem a jegybank veszteségének a megtérítése a lényeg, hanem a jegybank, illetve az egész bankrendszer túlkeresletet generáló hitel-, illetve pénzteremtésének a kompenzálása. Ehhez a költségvetés és a jegybank együttes keresletszűkítése szükséges, ezzel az infláció és/vagy a külső egyensúlyromlás fékezése.

Ezzel szemben, ha a jegybank különböző csatornákon, de összességében túlzott pénzteremtését, ezen belül veszteségének monetizálását évekre elhúzza a kormány - ahogy ezt a törvénytervezet javasolja -, az tipikusan olyan, mint eső után köpönyeget húzni. Az adott évben kialakult túlkeresletet, ami egyidejűleg pörgeti cél fölé az inflációt és rontja a külső egyensúlyt, nem lehet utólag meg nem történtté varázsolni. Az beég, beépül az egyensúlyromlásba, a bázisba, és utólag nem eliminálható. Beépül az emberek agyába, a várakozásokba és a béremelési aspirációkba. Nem sok értelme lenne egy bekövetkezett inflációs többlet miatt öt évvel később költségvetési megszorítást végezni. A jelen egyensúly megbillenését a legkisebb költséggel csak a jelenben lehet kezelni. Ha ma bőrig ázik és megfázik valaki, a baj megtörtént, hiába megy holnap a napra.

V. Összegzés

A jegybankok, így az MNB teljesítményét sem az eredménye méri. Az MNB veszteségének nagy része azonban mindenképpen elkerülhető lett volna. Az a része, amelyet indokolatlan mértékű hitelnyújtás, likviditásteremtés okoz, amit a hosszú lejáratra nyújtott, fix, nulla kamatozású, fedezetlen kamatpozíció fejel meg. Józanul nem lehetett feltételezni, hogy 10-15 évig negatív irányadó kamatok mellett működhet a magyar gazdaság. Az eszköz-forrás kezelés elemi törvényeinek a megsértése vezet az MNB példátlan mértékű veszteségéhez. Ezzel szemben a hitelt felvevőknél és a bankrendszerben ugyancsak példa nélküli windfall profit keletkezik. Ezt korrigálni lehetne és kellene is, és nem a lakosságon leverni, de nem olyan védhetetlenül, ahogy ez a bankszektor esetében történik. De nem a veszteség az igazi bajok forrása, hanem az, hogy a veszteséghez vezető döntések, a túlkereslet és a jövedelemtranszfer maguk is hozzájárulnak az infláció fájdalmas gyorsulásához és a külső egyensúly romlásához. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az MNB veszteségét egy leegyszerűsített szabály alapján automatikusan, pláne öt éves késleltetéssel ki kellene egyenlíteni a költségvetésből.

Egyrészt nincs elvi oka annak, hogy általában a jegybank tőkéjének csökkenése miatt azonnal be kellene avatkozni. A jegybank tőkevesztése nem befolyásolja a monetáris politikát, annak hitelességét. Ha szokásosan hitelből tőkésítené fel az állam a jegybankot, az nem változtatna ezen a soron az állam nettó adósi pozícióján, nem módosítana a konszolidált államháztartás nettó mérlegén (a veszteség, annak monetizálása, az inflációs hatása ugyanis már bekövetkezett).

Másrészt az infláció idei száguldásában már benne van a széles értelemben vett pénztömegnek és a jegybankpénztömegnek az árstabilitást roppant mértékben túlszárnyaló megugrása. Ennek része a jegybank veszteségét finanszírozó jegybankpénztömeg excessive bővülése is. Ez tehát utólag, évekre elosztva, nem kompenzálható, ez a pénztömeg, extra kereslet már benne van a rendszerben, beépült az árszínvonalba, kifejtette inflációs hatását. (Ráadásul a veszteség az elkövetkező években is folyamatosan itt marad, ezért a költségvetés „megkímélése” is csak átmeneti lenne.) Felesleges az egyébként is elkerülhetetlen költségvetési megszorítás felett jövőre az MNB idei vesztesége miatt további fiskális szigorításhoz folyamodni. (Amennyiben a jegybanknak juttatott forrás ceteris paribus tovább növelné a költségvetési hiányt, akkor az inkább az inflációt emelné.)

Harmadrészt, amíg az előre tekintő makropályába, az infláció és a külső egyensúly markáns javulásába, a kereslet csökkenésébe beilleszthető a jegybank veszteségének monetizálása, addig meg kell barátkozni azzal a ténnyel, hogy a jegybank veszteséges.

Ez nem jó és nem is rossz, ilyet már lehetett látni, és egyre többet fogunk látni.

(Csehország, Svájc de előbb vagy utóbb az Európai Központi Bank és Fed is csatlakozik.) Ha viszont a veszteség monetizálása nem fér bele a megcélzott, ereszkedő inflációs cél és külső pozíció szükséges javulása által behatárolt jegybankpénztömeg-növekedésbe, akkor nem szabad késlekedni. (V.ö.: J. Stark ect. The ECB’s Existential Dilemma, Project Syndicate, 2022. jan. 19.) Egyidejűleg, még az adott év során indokolt az azonnali költségvetési kiigazítás, azaz az elsődleges egyensúly fájdalmas javítása. (Az, hogy ennek terhére részben vagy egészben kiegyenlíti-e a költségvetés a jegybank veszteségét, csupán technikai kérdés. Alapvetően azért, mert az MNB eredményét szabály szerint az államháztartás egészével kell konszolidálni.)

Ha valóban az infláció ambiciózus csökkentése a cél 2023-2024-ben, és a külső feltételek (háború, pandémia, gázár), valamint a nominális bérek és az árfolyam is kedvezően alakulnak, akkor a GDP nominális bővülésének lassulásával összehangolva a nominális aggregátumok és így a pénztömeg is jóval kevésbé nőhet. Ezért az MNB veszteségének legalább egy részét az adott évi költségvetés hiányának mérséklésével vagy a költségvetés változatlan deficitje ( azaz az elsődleges egyenleg javítása) mellett az MNB mérlegében a veszteség térítésével lehet semlegesíteni. A mérték meghatározása viszont ex ante a várható makrofolyamatok, különösen a külső és belső pénzügyi/monetáris folyamatok mély és alapos elemzését követelik.

Ami pedig az MNB nyereségét illeti - bár ez a kérdés jó pár évig nem lesz napirenden különösen, ha az árstabilitáshoz nélkülözhetetlen árfolyam is megerősödik -, az az alapszabály szerint teljes egészében a költségvetést illeti meg. Sem elvi, sem gyakorlati érvek nem szólnak ez ellen. Kivétel csak az lehet, ha a jegybanknak a feladatai ellátásához szigorúan indokolt fejlesztéseket kell végrehajtania.

Surányi György, egyetemi magántanár

