Megszületett a döntés: csapdát állítottak Putyinnak, amelyből nem jöhet ki nyertesként

Tegnap számoltunk be róla, hogy az Európai Unió kormányai ideiglenesen megállapodtak az orosz tengeri olaj hordónkénti 60 dolláros árplafonjáról egy olyan kiigazítási mechanizmussal, amely a plafont 5 százalékkal a piaci ár alatt tartja.

Az orosz Ural típusú kőolajjal már így is alacsonyabb szinten kereskedtek, Lengyelország, Litvánia és Észtország ezért első körben elutasította a 60 dolláros a szintet, mivel szerintük így nem érné el fő célját az árplafon alkalmazása, ami Moszkva bevételeinek csökkentését jelenti. Litvániával és Észtországgal már tegnap sikerült megegyezni, a lengyelekkel azonban tovább tartott a konzultáció,

a legfrissebb hírek szerint azonban sikerült megegyezni.

Andrzej Sados, Lengyelország Európai Unió mellé rendelt állandó képviseletének vezetője közölte, hogy bár Varsó alacsonyabb árat követelt, visszavonta az orosz nyersolaj felső árszintjének meghatározását célzó európai javaslattal szembeni kifogását.

Az uniós nagykövetek pénteki tanácskozásán létrejött megállapodással az Európai Unió csatlakozik a Franciaországot, Németországot, Olaszországot, Japánt, az Egyesült Királyságot, az Egyesült Államokat és Kanadát tömörítő G7 csoport által szorgalmazott javaslathoz - közölte Andrzej Sados, aki hozzátette: az árszintet kéthavonta felülvizsgálják.

A lengyel hozzájárulás lehetővé teszi az EU számára, hogy előrehaladjon a javaslat jóváhagyásával,

az intézkedést már ezen a hétvégén hivatalossá tehetik

- tette hozzá.

Uniós diplomaták tájékoztatása szerint az EU és a G7 csoport hivatalos bejelentése vasárnapra várható, mielőtt december 5-én életbe lép az orosz olajimport túlnyomó többségére vonatkozó EU-embargó. A nagykövetek abban is megállapodtak, hogy a hétvégén újabb tárgyalási fordulót indítanak Oroszországgal szembeni további uniós szankciók meghozataláról azzal a céllal, hogy új korlátozásokat vezessenek be az orosz gazdaságra és a kulcsfontosságú orosz tisztségviselőkre vonatkozóan.

Ursula von der Leyen Twitter-üzenetben azt írta, hogy a G7 tagjaival és másokkal egyeztetett olajárplafonról szóló uniós megállapodás

jelentősen csökkenteni fogja Oroszország bevételeit.

Rövid videoüzenetében közölte, az ársapka célja az is, hogy megtámogassa az uniós szankciókat, segítsen stabilizálni a globális energiaárakat és energiapiacokat, valamint segítse a feltörekvő országokat azáltal, hogy lehetővé teszi az európai kereskedőknek és szállítóknak az orosz nyersolaj biztosítását a felső határ alatti, korlátozott áron.

The EU agreement on an oil price cap, coordinated with G7 and others, will reduce Russias revenues significantly.It will help us stabilise global energy prices, benefitting emerging economies around the world. pic.twitter.com/3WmIalIe5y