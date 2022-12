Nem gazdálkodunk velük felelősen: ha nem történik változás, nagyon nagy baj lesz

Az orosz-ukrán háború következményeként gyorsan változik az a makrokörnyezet, amely az agrárgazdasági vállalkozások hitelfelvételi és finanszírozási lehetőségeit is döntően meghatározza. A gazdálkodást vágtató infláció, látványosan gyengülő forint, növekedésnek indult hitelkamatok és megugró költségek között kell folytatni, és az agrárium pénzügyi helyzetét az idei súlyos aszály is nehezíti. A kormány a rendkívüli helyzet miatt az agráriumban már döntött arról, hogy jövő évig tartó hitelmoratóriumot léptet életbe, és az ágazati szereplők kedvezményes hitelekhez is hozzájuthatnak. A Portfolio Agrárszektor 2022 konferencián Siófokon megtartott kerekasztal-beszélgetésében a szakemberek a pénzügyi tudatosságról is beszéltek, és finoman fogalmazva, nem voltak egybehangzó vélemények ezzel a témával kapcsolatban.